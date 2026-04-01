Bạn đang dùng bao nhiêu “bảo bối của Doraemon” mỗi ngày mà không biết?

Ngày còn nhỏ đọc Doraemon, nhiều người từng nghĩ những món đồ trong túi thần kỳ chỉ là tưởng tượng. Nhưng đến hiện tại, khi nhìn lại, không ít “bảo bối” ấy đã xuất hiện theo một cách rất khác, lặng lẽ, quen thuộc và đôi khi lại nằm ngay trong túi quần của bạn mỗi ngày.

Chiếc smartphone: Túi thần kỳ phiên bản đời thực

Chiếc điện thoại thông minh có lẽ là ví dụ rõ ràng nhất. Chỉ với một thiết bị nhỏ gọn, bạn có thể tra cứu thông tin, gọi xe, đặt đồ ăn, làm việc, học tập và kết nối với mọi người. Những chức năng từng cần đến nhiều “bảo bối” riêng lẻ giờ đây được tích hợp vào một màn hình duy nhất, tiện lợi đến mức chúng ta quên mất nó từng là điều không tưởng.

Công nghệ dịch thuật: Bánh mì chuyển ngữ thời hiện đại

“Ăn vào là hiểu mọi ngôn ngữ” từng là một ý tưởng đầy mơ mộng, nhưng ngày nay, các ứng dụng dịch thuật đã làm được điều tương tự theo cách riêng. Từ dịch văn bản, giọng nói đến dịch trực tiếp qua camera, công nghệ đang giúp con người giao tiếp xuyên biên giới dễ dàng hơn bao giờ hết, điều mà trước đây chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng.





Drone và thiết bị bay: Giấc mơ chong chóng tre

Hình ảnh bay lượn tự do trên bầu trời từng gắn liền với chiếc chong chóng tre quen thuộc. Dù hiện tại con người chưa thể “gắn lên đầu là bay”, nhưng drone, thiết bị bay cá nhân và các công nghệ liên quan đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ ấy. Việc di chuyển trong không gian không còn là điều quá xa vời.





Internet: Phiên bản khác của cánh cửa thần kỳ

Không thể dịch chuyển tức thời, nhưng internet lại cho phép con người “đi” khắp nơi mà không cần rời khỏi chỗ ngồi. Từ học online, làm việc từ xa đến tham quan bảo tàng, xem bản đồ hay trò chuyện với người ở nửa kia thế giới, mọi khoảng cách địa lý dường như bị xóa nhòa chỉ qua một màn hình.

Điều thú vị là, chúng ta thường không nhận ra mình đang sử dụng những “bảo bối” này mỗi ngày. Khi công nghệ đủ quen thuộc, nó không còn mang dáng vẻ kỳ diệu nữa mà trở thành một phần tất yếu của cuộc sống.