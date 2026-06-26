Theo nhận định của chuyên gia phong thủy nổi tiếng Trung Quốc - Tống Thiều Quang, nửa cuối năm 2026 là giai đoạn nhiều con giáp bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh về tài chính, sự nghiệp lẫn các mối quan hệ xã hội. Sau nửa đầu năm có phần chậm rãi hoặc phải tập trung tích lũy, đây được xem là thời điểm vận khí chuyển mình, mở ra cơ hội bứt phá rõ rệt cho những người biết nắm bắt thời cơ.

Tuổi Dậu

Đứng đầu danh sách là tuổi Dậu. Đây là con giáp vốn nổi tiếng với sự nhanh nhạy, chăm chỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Nửa cuối năm 2026 được xem là giai đoạn tuổi Dậu bước vào chu kỳ “thu hoạch”, khi những nỗ lực trước đó bắt đầu mang lại thành quả rõ rệt.

Trong công việc, người tuổi Dậu có khả năng đón nhận nhiều cơ hội mới, đặc biệt là ở các lĩnh vực liên quan đến kinh doanh, thương mại, tài chính hoặc dịch vụ. Những người đang làm công ăn lương có thể được giao thêm trọng trách, được cấp trên ghi nhận hoặc đứng trước cơ hội tăng lương, thăng chức. Trong khi đó, người kinh doanh lại có xu hướng mở rộng tệp khách hàng, gia tăng doanh thu và ký kết được những hợp đồng có giá trị.

Điểm nổi bật nhất của tuổi Dậu trong nửa cuối năm 2026 chính là dòng tiền có xu hướng chảy về rất mạnh. Không chỉ nguồn thu chính được cải thiện, họ còn có thể đón thêm lợi nhuận từ đầu tư, hợp tác hoặc các công việc tay trái. Một số khoản tưởng như “đứng im” trước đó cũng bắt đầu sinh lời, giúp tổng tài sản có dấu hiệu tăng lên nhanh chóng.

Bên cạnh đó, tuổi Dậu còn có quý nhân đồng hành khá vượng. Những người này có thể là đối tác, cấp trên hoặc người đi trước giàu kinh nghiệm, mang đến lời khuyên đúng lúc, cơ hội hợp tác phù hợp hoặc sự hỗ trợ cần thiết để tuổi Dậu tiến xa hơn. Với vận trình như vậy, không ngạc nhiên khi tuổi Dậu được đánh giá là con giáp phát tài mạnh nhất trong nửa cuối năm 2026.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp thường mang đến cảm giác điềm đạm, hiền hòa nhưng thực tế lại rất biết cách quản lý tài chính và nắm bắt thời điểm. Trong nửa cuối năm 2026, người tuổi Hợi được dự đoán sẽ bước vào giai đoạn tài vận khởi sắc mạnh mẽ hơn so với nửa đầu năm.

Về công việc, tuổi Hợi có cơ hội gặp được môi trường thuận lợi hơn để phát huy năng lực. Những ai đang chờ đợi một cơ hội chuyển việc, mở rộng kinh doanh hoặc thay đổi định hướng nghề nghiệp có thể sẽ sớm nhận được tín hiệu tích cực. Đây cũng là giai đoạn các mối quan hệ xã hội mang lại giá trị rõ rệt, giúp tuổi Hợi tiếp cận được những nguồn lực mới hoặc tìm ra hướng đi hiệu quả hơn.

Tài chính là điểm sáng lớn của con giáp này. Dù không phải kiểu “trúng lớn” chỉ sau một đêm, nhưng tuổi Hợi lại có khả năng gia tăng tài sản theo cách ổn định và bền vững. Nguồn thu chính vững hơn, chi tiêu được kiểm soát tốt hơn, trong khi những khoản thu phụ hoặc lợi nhuận từ công việc bên ngoài cũng bắt đầu đóng góp đáng kể vào tổng tài sản.

