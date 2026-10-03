Baifern bại lộ nhan sắc thật không ai ngờ đến ở tuổi 34

Getty Images từ lâu đã được mệnh danh là “hung thần” và trở thành nỗi khiếp sợ đối với nhiều nghệ sĩ. Với ống kính chân thực đến tàn nhẫn, không canh chụp góc, không lớp filter ảo diệu cùng ánh đèn flash trực chờ phô bày mọi khuyết điểm trên khuôn mặt bất cứ ai, Getty Images đã từng làm cho không ít ngôi sao làng giải trí trở thành nạn nhân của những khoảnh khắc “dìm hàng” thê thảm. Thế nhưng, Baifern Pimchanok lại dễ dàng vượt qua bài kiểm tra Getty Images vô cùng khắc nghiệt này.

Sáng 3/10, tờ Line Today cho hay, Baifern vừa phủ kín truyền thông và mạng xã hội xứ chùa vàng sau màn đổ bộ tại show Loewe thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week. Qua “ống kính hủy diệt” Getty Images, ngọc nữ xứ Thái vẫn đẹp bất chấp, tỏa sáng trong từng khoảnh khắc.

Điểm đáng sợ nhất của ống kính Getty Images nằm ở khả năng bóc ra khuyết điểm tới từng lỗ chân lông. Thế nhưng, làn da của Baifern lại mướt mịn, căng bóng không tì vết, dễ dàng vượt qua thử thách “ống kính hung thần”. Sống mũi cao thẳng tắp, đường cằm V-line thanh tú cùng bờ môi hững hờ đã góp phần giúp cho Baifern tạo ra được những khung hình tỏa sáng chấp luôn Getty Images. Gương mặt cô hệt như 1 tác phẩm điêu khắc tinh xảo, dù ở góc chụp cận hay góc nghiêng, từng đường nét sắc sảo của nữ minh tinh 34 tuổi vẫn nổi bần bật, khiến người xem khó lòng rời mắt.

Bên cạnh gương mặt 360 độ “không góc chết”, điều khiến Baifern hoàn toàn áp đảo ống kính Getty Images còn nằm ở thần thái. Mái tóc buông xõa bồng bềnh kết hợp cùng trang phục tinh tế ôm sát cơ thể giúp mỹ nhân Chiếc Lá Cuốn Bay tôn lên được vóc dáng thon gọn, nuột nà trước ống kính máy quay.

Baifern cũng dễ dàng giành chiến thắng trong thử thách cam thường khó nhằn nhờ visual sắc nét cùng thần thái đỉnh cao. Nguồn: X

Dưới ống kính “hung thần” Getty Images, sao nữ 9X vẫn bừng sáng từ mọi góc độ, mang đến 1 bữa tiệc nhan sắc đầy mãn nhãn. Ảnh: X

Rõ ràng ảnh do tay máy Getty Images chụp nhưng netizen còn tưởng fansite đi theo ghi lại những khung hình lung linh cho Baifern trong sự kiện mới đây. Ảnh: X

Làn da hoàn hảo, căng bóng cùng layout makeup đầy cuốn hút giúp diện mạo nữ diễn viên sinh năm 1992 thêm phần sang trọng. Ảnh: X

Ngay cả trong hình ảnh soi cận mặt, Getty Images cũng không thể gây khó dễ cho Baifern. Ảnh: X

Baifern sinh năm 1992, được 1 công ty người mẫu phát hiện khi tập thể dục dụng cụ hồi học trung học. Từ khi còn là 1 cô bé, Baifern đã tham gia 1 số cuộc thi và xuất hiện trong nhiều quảng cáo. Năm 17 tuổi, cô chính thức bước chân vào làng giải trí và nhanh chóng tạo nên cơn sốt lớn ở bộ phim Mối Tình Đầu. Ngay sau tác phẩm để đời này, Baifern Pimchanok đã vươn lên trở thành ngôi sao hạng A tại làng giải trí Thái Lan và nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ khán giả khắp châu Á.

Tới năm 2019, cô tiếp tục tạo nên cơn sắp khắp châu Á nhờ thành công vang dội của siêu phẩm truyền hình Chiếc Lá Cuốn Bay. Ngoài ra, người đẹp còn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua hàng loạt phim ăn khách khác như Ngọn Lửa Đam Mê, Đấu Trường Ước Mơ, Secret Garden bản Thái, Lừa Đểu Gặp Lừa Đảo, Yêu Nhầm Bạn Thân,...

Baifern được yêu thích khắp châu Á nhờ loạt phim điện ảnh lẫn truyền hình hot hòn họt. Ảnh: X

Về mặt tình duyên, Baifern từng có mối tình “khắc cốt ghi tâm” với tài tử Nine Naphat kém cô 4 tuổi. Còn nhớ Baifern - Nine hợp tác cùng nhau ở 2 tác phẩm mang tên Yêu Nhầm Bạn Thân và Sợi Dây Hoàng Lan. Hồi năm 2023, họ đã công khai đang tìm hiểu nhau, khiến dư luận phát sốt. Thế nhưng tới tháng 7/2024, Nine Naphat lại chính thức xác nhận chia tay Baifern Pimchanok. Đáng nói, mẹ Nine - Á hậu kiêm diễn viên Moo Pimpaka được cho là người đã chia rẽ, khiến cặp đôi tan vỡ.

Bà Moo Pimpaka từng động viên con trai - Nine theo đuổi Baifern Pimchanok. Tuy nhiên, sau khi 2 người hẹn hò được nửa năm, Moo Pimpaka bỏ theo dõi con trai lẫn Baifern. Bà cũng liên tục đăng ảnh con trai thời nhỏ và bày tỏ sự nhớ nhung. Khi Nine Naphat cùng Baifern Pimchanok đi Thụy Sĩ vào tháng 6/2024, bà còn ẩn ý trên trang cá nhân rằng bản thân thấy “rất cô đơn”. Do đó, cư dân mạng nghi ngờ Nine bị mẹ ép chia tay Baifern. Được biết, trước Baifern, Moo Pimpaka từng làm đủ mọi cách để khiến con trai “đứt gánh” với 1 cô bạn gái ngoài ngành giải trí.