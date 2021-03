Bác sĩ "bắt" trái tim ngừng đập để hồi sinh cho bệnh nhi

Trung tâm Tim mạch tiếp nhận bệnh nhi B.T.N. (5 tháng tuổi) được phát hiện tim bẩm sinh thông liên thất lớn từ lúc sau sinh. Với tình trạng bệnh này, nếu không được phát hiện, điều trị, máu từ tim đi nuôi cơ thể sẽ hạn chế do lỗ thông liên thất lớn, làm cho phần nhiều máu sẽ đi quanh quẩn giữa tim và phổi.

Theo đó, cơ thể phải tự bù đắp lại bằng cách tăng công sức làm việc tối đa của quả tim. Điều này làm xảy ra tình trạng suy tim tiến triển. Sức lực của cả cơ thể nhỏ dần sẽ chỉ dành cho quả tim, bé sẽ không còn sức để tự bú mẹ, tự thở. Suy kiệt, tử vong là kết cục của trẻ nhỏ mắc bệnh lý loại này.

Để ngăn chặn điều này, bệnh nhi được dùng thuốc chống suy tim vượt qua giai đoạn sơ sinh. Đến ngày 9/3, cũng là lúc thuốc chống suy tim không thể tiếp tục kiểm soát suy tim... và bệnh nhi được chỉ định tiến hành phẫu thuật điều trị.

Một ê-kíp gồm 5 bác sĩ và 5 điều dưỡng, kỹ thuật viên liên tục làm việc nhiều giờ đồng hồ cùng hệ thống máy làm việc thay thế cho tim phổi được thiết lập. Một loại thuốc chuyên dụng được truyền trực tiếp vào tim, làm trái tim bệnh nhi ngừng đập.

Đây là quãng thời gian vàng để các bác sĩ sửa chữa tổn thương đưa trái tim lỗi nhịp của bệnh nhi về với nhịp đập bình thường.

Sau 4 giờ can thiệp tích cực tại phòng phẫu thuật tim, bệnh nhi được chuyển sang khu vực hồi sức với các chỉ số sinh tồn trong giới hạn bình thường.

Tại Khoa Hồi sức, bệnh nhi tiếp tục được các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên chăm sóc bảo vệ từng chỉ số sinh tồn... để níu giữ thành quả của ekip phẫu thuật trước đó...

Theo các bác sĩ, bệnh lý tim bẩm sinh do nhiều nguyên nhân, phần lớn liên quan bất thường phát triển trong giai đoạn tim được hình thành cấu trúc. Các dấu hiệu nhận biết bệnh tim ở trẻ ngay tháng đầu đời, như: xuất hiện da tím ngay sau khi đẻ, thở nhanh hơn so với trẻ bình thường khi không bú hoặc lúc nằm ngủ, khi bú trẻ thở gấp, chậm tăng cân, suy dinh dưỡng, nhiễm trùng phổi tái phát, vã mồ hôi nhiều do trẻ phải gắng sức quá mức…

Bác sĩ lưu ý: Các tật về tim bẩm sinh hoàn toàn có thể được phát hiện bằng siêu âm chẩn đoán trước sinh và sau sinh. Nếu được phát hiện và can thiệp sớm, 98% bệnh nhân tim bẩm sinh có thể chữa được và trở về cuộc sống như người bình thường.