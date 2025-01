Lauri van Houten, Phó Chủ tịch Liên đoàn Skyrunning quốc tế (ISF), cho biết leo cầu thang có thể giúp con người khỏe mạnh hơn và đốt cháy nhiều calo hơn. Người càng nặng cân thì hiệu quả đốt cháy calo mỗi ngày sẽ càng rõ rệt. Nghiên cứu cho thấy leo cầu thang tiêu tốn nhiều calo hơn 20 lần so với đi bộ trên mặt đất. Ngay cả khi đi xuống cầu thang, do cơ bắp cần tác động lực để cơ thể đi xuống chậm lại nên có thể tiêu thụ lượng calo nhiều gấp 5 lần so với đi bộ trên mặt đất bằng phẳng.

Minetti Alberto Enrico, nhà sinh lý học tại Đại học Milan (Ý), sau khi nghiên cứu chuyên sâu về các hoạt động của con người như leo cầu thang, cho rằng leo cầu thang là một cách tập thể dục rất hiệu quả nhưng bạn phải chú ý đến việc “kiểm soát tốc độ”, đặc biệt là đối với người lớn tuổi và người mới bắt đầu leo cầu thang. Nên kết hợp tay vịn ngăn ngừa té ngã và cũng có thể sử dụng các cơ của cánh tay. Bằng cách này, có thể sử dụng các cơ từ tay đến mông và chân, giúp tăng cường trao đổi chất của cơ thể. Từ kinh nghiệm của bản thân, khi leo lên tầng 3 của ngôi nhà, Minetti cho biết trước khi lên xuống cầu thang, ông sẽ hít thở sâu vài hơi để duy trì cảm giác thoải mái sau khi tập thể dục!

Ngoài việc đốt cháy mỡ thừa nhanh chóng, leo cầu thang còn có hai lợi ích: “bảo vệ hệ tim mạch và cải thiện mật độ xương”.

Leo cầu thang có thể giúp bạn giảm cân và đốt cháy chất béo. Ngoài ra, tập thể dục và giảm cân có thể có tác dụng tích cực trong việc kiểm soát huyết áp và lượng đường trong máu. Nó cũng có thể rèn luyện khả năng tim phổi của bạn và được coi là có lợi cho sức khỏe tim mạch. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí quốc tế Xơ vữa động mạch khẳng định leo 5 tầng cầu thang (khoảng 50 bậc) mỗi ngày dự kiến sẽ làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh tim mạch.

Thông thường hầu hết mọi người đều nghĩ rằng việc đi lên cầu thang là mệt mỏi, vậy nó sẽ hữu ích hơn? Nhưng thực sự có những lợi ích khi đi xuống cầu thang. Vì mỗi bước đi xuống cầu thang sẽ tác động lên xương lòng bàn chân, có thể kích thích sản sinh ra các nguyên bào xương mới, rất có ích cho xương chắc khỏe mỗi ngày, "đi cầu thang từ tầng sáu xuống tầng một" 2 lần 1 tuần, mật độ xương sẽ tăng 6% sau 3 tháng!

Leo cầu thang là một phương pháp tập thể dục có thể dễ dàng áp dụng vào cuộc sống hàng ngày bất cứ lúc nào, chẳng hạn như ở nhà, văn phòng, cửa hàng bách hóa và ga tàu điện ngầm. Ví dụ, những người đi làm chọn đi cầu thang bộ thay vì đi cầu thang bộ. Đi thang cuốn ở ga tàu điện ngầm là tập thể dục. Không có gì ngạc nhiên khi nhiều chuyên gia cho rằng cầu thang bộ là phòng tập thể dục tiện lợi nhất cho người dân!

Tuy nhiên, bất kỳ bài tập nào cũng có nguy cơ chấn thương thể thao như nhau và leo cầu thang cũng không ngoại lệ. Ngoài việc bám vào tay vịn, tiến từng bước một và chú ý đến bước đi của mình, bác sĩ y học cổ truyền Trung Quốc Zheng Se-yeon còn nhắc nhở rằng khi leo cầu thang, bạn nên:

- Chú ý chạm đất bằng toàn bộ lòng bàn chân.

- Cố gắng giữ vai, lưng và hông thẳng hàng, chú ý vị trí song song của đầu gối và lòng bàn chân để tránh bị thương ở bên trong đầu gối.

- Đeo nẹp đầu gối để tránh chấn thương nếu cần thiết.

Kobayashi Sumaki, huấn luyện viên thể thao cao cấp người Nhật với hơn 30 năm kinh nghiệm giảng dạy, cũng cho biết, đặc biệt khi đi xuống cầu thang, bạn nên tránh khóa đầu gối và uốn cong đầu gối theo từng bước để giảm gánh nặng cho đầu gối.

