Theo quan niệm phong thủy phương Đông, mỗi giai đoạn trong năm đều mang theo sự thay đổi về khí vận, ảnh hưởng nhất định đến tài lộc và sự nghiệp của từng con giáp. Khoảng thời gian ngay trước khi bước sang tháng 2 âm lịch năm Bính Ngọ được xem là lúc dòng năng lượng tài lộc chuyển động mạnh, mang đến nhiều cơ hội mới trong công việc cũng như kinh doanh. Đây cũng là giai đoạn nhiều người bắt đầu cảm nhận rõ sự khởi sắc về thu nhập và vị thế nghề nghiệp.

Theo nhận định của Tần Dương Minh - bậc thầy phong thủy nổi tiếng tại Trung Quốc, trong thời điểm này có 4 con giáp được dự đoán đón nhận nhiều may mắn nhất. Nhờ vận khí thuận lợi, cùng với sự hỗ trợ từ các mối quan hệ tốt đẹp, họ có cơ hội gia tăng tài sản rõ rệt.

Tuổi Dậu

Theo dự đoán, tuổi Dậu là con giáp có vận tài lộc nổi bật nhất ngay trước tháng 2 âm lịch. Người tuổi Dậu vốn nổi tiếng với sự chăm chỉ, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao. Khi gặp thời điểm thuận lợi, những phẩm chất này giúp họ tận dụng tốt cơ hội để tạo nên bước tiến đáng kể trong sự nghiệp.

Trong công việc, tuổi Dậu dễ nhận được sự tin tưởng từ cấp trên hoặc đối tác. Họ có thể được giao nhiệm vụ quan trọng, tham gia vào các dự án có tiềm năng lớn hoặc mở rộng lĩnh vực kinh doanh. Nhờ sự cẩn trọng và khả năng tổ chức tốt, tuổi Dậu thường hoàn thành công việc một cách hiệu quả, từ đó tạo dựng được uy tín trong môi trường làm việc.

Về tài chính, đây là giai đoạn tuổi Dậu có khả năng gia tăng tài sản khá mạnh. Các khoản đầu tư trước đó bắt đầu mang lại lợi nhuận, trong khi nguồn thu từ công việc chính cũng được cải thiện đáng kể. Khi dòng tiền trở nên dồi dào hơn, tài sản ròng của họ tăng lên nhanh chóng. Có thể nói, với tuổi Dậu, đây là giai đoạn “làm gì cũng may”, càng nỗ lực càng dễ gặt hái thành quả.

Tuổi Thìn

Đứng sau tuổi Dậu là tuổi Thìn – con giáp vốn mang khí chất mạnh mẽ và có khả năng bứt phá khi gặp thời cơ thuận lợi. Trước khi bước sang tháng 2 âm lịch, tuổi Thìn được dự đoán sẽ có nhiều cơ hội quan trọng trong sự nghiệp.

Trong công việc, họ có thể được giao trọng trách mới hoặc tham gia vào những dự án mang tính bước ngoặt. Nhờ tư duy linh hoạt và khả năng lãnh đạo, tuổi Thìn dễ dàng giải quyết các vấn đề phát sinh, từ đó tạo được sự tin tưởng từ cấp trên và đồng nghiệp.

Về tài chính, tuổi Thìn có thể nhận thêm nguồn thu từ nhiều hướng khác nhau. Những kế hoạch đầu tư hoặc hợp tác trước đó bắt đầu mang lại kết quả tích cực. Khi biết nắm bắt cơ hội đúng lúc, tài sản ròng của họ có thể tăng lên đáng kể trong thời gian ngắn.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý nổi bật với sự thông minh, nhanh nhạy và khả năng thích nghi tốt. Trong giai đoạn trước tháng 2 âm lịch, con giáp này có thể gặp được nhiều cơ hội phát triển nhờ sự hỗ trợ từ quý nhân.

Trong công việc, tuổi Tý dễ gặp những người sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm hoặc giúp họ mở rộng mối quan hệ. Sự hỗ trợ đúng lúc này giúp họ đưa ra quyết định chính xác hơn và tránh được những rủi ro không cần thiết.

Về tài chính, tuổi Tý có cơ hội gia tăng nguồn thu từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Dù mức tăng trưởng không quá đột biến, nhưng sự ổn định của dòng tiền giúp họ tích lũy được khoản tài sản đáng kể. Khi biết tận dụng tốt thời điểm thuận lợi, tuổi Tý có thể tạo dựng nền tảng tài chính vững chắc cho cả năm.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp thường được xem là mang phúc khí tự nhiên. Trước khi bước sang tháng 2 âm lịch, vận may của họ có xu hướng gia tăng, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính.

Trong công việc, những nỗ lực trước đó của tuổi Hợi bắt đầu mang lại kết quả rõ rệt. Họ có thể nhận được sự ghi nhận từ cấp trên hoặc mở rộng cơ hội hợp tác với đối tác mới. Nhờ vậy, thu nhập cũng được cải thiện đáng kể.

Về tài chính, tuổi Hợi có xu hướng quản lý tiền bạc khá cẩn thận. Nhờ cách chi tiêu hợp lý và khả năng tích lũy tốt, tài sản ròng của họ dần tăng lên theo thời gian. Khi kết hợp giữa thu nhập ổn định và cách quản lý tài chính khôn ngoan, cuộc sống của tuổi Hợi ngày càng trở nên sung túc và thoải mái hơn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.