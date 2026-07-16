Trước khi viral toàn cầu cùng World Cup 2026, Jude Bellingham vốn đã nổi tiếng là mẫu cầu thủ có EQ cao, sống tình cảm và đặc biệt gắn bó với gia đình. Trong số những người có ảnh hưởng lớn nhất đến tiền vệ sinh năm 2003 chính là mẹ anh - Denise Bellingham. Vì vậy, khi Ashlyn Castro bước vào cuộc sống của Jude, cô cũng phải vượt qua “cửa ải” khó nhằn: chinh phục mẹ bạn trai.

Điều đáng nói là thời điểm mới hẹn hò, Ashlyn Castro từng được cho là không nhận được cái gật đầu từ Denise Bellingham. Nguyên nhân không nằm ở ngoại hình, tính cách hay vì lý do hơn Jude Bellingham 6 tuổi mà đến từ những ồn ào xoay quanh hình ảnh và đời tư của nữ influencer này.

Cặp đôi chênh lệch 6 tuổi này đang viral trên MXH (Ảnh: Instagram)

Ashlyn Castro và Jude Bellingham (Ảnh: Getty Images)

Tình trường “rối như canh hẹ”

Theo Daily Mail, khi Jude Bellingham công khai hẹn hò với Ashlyn Castro vào năm 2024, bố mẹ chàng cầu thủ - Denise và Mark Bellingham đều tỏ ra khá thận trọng.

Gia đình Bellingham từ lâu nổi tiếng kín tiếng và đặt nặng các giá trị truyền thống. Mark từng làm cảnh sát còn Denise vốn làm việc trong lĩnh vực quản lý nhân sự. Hiện tại Mark là người đại diện còn Denise là người trực tiếp quản lý tài chính, lịch trình cũng như hậu cần cho sự nghiệp của cả Jude và em trai Jobe. Chính Jude nhiều lần khẳng định mẹ là người giúp anh luôn giữ được sự khiêm nhường dù nổi tiếng từ rất sớm.

Trong cuộc phỏng vấn với The Times, tiền vệ Real Madrid từng chia sẻ: “Nếu không có mẹ, đôi khi tôi sẽ quá suy sụp khi gặp khó khăn hoặc quá vui mừng khi thành công. Chính mẹ giúp tôi luôn giữ được sự khiêm nhường”. Anh thậm chí còn tiết lộ trong kỳ World Cup 2022 rằng mẹ vẫn là người dọn giường cho mình.

Gia đình Jude Bellingham (Ảnh: Getty Images)

Trong giới WAGs tuyển Anh, Denise cũng được cho là người khá có tiếng. Theo The Times, từng xuất hiện lời đồn rằng nhiều nàng WAGs của tuyển Anh đều e dè trước sự nghiêm khắc của mẹ Jude.

Bởi vậy, khi Ashlyn xuất hiện với hình ảnh nóng bỏng cùng tin đồn hẹn hò nhiều người nổi tiếng, gia đình Bellingham được cho là đã xuất hiện không ít dấu hỏi. Một nguồn tin của Daily Mail cho biết bố mẹ Jude lo ngại lối sống hào nhoáng của Ashlyn không phù hợp với những giá trị họ đã dạy các con. Thậm chí, nguồn tin còn nói rằng ban đầu họ nhìn thấy "những dấu hiệu đáng lo".

Phản ứng này dễ hiểu bởi Ashlyn Castro vướng vào tin đồn hẹn hò với nhiều người nổi tiếng. Trên MXH, còn xuất hiện những bài đăng suy đoán rằng Ashlyn từng hẹn hò với khoảng 50 người đàn ông.

Vào năm 2025, Ashlyn Castro đã trực tiếp lên tiếng để làm rõ. Cô phủ nhận phần lớn những tin đồn xoay quanh đời tư và khẳng định trong suốt 8 năm, bản thân chỉ trải qua 3 mối quan hệ tình cảm. Theo Ashlyn, nhiều câu chuyện lan truyền sau khi bị thêu dệt, cắt ghép hoặc hoàn toàn không đúng sự thật.

