Bạch mã hoàng tử giới ngôn tình tái xuất sợ phát khiếp: Mắt lạnh như hầm băng, ngắm mà 3 hồn 7 vía bay mất tiêu

Thời điểm hiện tại, Yoo Seung Ho đang gây chú ý mạnh mẽ với màn tái xuất trong bộ phim Flex X Cop 2. Nam diễn viên đảm nhận vai Yoo Seong Won, một nhân vật phản diện có tâm lý méo mó và sở thích giết người đáng sợ.

Yoo Seong Won sinh ra trong một gia đình tài phiệt nhưng từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương. Hắn luôn cảm thấy bản thân chỉ là công cụ để mẹ sử dụng trong cuộc tranh giành quyền lực tại tập đoàn. Những tổn thương kéo dài khiến tâm lý Yoo Seong Won ngày càng trở nên vặn vẹo. Đằng sau vẻ ngoài của một người đàn ông điển trai, lịch lãm, giàu có, quyền lực và thông minh là một kẻ có sở thích giết người rồi biến các nạn nhân thành những tác phẩm nghệ thuật.

Trong những diễn biến mới nhất, Yoo Seong Won đã sát hại một cảnh sát sau khi phát hiện người này theo dõi mình. Không dừng lại ở đó, hắn còn gửi thi thể nạn nhân đến cho nữ chính Joo Hye Ra. Chứng kiến người em thân thiết bị sát hại tàn nhẫn, Joo Hye Ra vô cùng đau đớn và phẫn nộ.

Dẫu vậy, đối đầu với Yoo Seong Won không phải chuyện dễ dàng. Nhân vật này vừa sở hữu tiền bạc, quyền lực, vừa có đầu óc cực kỳ sắc bén. Dù biết Yoo Seong Won là một kẻ nguy hiểm, phía cảnh sát vẫn không thể làm gì khi chưa nắm được bằng chứng đủ sức buộc tội. Cuối cùng, hắn vẫn có thể ung dung rời khỏi đồn cảnh sát.

Với vai diễn này, Yoo Seung Ho đang trở thành một trong những điểm sáng lớn của Flex X Cop 2. Nam diễn viên thể hiện rõ sự vặn vẹo trong tâm lý Yoo Seong Won qua ánh mắt lạnh lẽo, biểu cảm đáng sợ và trạng thái hưng phấn khi giết người. Thế nhưng, phía sau con người nguy hiểm ấy, khán giả vẫn có thể cảm nhận được những tổn thương và đau khổ tích tụ từ quá khứ. Yoo Seung Ho đã khắc họa trọn vẹn những sắc thái phức tạp của nhân vật.

Yoo Seung Ho thực sự tỏa sáng với vai phản diện trong Flex X Cop 2.

Thực tế, Yoo Seung Ho từng nổi tiếng với biệt danh em trai quốc dân nhờ nụ cười tươi, ấm áp và ngoại hình sáng khung hình. Ngay từ khi còn là sao nhí, anh đã cho thấy khả năng diễn xuất nổi bật và nhận mức cát xê đáng chú ý. Cho những ai chưa biết, vào năm 2013, mức thù lao của các sao nhí được ghi nhận dao động khoảng 10 đến 50 triệu won. Thế nhưng từ những năm 2000, cát xê của Yoo Seung Ho đã đạt tới mức 30 triệu won.

Sau khi trưởng thành, Yoo Seung Ho tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn và thử sức với nhiều dạng nhân vật. Anh được nhiều khán giả nhớ đến với hình tượng "bạch mã hoàng tử làng ngôn tình" khi ghi dấu ấn với các vai nam chính phim lãng mạn như The Emperor: Owner of the Mask (đóng cùng Kim So Hyun), I'm Not a Robot (đóng cùng Chae Soo Bin), My Strange Hero (đóng cùng Jo Bo Ah) và Moonshine (đóng cùng Hyeri).

So với những vai nam chính ngôn tình từng được khán giả yêu thích, Yoo Seong Won là một hình tượng hoàn toàn khác biệt. Nhân vật phản diện méo mó, lạnh lùng và nguy hiểm trong Flex X Cop 2 một lần nữa cho thấy khả năng biến hóa trong diễn xuất của ngôi sao sinh năm 1993.