Bài đăng gây chú ý của Ngọc Loan giữa lùm xùm bác sĩ Chiêm Quốc Thái - Lona Kiều Loan

Giữa lúc những bàn tán xoay quanh mối quan hệ giữa bác sĩ Chiêm Quốc Thái và Á hậu Lona Kiều Loan chưa hạ nhiệt, một động thái mới từ Ngọc Loan lại tiếp tục thu hút sự chú ý. Không trực tiếp nhắc đến bất kỳ ai hay phản hồi các đồn đoán trên mạng xã hội, người đẹp lựa chọn đăng tải loạt ảnh mới kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Loan chia sẻ bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc xuất hiện tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Người đẹp lộ diện với diện mạo nữ tính nhẹ nhàng và đăng kèm dòng chia sẻ: "Hoa không lên tiếng, vẫn khoe sắc rực rỡ. Nội tâm em đủ đầy, chẳng cần phải chứng minh".

Dòng trạng thái nhanh chóng gây chú ý bởi xuất hiện đúng thời điểm mạng xã hội liên tục gọi tên cô trong những bàn luận liên quan đến bác sĩ Chiêm Quốc Thái và Lona Kiều Loan. Không ít cư dân mạng cho rằng đây giống một cách thể hiện quan điểm, lời đối đáp của cô với những lùm xùm đang vây quay mình.

Ngọc Loan bất ngờ đăng tải dòng trạng thái ẩn ý trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Giữa lúc những bàn tán xoay quanh mối quan hệ giữa bác sĩ Chiêm Quốc Thái và Á hậu Lona Kiều Loan chưa hạ nhiệt, động thái mới từ Ngọc Loan lại tiếp tục thu hút sự chú ý. Ảnh: FBNV

Trước đó, Ngọc Loan cũng từng được xuất hiện công khai trên Facebook cá nhân của bác sĩ Chiêm Quốc Thái khi tham gia một sự kiện liên quan đến lĩnh vực thẩm mỹ tại Trung Quốc. Việc hình ảnh được chia sẻ trên tài khoản chính chủ của nam bác sĩ từng khiến cư dân mạng chú ý và đặt ra nhiều đồn đoán về mối quan hệ giữa cả hai.

Trong khi đó, thời gian qua, cái tên Lona Kiều Loan cũng liên tục được nhắc đến khi xuất hiện bên bác sĩ Chiêm Quốc Thái ở một sự kiện. Đầu tháng 6, khoảnh khắc Á hậu nhận hoa từ nam bác sĩ từng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều suy đoán về mối quan hệ của cả hai. Tuy nhiên đến nay, những nhân vật liên quan chưa từng xác nhận bất kỳ thông tin tình cảm nào.

Khoảnh khắc Á hậu nhận hoa từ nam bác sĩ từng được lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều suy đoán về mối quan hệ của cả hai. Nguồn: Đi soi sao đi

Mối quan hệ giữa Ngọc Loan - Lona Kiều Loan - Chiêm Quốc Thái được bàn tán trong suốt thời gian qua. Ảnh: FBNV

Nhắc đến Ngọc Loan, nhiều khán giả vẫn nhớ đến hình ảnh một trong những gương mặt nổi bật của The Face Vietnam 2016. Sở hữu chiều cao ấn tượng, gương mặt sắc sảo cùng thần thái đậm chất thời trang, cô nhanh chóng trở thành thí sinh nhận được nhiều sự chú ý khi góp mặt trong đội của huấn luyện viên Phạm Hương. Dù không tiến sâu đến chặng cuối, Ngọc Loan vẫn được đánh giá là một trong những mỹ nhân để lại nhiều dấu ấn của mùa giải năm đó.

Sau chương trình, thay vì tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghệ thuật như nhiều gương mặt bước ra từ The Face, Ngọc Loan lựa chọn một hướng đi khác. Người đẹp dần rút khỏi các hoạt động giải trí, hạn chế xuất hiện trong showbiz và tập trung nhiều hơn cho lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là ngành làm đẹp.