Cứ đăng ảnh là kiếm được tiền: Nổi tiếng vì vẻ ngoài gợi cảm

Mọi chuyện hiện đã thay đổi. Theo các nguồn tin được Daily Mail đăng tải, Ashlyn Castro hiện đã xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với Denise Bellingham. Cô nhiều lần được bắt gặp ngồi cạnh mẹ Jude trên khán đài các trận đấu của tuyển Anh cũng như CLB Real Madrid.

Nguồn tin cho biết Denise dần thay đổi cái nhìn sau khi hiểu hơn về hoàn cảnh của Ashlyn. Nữ influencer từng chia sẻ mẹ ruột mắc bệnh tâm thần phân liệt và mối quan hệ giữa hai mẹ con gặp nhiều rạn nứt trong nhiều năm. Cô cũng mất cha vào năm 2021 sau khi ông mắc Covid-19.

Thậm chí, có thông tin cho rằng Denise còn là chỗ dựa tinh thần của Ashlyn trong giai đoạn khó khăn, trong khi Ashlyn cũng ở bên động viên mẹ Jude sau khi bà và Mark Bellingham chia tay sau hơn 20 năm chung sống.

Mẹ Jude (phía bên trái Jude) được bắt gặp khi xuất hiện cùng con trai và Ashlyn Castro (Ảnh: Getty Images)

Ashlyn Castro và mẹ bạn trai (Ảnh: Getty Images)

Nếu có một điều không thay đổi ở Ashlyn Castro thì đó là phong cách cá nhân.

Trên tài khoản Instagram 840 nghìn người theo dõi, Ashlyn cho thấy diện mạo đậm chất "baddie" - mái tóc dài đen óng, đôi mắt sắc, làn da nâu khỏe khoắn cùng những đường cong nổi bật. Cô thường xuyên xuất hiện với váy ôm sát, bikini hoặc các thiết kế cắt xẻ táo bạo, theo đuổi hình ảnh quyến rũ và có phần nổi loạn.

Chính vẻ ngoài này từng khiến Ashlyn vấp phải nhiều định kiến từ công chúng, đặc biệt trong thời gian đầu hẹn hò Jude Bellingham. Không ít bình luận trên mạng xã hội gắn cho cô hình tượng "gái hư" hay cho rằng cô chỉ nổi tiếng nhờ ngoại hình.

Ashlyn Castro có phong cách gợi cảm (Ảnh: IGNV)

Tuy nhiên, Ashlyn lại biến chính phong cách ấy thành lợi thế nghề nghiệp. Cô hiện hoạt động với vai trò influencer và người mẫu, hợp tác quảng cáo với nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm và lifestyle. Lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội giúp mỗi bài đăng của cô đều có giá trị thương mại đáng kể, biến hình ảnh gợi cảm trở thành một thương hiệu cá nhân mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Ashlyn Castro đã hợp tác với các thương hiệu như Clarins và Pretty Little Thing, xuất hiện trong MV Popstar của DJ Khaled vào năm 2021. Dù bạn gái của Jude Bellingham không công khai giá trị tài sản ròng nhưng theo một số ước tính, khối tài sản của cô vào khoảng 200.000 - 500.000 USD (khoảng 5,2 - 13 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại).

Hiện tại, Ashlyn Castro cũng đang cùng gia đình Jude Bellingham thường xuyên có mặt trên khán đài World Cup để cổ vũ chàng cầu thủ. Đặc biệt là sau chiến thắng 4 - 2 giữa Anh - Croatia tại World Cup 2026, Bellingham tiến lên khán đài và trao cho Ashlyn một nụ hôn ngay trước sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả và giới truyền thông. Hành động này không chỉ là cách Jude thể hiện tình cảm mà còn được cho là cách chứng minh mối quan hệ của mình đã được gia đình hoàn toàn ủng hộ.