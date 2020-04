Bạn có chắc đã chuẩn bị đủ cho những thay đổi bất chợt trong cuộc sống?

Chuẩn bị về vật chất là điều đầu tiên ai cũng nghĩ đến.



Để có một cuộc sống an toàn và ít rủi ro, hãy có sự chuẩn bị chu đáo nhất, với đầy đủ vật chất. Không ít sách vở hay lời truyền dạy từ thế hệ trước đã dặn dò bạn chuẩn bị cho một cuộc sống an toàn về tài chính, luôn trong tư thế sẵn sàng phục vụ cho những nhu cầu thiết yếu hằng ngày. Sự chuẩn bị chu đáo ấy càng trở nên ý nghĩa và có giá trị hơn trước những đổi thay trong cuộc sống. Nhưng chỉ an toàn về vật chất, liệu có đủ?

Sức khỏe thể chất và tinh thần là yếu tố quyết định

Nếu nói sự an toàn về vật chất giúp bạn tránh khỏi những rủi ro trước những biến chuyển của cuộc sống thì sức khỏe thể chất và tinh thần chính là sức mạnh giúp bạn vượt qua những khó khăn.



Áp lực về tài chính và những mối lo khác xung quanh cuộc sống hiện đại khiến không ít người stress và căng thẳng. Theo thống kê của Viện sức khỏe tâm thần Việt Nam, có tới 15% dân số Việt Nam mắc các rối loạn do stress. Giữa thời điểm xã hội có nhiều biến chuyển, nhiều người thất nghiệp, lo ngại về sức khỏe, các hội chứng lo âu vì vậy cũng mỗi lúc một tăng lên. Chính vì lẽ đó, giữ sức khỏe tốt và tinh thần tích cực với tâm thế vui tươi chính là cách chúng ta nên chọn để đương đầu với những những thay đổi như hiện nay.

Tiếng cười là "liệu pháp" cho một cuộc sống khỏe mạnh, sẵn sàng trước những đổi thay

William James từng nói: "Chúng ta không cười vì chúng ta hạnh phúc – chúng ta hạnh phúc vì chúng ta cười!". Cuộc sống không đem đến toàn những niềm vui, nhưng ta luôn có quyền chọn lựa phản ứng của mình trước những thử thách. Lựa chọn tiếng cười đem đến những điều diệu kỳ, với lợi ích sức khỏe cả về thể chất và tinh thần. Khoa học đã nhiều lần chứng minh tiếng cười chính là liệu pháp cho một hệ miễn dịch khỏe mạnh, giảm thiểu căng thẳng và giúp mọi người tận hưởng cuộc sống nhiều hơn.



Những ngày vừa qua, cuộc sống của mỗi người chúng ta có nhiều thay đổi khác hơn "thường ngày" khi mà thế giới cũng có những biến chuyển của riêng nó. Tinh thần lạc quan và tiếng cười, vì vậy càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Giữa muôn vàn những lo lắng và bất an từ thông tin trên khắp các mặt báo và mạng xã hội, thông điệp từ chiến dịch "Vì đời thật đẹp khi ta cười" của Phô Mai Con Bò Cười truyền thêm thật nhiều cảm hứng cho mỗi chúng ta sống vui khỏe hơn mỗi ngày. Tiếng cười xua tan những phiền lo, là lực hút đem đến những điều diệu kỳ và lan tỏa sự tích cực đến mọi người xung quanh.

Dẫu cho cuộc sống có thật nhiều những đổi thay, giữa những bộn bề ngổn ngang và những ngày không hoàn hảo, lựa chọn tiếng cười luôn là một lựa chọn đúng đắn. Hãy chuẩn bị cho mình hành trang vững vàng cùng với sức khỏe cường tráng, bình tĩnh sống và đừng quên cười lên bạn nhé "vì đời thật đẹp khi ta cười"!