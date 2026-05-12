Bạn bè cười khi tôi bỏ 25 triệu đi học nấu ăn ở tuổi gần 40 - đến lúc nhìn bảng chi tiêu, ai cũng im lặng

“25 triệu để đi học nấu ăn? Có cần thiết không?”

Đó là câu hỏi chị Minh Anh (39 tuổi, Hà Nội) nhận được nhiều nhất khi quyết định đăng ký một khóa học nấu ăn kéo dài gần 4 tháng vào năm ngoái.

Bạn bè bảo chị “thừa tiền”. Chồng chị lúc đầu cũng ngập ngừng: “Học xong để làm gì?”. Ngay cả bản thân chị cũng từng nghĩ số tiền đó có thể dùng để mua điện thoại mới, đổi sofa hoặc gửi tiết kiệm cho “an toàn”.

Nhưng sau gần một năm, điều khiến chị bất ngờ nhất không phải là khả năng nấu được nhiều món hơn, mà là những thay đổi âm thầm trong tài chính gia đình.

“Có những khoản mình tưởng là tiêu sản, nhưng hóa ra lại giúp cuộc sống đỡ áp lực hơn rất nhiều”, chị nói.

Từ chuyện ăn ngoài mỗi tuần đến quyết định đi học

Trước đây, gia đình 4 người của chị Minh Anh có thói quen gọi đồ ăn ngoài khá thường xuyên. Hai vợ chồng đều bận, con nhỏ lại kén ăn nên nhiều hôm “đặt cho nhanh”.

Trung bình mỗi tuần, gia đình chị có khoảng 3–4 bữa ăn ngoài hoặc gọi ship. Những ngày cuối tuần, chi phí còn cao hơn vì thường kéo theo trà sữa, đồ ăn vặt hoặc cà phê.

“Có tháng nhìn lại app ngân hàng mới giật mình vì riêng tiền ăn uống linh tinh đã gần bằng tiền điện nước”, chị kể.

Sau một lần xem video về các lớp học nấu ăn gia đình, chị bắt đầu nghĩ nghiêm túc đến chuyện học bài bản. Không phải để mở quán, mà đơn giản là muốn:

- Nấu nhanh hơn

- Lên thực đơn khoa học hơn

- Giảm phụ thuộc vào đồ ăn ngoài

- Và quan trọng nhất: giảm áp lực nghĩ “hôm nay ăn gì?”

Khóa học chị đăng ký gồm:

- Nấu món Việt gia đình

- Meal prep

- Các món healthy cơ bản

- Bánh đơn giản

- Kỹ năng bảo quản thực phẩm

Tổng chi phí gần 25 triệu đồng, chưa tính tiền nguyên liệu thực hành.

“Tôi từng nghĩ mình đang tiêu tiền”

Những tuần đầu tiên, chị Minh Anh khá áp lực.

Ngày đi làm, tối đi học. Cuối tuần phải thực hành lại ở nhà. Tủ lạnh nhiều lúc đầy nguyên liệu hơn bình thường. Có hôm làm hỏng món phải bỏ đi.

“Thú thật lúc đó tôi cũng thấy hơi xót tiền”, chị cười.

Nhưng khoảng 2–3 tháng sau, chị bắt đầu nhận ra vài thay đổi rất rõ:

- Gia đình giảm gọi đồ ăn ngoài

- Đi siêu thị có kế hoạch hơn

- Ít mua đồ ăn linh tinh

- Thức ăn thừa giảm mạnh

- Con chịu ăn cơm nhà hơn

Quan trọng nhất là chị không còn cảm giác “mỗi ngày đều phải vật lộn với chuyện ăn uống”.

Bảng tính sau 1 năm khiến chính chủ cũng bất ngờ

Sau gần 1 năm, chị thử ngồi cộng lại toàn bộ những khoản thay đổi trong chi tiêu ăn uống của gia đình.

Bảng chi tiêu trước và sau khi học nấu ăn

Khoản chi Trước đây Hiện tại Ăn ngoài/gọi ship 7 triệu/tháng 3,5 triệu/tháng Đồ ăn vặt, trà sữa 2 triệu/tháng 900.000 đồng/tháng Thực phẩm bỏ phí ~1 triệu/tháng ~300.000 đồng/tháng Đi siêu thị phát sinh 3 triệu/tháng 1,8 triệu/tháng

Theo tính toán của chị, tổng mức giảm chi tiêu dao động khoảng 5–6 triệu đồng/tháng.

Nếu giữ được nhịp này trong một năm, số tiền tiết kiệm được đã vượt xa học phí ban đầu.

“Tôi không nghĩ học nấu ăn lại liên quan nhiều đến tài chính như vậy”, chị nói.

Không chỉ là chuyện tiền

Điều thú vị là sau khi học nấu ăn, chị Minh Anh còn có thêm một nguồn thu nhỏ.

Ban đầu chỉ là làm bánh và set đồ ăn healthy cho vài người quen trong chung cư. Sau đó, lượng khách tăng dần nhờ giới thiệu qua lại.

Hiện mỗi tháng chị kiếm thêm khoảng 3–5 triệu đồng, không cố định nhưng đủ để:

- Trả tiền học thêm cho con

- Mua đồ gia dụng

- Hoặc để dành vào quỹ dự phòng

“Tôi không mở quán, không livestream bán hàng gì lớn lao cả. Nhưng cảm giác mình có thêm kỹ năng để kiếm tiền rất khác”, chị chia sẻ.

Điều nhiều phụ nữ trung niên đang thay đổi

Vài năm gần đây, các lớp học nấu ăn, làm bánh, pha chế hoặc meal prep dành cho phụ nữ 30–45 tuổi bắt đầu đông hơn.

Không ít người tham gia không phải để chuyển nghề, mà vì:

- Muốn tự chủ hơn trong cuộc sống

- Muốn giảm chi phí sinh hoạt

- Hoặc đơn giản là tìm một kỹ năng có thể kiếm thêm tiền khi cần

Trong bối cảnh giá cả tăng đều, nhiều gia đình bắt đầu nhìn chuyện “biết nấu ăn” theo góc độ khác:

Không còn chỉ là việc nội trợ, mà là một kỹ năng quản lý tài chính gia đình.

Một người biết:

- Lên thực đơn hợp lý

- Bảo quản thực phẩm đúng cách

- Tận dụng nguyên liệu tốt

- Và hạn chế mua cảm xúc

… thường tiết kiệm được nhiều hơn họ nghĩ.

25 triệu có đáng không?

Với chị Minh Anh, câu trả lời bây giờ là “có”. Nhưng chị cũng thừa nhận: khóa học chỉ đáng khi người học thực sự áp dụng vào cuộc sống.

“Nếu học xong vẫn gọi đồ ăn mỗi tối thì đúng là phí thật”, chị cười.

Theo chị, điều đáng giá nhất không nằm ở vài món ăn mới, mà là cảm giác chủ động hơn với tiền bạc và sinh hoạt gia đình.

“Ngày trước tôi nghĩ tiết kiệm là cắt giảm. Bây giờ tôi thấy có những khoản chi đúng lại giúp mình đỡ tốn hơn rất nhiều về sau”.