Bãi tắm đẹp nhất Cát Bà vắng khách dịp 2/9

Ghi nhận của phóng viên tại bãi tắm Cát Cò 1, một trong ba bãi tắm đẹp nhất đảo Cát Bà, lượng khách không nhiều. Không còn cảnh chen lấn tại các khu vực check-in bãi đá, chơi thuyền chuối tại bãi biển.