Tiến sĩ Saurabh Sethi, làm việc tại bang California, Mỹ, cho biết một số nguồn thực phẩm có thể làm tăng nguy cơ phơi nhiễm hóa chất, kim loại nặng hoặc hợp chất tiềm ẩn rủi ro nếu sử dụng thường xuyên trong thời gian dài.

Theo ông, dâu tây là một trong những loại trái cây có nguy cơ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật cao. Một số dư lượng thuốc trừ sâu có thể ảnh hưởng đến quá trình truyền tín hiệu hormone và làm tăng gánh nặng hóa chất tích lũy trong cơ thể theo thời gian.

Tiến sĩ Saurabh Sethi

Nước đóng chai được ông nhắc đến như nguồn phơi nhiễm vi nhựa phổ biến. Vi nhựa là những hạt nhựa siêu nhỏ có thể tích tụ trong cơ thể. Hiện các nhà khoa học đang nghiên cứu tác động tiềm tàng của chúng đối với hàng rào ruột và phản ứng viêm.

Cá ngừ đóng hộp có thể chứa thủy ngân, một kim loại nặng tích lũy trong cơ thể nếu tiêu thụ thường xuyên. Khi nồng độ quá cao, thủy ngân có thể ảnh hưởng đến não và hệ thần kinh.

Ông cũng đề cập đến acrylamide, hợp chất có khả năng gây ung thư, hình thành khi thực phẩm giàu tinh bột như khoai tây được chiên ở nhiệt độ cao, bao gồm cả khoai tây chiên lát mỏng.

Thịt chế biến sẵn là nguồn chứa nhiều chất bảo quản hóa học. Theo một số nghiên cứu, việc tiêu thụ thường xuyên có thể làm thay đổi hệ vi sinh đường ruột và liên quan đến tình trạng viêm mạn tính mức độ thấp.

Các sản phẩm thịt nướng cháy xém có thể tạo ra các hợp chất gọi là advanced glycation end products, viết tắt là AGEs, tức sản phẩm glycat hóa bậc cao. Những chất này hình thành khi thực phẩm bị nướng ở nhiệt độ cao và có thể thúc đẩy stress oxy hóa, yếu tố liên quan đến lão hóa sinh học nhanh hơn.

Xúc xích và thịt nguội thường chứa natri nitrat. Khi vào cơ thể, nitrat có thể chuyển thành các hợp chất phản ứng, có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe mạch máu và chuyển hóa nếu tiêu thụ nhiều.

Phẩm màu nhân tạo có trong một số loại ngũ cốc ăn sáng nhiều màu và kẹo. Một số nghiên cứu ghi nhận ở trẻ em nhạy cảm, màu thực phẩm tổng hợp có thể liên quan đến biểu hiện tăng động.

Tuy vậy, bác sĩ Sethi nhấn mạnh thông điệp không nhằm gây hoang mang mà để nâng cao nhận thức. Khi hiểu rõ nguồn phơi nhiễm, người tiêu dùng có thể đưa ra lựa chọn thông minh hơn để bảo vệ đường ruột, gan, hệ nội tiết và sức khỏe lâu dài.

Tại Vương quốc Anh, nhiều chất phụ gia, hormone tăng trưởng và thuốc trừ sâu được phép sử dụng ở Mỹ lại bị hạn chế hoặc cấm. Theo Mạng lưới Hành động Thuốc trừ sâu của Anh, khoảng 95% mẫu dâu tây được kiểm tra có chứa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, bao gồm cả nhóm hóa chất PFAS, thường được gọi là “hóa chất vĩnh cửu”. Các hoạt chất thường gặp gồm Pyrimethanil, Boscalid, Fluopyram và Bifenazate, trong đó thuốc diệt nấm chiếm tỷ lệ lớn diện tích sử dụng.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh và Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh cũng khuyến cáo cá ngừ có chứa thủy ngân nên cần giới hạn lượng ăn. Phụ nữ mang thai, đang có kế hoạch mang thai hoặc cho con bú được khuyên không nên ăn quá bốn hộp cá ngừ cỡ trung bình một tuần hoặc hai miếng cá ngừ tươi.

Đối với ngũ cốc ăn sáng, nhiều nhà sản xuất tại Anh đã tự nguyện loại bỏ phẩm màu nhân tạo và chuyển sang sử dụng màu tự nhiên.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng thay vì loại bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm, điều quan trọng là đa dạng hóa khẩu phần, ưu tiên thực phẩm tươi, hạn chế đồ chế biến sẵn và chú ý đến nguồn gốc, cách chế biến. Nhận thức đúng và cân bằng mới là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Nguồn và ảnh: The Mirror