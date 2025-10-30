Bài kiểm tra 2 điểm bị giấu 28 năm

Thời đi học, chắc ai cũng từng trải qua cảm giác tim đập thình thịch khi nhận điểm thấp. Cái số đỏ chót trên đầu tờ giấy đúng kiểu "vết thương lòng", khiến nhiều cô cậu học trò bày đủ trò để giấu nhẹm đi: nào là nhét sâu vào cặp, "quên" man về, hay thậm chí đổ thừa cô chưa chấm xong. Giờ nghĩ lại vừa sợ vừa buồn cười, cảm giác này quả là một phần không thể thiếu của tuổi học trò.

Mới đây, cộng đồng mạng được phen cười nghiêng ngả trước một "báu vật học đường" tương tự vô tình được khai quật. Theo đó, một người sau khi mua lại chiếc bàn học cũ đã phát hiện trong ngăn kéo có kẹp một tờ giấy ố vàng. Mở ra xem thì… hoá ra là bài kiểm tra được 2 điểm của một học sinh tên Tuấn, làm từ tận ngày 31/1/1997, nghĩa là đã “ẩn mình” suốt 28 năm trời!

Theo thông tin trên tờ giấy, có thể thấy đây là bài kiểm tra 15' phút môn Ngữ pháp lớp 8. Ở góc trên của bài thi vẫn còn nguyên lời phê bằng mực đỏ nổi bật của giáo viên: Tờ bài kiểm tra Ngữ pháp này thuộc về một nét chữ nghiêng nghiêng, mực tím đã nhòe, góc trên vẫn còn nguyên lời phê đỏ rực: "Không thuộc bài. Lười học. Chép phạt định nghĩa câu 1, 2 50 lần".

Còn chủ nhân mới của chiếc bàn hài hước chia sẻ thêm: "Mới mua được cái cái bàn học cũ thì bất ngờ tìm được bí mật anh Tuấn chôn giấu suốt mấy thập kỷ. Tính ra ngày này năm đó cũng là ngày ông Công ông Táo rồi mà thầy cô còn tặng cho anh con ngỗng này thì chắc anh vẫn còn nhớ mãi".





Bài kiểm tra bị phát hiện. (Ảnh: Công Tiến)

Bên dưới bài đăng, cư dân mạng nhanh chóng để lại hàng loạt bình luận thích thú. Ai nấy đều bật cười vì hình ảnh quá đỗi quen thuộc, gợi lại ký ức tuổi học trò run như "cầy sấy" mỗi khi nhận điểm thấp. Nhiều người gọi đây là "báu vật thời học sinh", vừa hài hước vừa đáng yêu, vì có lẽ ai cũng từng ít nhất một lần giấu bài kém như thế. Dù tờ giấy ố vàng vẫn còn nguyên nét chữ và lời phê nghiêm khắc của cô giáo, như một "chứng tích thời gian" sống động cho những năm tháng cắp sách đến trường.

Một số bình luận của dân tình:

- Hồi cấp 2 mình từng bị 3 điểm Toán, sợ quá nên giấu sổ luôn mấy ngày liền. Mãi sau mẹ tìm thấy, mình bị mắng nhưng sau đó mẹ chỉ nói "điểm thấp thì cố gắng lại", nghe xong vừa xấu hổ vừa nhẹ nhõm. Giờ nghĩ lại thấy hồi đó đúng là lo xa quá.

- Mình từng giả chữ ký của bố để qua mặt cô chủ nhiệm. Lúc đó tưởng cao tay lắm, ai ngờ bị phát hiện ngay. Bố không giận vì điểm thấp mà giận vì mình nói dối. Từ đó mới hiểu, điều bố mẹ cần chỉ là sự trung thực của con thôi.

- Có lần bị điểm 4 môn Sử, mình sợ quá nên báo mẹ là "bị mất bài kiểm tra". Vài ngày sau cô trả lại, mẹ biết chuyện và thế là bị một trận nhớ đời.

- Mình từng có nguyên "bộ sưu tập" bài kiểm tra điểm kém giấu dưới gầm giường. Sau này khi dọn phòng mới thấy lại, vừa buồn cười vừa nhớ cái cảm giác sợ hãi vô lý của tuổi học trò.

- Có lần bị điểm 3 Anh, mình tự ký thay mẹ vì sợ cô bắt nộp lại sổ. Cuối cùng cô phát hiện, gọi mẹ lên. Bữa đó bị mắng vì nói dối chứ không phải vì điểm kém.

- Bài kiểm tra này gợi lại ký ức tuổi thơ quá. Thời gian trôi nhanh thật đấy, nhìn lại mà cứ như ngày hôm qua thôi.

Câu chuyện tưởng chỉ là kỷ niệm vui nhưng lại như một lời nhắc nhẹ cho thế hệ sau rằng để không phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ mỗi khi điểm kém, cách tốt nhất vẫn là học hành cho tử tế. Bởi giấu bài thì dễ, nhưng không thể giấu mãi còn kiến thức, nếu không thật sự nắm vững, sớm muộn gì cũng "lộ tẩy" mà thôi.

Còn anh Tuấn của năm 1997 ơi, nếu đọc được tin này thì xin thông báo với anh là: Kế hoạch giấu bài của anh đã bị lộ toàn tập rồi nhé!