Đặc biệt, tuổi Hợi còn có khả năng gặp được quý nhân hỗ trợ trong các quyết định quan trọng. Nhờ vậy, họ tránh được những lựa chọn thiếu chắc chắn, đồng thời dễ đi đúng hướng hơn trong các kế hoạch tài chính dài hạn. Càng về cuối năm, tuổi Hợi càng có cảm giác “tiền đẻ ra tiền”, cuộc sống cũng trở nên nhẹ nhàng và dư dả hơn.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vốn nổi tiếng với sự thông minh, kín đáo và có khả năng nhìn xa trông rộng. Đây là kiểu người không thích phô trương nhưng thường sở hữu tư duy chiến lược khá tốt, đặc biệt trong chuyện tiền bạc và công việc. Nửa cuối năm 2026 chính là thời điểm những phẩm chất này giúp tuổi Tỵ bứt phá rõ rệt.

Trong công việc, tuổi Tỵ có cơ hội được trao thêm quyền hạn, vai trò hoặc những dự án quan trọng. Họ dễ tạo được dấu ấn nhờ sự cẩn trọng, khả năng xử lý vấn đề linh hoạt và phong cách làm việc chắc chắn. Với người đang kinh doanh, đây là thời điểm phù hợp để củng cố thương hiệu, mở rộng tệp khách hàng hoặc khai thác những thị trường tiềm năng hơn.

Về tiền bạc, tuổi Tỵ được dự đoán sẽ có nhiều cơ hội gia tăng thu nhập trong nửa cuối năm. Một phần đến từ kết quả công việc chính, phần khác đến từ những khoản đầu tư, hợp tác hoặc kế hoạch tài chính đã chuẩn bị từ trước. Nếu biết tận dụng thời cơ, tuổi Tỵ không chỉ giữ được tiền mà còn có thể nâng giá trị tài sản lên một nấc mới.

Điểm đáng chú ý là tuổi Tỵ có xu hướng càng về cuối năm càng gặp thuận lợi. Nhiều vấn đề từng khiến họ lo lắng trước đó sẽ dần được tháo gỡ, nhường chỗ cho những tín hiệu tích cực hơn. Sự bình tĩnh, tỉnh táo và biết chờ đúng thời điểm sẽ giúp con giáp này thu về thành quả xứng đáng.

Tuổi Mão

Khép lại danh sách là tuổi Mão. Đây là con giáp được đánh giá cao nhờ sự khéo léo, tinh tế và khả năng tạo dựng quan hệ hài hòa với mọi người xung quanh. Trong nửa cuối năm 2026, chính lợi thế này sẽ trở thành “đòn bẩy” giúp tuổi Mão mở rộng cơ hội kiếm tiền và phát triển sự nghiệp.

Người tuổi Mão có thể đón nhận nhiều thay đổi tích cực trong công việc, đặc biệt là ở giai đoạn cuối quý III và đầu quý IV. Những ai đang muốn chuyển việc, tìm đối tác mới hoặc triển khai dự án riêng sẽ có cơ hội thuận lợi hơn. Các mối quan hệ xã hội cũng mang đến nhiều cánh cửa mới, giúp tuổi Mão không còn cảm thấy đơn độc trên hành trình phát triển.

Tài chính của tuổi Mão trong nửa cuối năm có xu hướng đi lên khá rõ. Họ không phải mẫu người liều lĩnh, nhưng lại giỏi tận dụng các cơ hội an toàn, phù hợp với năng lực và nguồn lực hiện có. Nhờ đó, tiền bạc đến tuy không quá ồn ào nhưng lại khá đều đặn, tạo cảm giác an tâm và vững vàng.

Ngoài ra, tuổi Mão còn dễ gặp quý nhân trong môi trường công việc hoặc trong các mối quan hệ cũ. Một lời giới thiệu, một cơ hội hợp tác hay một lời khuyên đúng lúc đều có thể trở thành bước ngoặt quan trọng giúp họ cải thiện thu nhập và nâng cao vị thế trong công việc.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.