Bận đưa con trai út đến lớp mẫu giáo, mẹ để con gái đi bộ đến trường rồi hối hận suốt đời

Làm gì để không để xảy ra trường hợp tương tự?

Đúng như chị Elena, mẹ cô bé Liza chia sẻ, chừng nào những kẻ ấu dâm nguy hiểm như Mikhail còn tồn tại thì mọi đứa trẻ sẽ đều có khả năng gặp nguy hiểm. Những vụ án tương tự tại Hàn Quốc, Nhật Bản... đã xảy ra, và các bậc phụ huynh càng không nên chủ quan, mà cần thực hiện mọi biện pháp để có thể bảo đảm một cuộc sống an toàn cho con em mình.

Chỉ cần một sự sơ sẩy, hớ hênh, nhiều người có thể sẽ phải hối hận cả một đời.

Vậy làm thế nào để bảo đảm an toàn cho con trẻ, khi các em chưa có khả năng tự vệ?

- Dù bận rộn đến đâu cũng hãy cố gắng thu xếp đưa con đến trường và đón con về nhà: Tuyệt đối không để con tự đi bộ, đi xe tới trường hoặc đi từ trường về nhà 1 mình, vì đây có thể là cơ hội cho những kẻ bệnh hoạn ra tay.

Dù bận đến đâu cũng cố gắng sắp xếp đưa con đến trường và đón con về nhà. (Ảnh minh họa)

- Dùng các thiết bị hỗ trợ, định vị như đồng hồ thông minh để lúc nào cũng biết con đang ở đâu, dạy con cách bấm nút báo động khi gặp tình trạng khẩn cấp.

- Thường xuyên trao đổi với con về những nguy cơ có thể gặp phải khi ra ngoài đường để con biết cảnh giác, dạy con cách quan sát môi trường xung quanh, không đi đường vắng, không đi thang máy cùng người lạ, không nói chuyện hay đi theo, nhận quà cáp của người khác (dù lạ hay quen) khi chưa được bố mẹ cho phép, cho con đi học võ, vừa rèn luyện sức khỏe, tinh thần, vừa giúp con có các bí quyết chống cự và thoát khỏi những kẻ tấn công...