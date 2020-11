Bác sĩ da liễu tiết lộ: 5 "nguyên tắc vàng" phụ nữ sau tuổi 20 nên duy trì để tăng cường collagen, giúp làm đẹp da và đánh bại bệnh tật

Tất cả những chị em quan tâm đến làm đẹp và chăm sóc cơ thể đều biết rằng collagen là một trong những thành phần quan trọng nhất của cơ thể, quyết định tình trạng da và xương khớp.

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 da liễu Nguyễn Phương Thảo: "Collagen là một loại protein phong phú nhất trong cơ thể và chúng chính là "khung nâng đỡ" của xương và da. Nếu thiếu collagen, làn da của chị em sẽ nhanh chóng xuống cấp, hình thành nếp nhăn và bị chảy xệ. Đồng thời, thiếu collagen còn ảnh hưởng đến sức khỏe xương khớp".

Bác sĩ chuyên khoa 1 da liễu Nguyễn Phương Thảo (Viện thẩm mỹ và điều trị da).

Bác sĩ Thảo cho biết, phụ nữ bắt đầu mất collagen từ năm 20 tuổi và tuổi càng cao thì lượng collagen trong cơ thể càng mất dần. Chính vì thế, ngay từ khi còn trẻ đã nên thực hiện đều đặn 5 thói quen sau đây.

1. Tăng cường các thực phẩm/chất bổ sung chứa vitamin C

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Hoa Kỳ cho thấy những phụ nữ trên 40 tuổi nếu sử dụng chế độ ăn chứa hàm lượng vitamin C cao thì ít có nguy cơ hình thành nếp nhăn hơn so với những người tiêu thụ ở mức thấp.

Theo BS Phương Thảo, vitamin C không chỉ có lợi cho sức khỏe mà còn hoạt động như chất trung gian vô cùng quan trọng để cơ thể hình thành và bảo vệ collagen. Nếu không có vitamin C thì các axit amin không thể liên kết để tạo thành collagen được. Chính vì vậy, chị em phụ nữ cần bổ sung vitamin C hằng ngày thông qua chế độ ăn uống, các chất bổ sung hay sản phẩm chăm sóc da có chứa vitamin C.

Một số thực phẩm cung cấp vitamin C dồi dào đó là: cam, quýt, cà chua, ớt đỏ, bông cải xanh...

Nếu chị em sử dụng serum vitamin C thì tốt nhất nên thoa buổi sáng vì sẽ là một chất chống oxy hóa bảo vệ collagen trong da của chúng ta chống lại tác hại của tia UV. Hơn thế, nó còn kích hoạt sự hình thành collagen và giúp duy trì các protein collagen trong da.

2. Luôn uống đủ nước

Các axit amin của collagen luôn cần nước để cung cấp cho cơ thể một làn da khỏe mạnh và căng bóng hơn. Hơn nữa, việc uống đủ nước cũng giúp chúng ta cảm thấy khỏe khoắn, tăng sức đề kháng.

Trung bình mỗi ngày cơ thể chúng ta cần đến 1,5 lít nước từ thực phẩm, đồ uống để có thể bù lại lượng nước đã mất và duy trì các chức năng cho cơ thể. BS Thảo khuyên chị em nên chia nhỏ việc uống nước vào nhiều thời điểm trong ngày. Những người lao động nặng nhọc, hay di chuyển trong trời nắng, người hay chơi thể thao nên uống nhiều nước hơn.

Ngoài nước lọc, chị em có thể sử dụng các loại nước ép từ trái cây tươi như nước chanh, cam, bưởi… vì những loại nước này chứa nhiều vitamin C, rất tốt cho quá trình hình thành collagen.

3. Chăm chỉ chăm sóc da mặt hơn

Da của chúng ta sẽ không thể tốt hơn nếu không được chăm sóc. Chị em nên giữ các thói quen chăm sóc da, bao gồm các lưu ý dưới đây:

- Giữ da sạch, tẩy trang và rửa mặt mỗi tối.

- Dưỡng ẩm da mặt mỗi ngày.

- Sử dụng một số loại serum đặc trị phù hợp với từng khuyết điểm của bản thân ví dụ sạm, đen, thâm quầng mắt...

- Bảo vệ da bằng kem chống nắng. Phụ nữ nên nhớ chọn kem chống nắng chống được các tia, bao gồm SPF, PA, HER Vi, IR. Chị em nên bôi kem chống nắng trước khi ra đường 30 phút, hơn nữa nên bôi kem lại nhiều lần trong ngày. Tuỳ chỉ số SPF có thể duy trì khả năng chống nắng được bao lâu thì phải bôi lại (thời gian chống nắng = SPFx10 phút).

4. Thay đổi thói quen sinh hoạt

Hiện nay, BS Thảo nhận thấy có nhiều chị em vì quá bận rộn mà quên mất việc chăm sóc cơ thể. Mải làm việc nên vô tình hình thành thói quen thức khuya, ít vận động, lo lắng nhiều, ăn đêm... Những thói quen này không chỉ gây tích mỡ, tăng cân mất kiểm soát, gây hại cho xương khớp, ảnh hưởng đến hệ miễn dịch mà còn là một trong những nguyên nhân khiến chúng ta mất collagen nhanh.

BS Thảo khuyên phụ nữ sau tuổi 20 nên: Cố gắng ăn tối trước 7 giờ tối. Đi ngủ trước 11 giờ đêm. Tập thể dục ít nhất 3 lần/tuần. Cố gắng cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi.

5. Cân nhắc việc uống bổ sung collagen hoặc tiêm collagen

Hiện nay, trên thị trường có nhiều sản phẩm bổ sung collagen ví dụ như tiêm HA giúp kích thích tăng sinh Collagen, trẻ hóa căng bóng làn da. Bổ sung Collagen bằng đường ăn, uống thêm thực phẩm chức năng.

Phụ nữ nên bắt đầu uống bổ sung collagen trong khoảng thời gian từ 25 tuổi đến 70 tuổi. Thời điểm tốt nhất để sử dụng trong ngày là buổi sáng sau ăn, hoặc tối trước khi đi ngủ 1 tiếng.

Ngoài ra hiện nay còn có nhiều loại máy móc, công nghệ có khả năng kích thích tăng sinh collagen tự thân như: Thermage, Ultherapy, Hifu, RF, Tái tạo màng đáy...