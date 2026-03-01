Tiến sĩ Asiya Maula, bác sĩ đa khoa tại Phòng khám The Health Suite ở Leicester, Vương quốc Anh, cho biết không có ngôi nhà nào hoàn toàn “không rủi ro”. Tuy nhiên, việc giảm tiếp xúc hằng ngày với các chất có liên quan đến nguy cơ sức khỏe lâu dài có thể giúp hạ thấp nguy cơ tích lũy theo thời gian.

Theo bà, nguy cơ ung thư không đến từ một yếu tố đơn lẻ mà là tổng hòa những gì cơ thể phải tiếp xúc mỗi ngày, trong suốt nhiều năm, thậm chí hàng chục năm. Vì vậy, thay đổi nhỏ nhưng duy trì đều đặn mới là điều quan trọng.

Dưới đây là những việc vị bác sĩ này cho biết bản thân bà vẫn làm mỗi ngày tại nhà.

Hạn chế dùng nhựa trong bếp

Hộp đựng thực phẩm bằng nhựa, chai nhựa hay màng bọc thực phẩm có thể giải phóng một số hóa chất khi bị làm nóng hoặc xuống cấp. Một số loại nhựa chứa chất có khả năng gây rối loạn tín hiệu hormone trong cơ thể. Trong khi đó, hormone lại đóng vai trò quan trọng trong quá trình tế bào phát triển và phân chia.

Sự gián đoạn kéo dài có thể làm tăng nguy cơ bệnh tật về lâu dài. Vì vậy, bác sĩ khuyến nghị nên ưu tiên dùng hộp thủy tinh hoặc thép không gỉ và tránh hâm nóng thức ăn trong hộp nhựa bằng lò vi sóng.

Cải thiện chất lượng không khí trong nhà

Không khí trong nhà đôi khi còn ô nhiễm hơn ngoài trời do khói nấu ăn, nến thơm, bình xịt và tình trạng thiếu thông gió. Tiếp xúc lâu dài với các chất ô nhiễm này có thể góp phần gây viêm mạn tính trong cơ thể, một yếu tố liên quan đến nhiều bệnh lý, trong đó có ung thư.

Một việc rất đơn giản mà bà thực hiện mỗi ngày là mở cửa sổ để thông gió, đồng thời sử dụng quạt hút mùi khi nấu ăn. Những thay đổi nhỏ này có thể cải thiện đáng kể chất lượng không khí.

Thận trọng với sản phẩm tẩy rửa

Nhiều chất tẩy rửa gia dụng chứa hóa chất mạnh nhằm tiêu diệt vi khuẩn và đánh bay dầu mỡ. Tuy nhiên, việc hít phải hoặc tiếp xúc lặp đi lặp lại trong không gian kín có thể gây kích ứng và tạo gánh nặng cho cơ thể theo thời gian.

Bác sĩ khuyên nên ưu tiên sản phẩm dịu nhẹ, không mùi hoặc ít hương liệu khi có thể, đặc biệt trong gia đình có trẻ nhỏ.

Giảm sử dụng thuốc trừ sâu trong nhà

Thuốc trừ sâu không chỉ có ở nông nghiệp mà còn xuất hiện trong nhiều sản phẩm xịt côn trùng, xử lý vườn tược tại gia đình. Chúng được thiết kế để tiêu diệt sinh vật sống, vì vậy câu hỏi đặt ra là mức phơi nhiễm thấp nhưng kéo dài sẽ ảnh hưởng ra sao đến tế bào người, nhất là ở trẻ em.

Giải pháp đơn giản gồm rửa kỹ rau củ quả trước khi ăn và hạn chế tối đa việc dùng hóa chất diệt côn trùng trong không gian kín.

Hạn chế thực phẩm siêu chế biến

Thực phẩm siêu chế biến có liên quan đến béo phì, kháng insulin và viêm mạn tính. Đây đều là những yếu tố nguy cơ đã được công nhận của ung thư. Theo bác sĩ, mục tiêu không phải là ăn uống hoàn hảo tuyệt đối mà là giảm tổng “gánh nặng độc hại” cho cơ thể.

Những thay đổi nhỏ nhưng được thực hiện đều đặn mỗi ngày có thể tạo ra khác biệt lớn theo thời gian. Biến ngôi nhà thành môi trường ít phơi nhiễm hơn là một trong những cách thực tế để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Nguồn và ảnh: Express.co.uk