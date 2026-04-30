Bài văn tả con ruồi của một học sinh khiến dân tình cười vỡ bụng: Rất mất vệ sinh nhưng đúng với thực tế!

Một hình ảnh về bài tập Tiếng Việt của một bạn nhỏ đang được cư dân mạng rần rần chia sẻ và thả tim những ngày gần đây. Không phải vì một bài văn lai láng hay nét chữ rồng bay phượng múa, mà bởi cách trả lời "độc nhất vô nhị" khiến bất cứ ai xem xong cũng phải cười nghiêng ngả.

Cụ thể, trong tờ bài tập này, ở phần 1, bạn nhỏ hoàn thành khá tốt yêu cầu bổ sung từ ngữ miêu tả: "mặt trời đỏ rực" , "bông tuyết trắng trắng tinh tinh" . Tuy nhiên, "cú twist" thực sự nằm ở câu hỏi số 2: "Con ruồi trông như thế nào?".

Bài văn tả... siêu thực!

Thay vì sử dụng các tính từ miêu tả thông thường như "nhỏ xíu", "đen thui" hay "có đôi cánh mỏng" như bạn bè đồng trang lứa, học sinh này đã chọn một nước đi... không ai lường trước được. Để trả lời cho câu hỏi, bạn nhỏ đã bắt ngay một chú ruồi thật và dùng băng dính dán ngay ngắn vào tờ giấy bài tập. Cách trả lời mang tính "vật chứng" này khiến câu hỏi về hình dáng con ruồi trở nên trực quan sinh động hơn bao giờ hết.

Sau khi hình ảnh về chú ruồi "xấu số" trên trang giấy được chia sẻ lại, cư dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận hài hước: "Đúng là nói có sách, mách có... con ruồi" ; "Điểm 10 cho sự thật thà và tư duy thực tế" ; "Học sinh này chắc chắn là thủ khoa ngành tả thực tương lai rồi", "Bài văn rất mất vệ sinh nhưng lại khắc họa siêu thực tế", ...

Nhiều người còn đùa vui rằng, giáo viên khi chấm bài chắc hẳn cũng phải "đứng hình" mất vài giây trước sự sáng tạo đầy thực tiễn này. Dù chưa biết số điểm cuối cùng cho bài tập này là bao nhiêu, nhưng rõ ràng sự ngây ngô và cách giải quyết vấn đề "thẳng tuột" của bạn nhỏ đã đem lại một liều thuốc bổ tiếng cười cho cộng đồng mạng.

Hiện tại, bức ảnh vẫn đang tiếp tục nhận được lượng tương tác khủng và những bình luận hóm hỉnh từ các bậc phụ huynh.