Bà xã Quyền Linh khoe thành quả thu hoạch hoa trái sai trĩu trong căn biệt thự 21 tỷ, được cả chồng lẫn 2 cô con gái xinh đẹp phụ giúp

Ngoài việc là một nữ doanh nhân thành đạt giàu có thì Dạ Thảo - bà xã MC Quyền Linh còn là người phụ nữ khéo léo trong cuộc sống gia đình, được hội chị em vô cùng ngưỡng mộ. Dạ Thảo rất yêu thích cây cối, đặc biệt là hoa hồng, nên trong căn biệt thự 21 tỷ của vợ chồng cô có cả một khu vườn rộng lớn với vô số loài cây khác nhau.

Căn biệt thự trồng đầy hoa trái của vợ chồng Quyền Linh - Dạ Thảo.

4 thành viên gia đình Dạ Thảo đều rất thích chăm sóc vườn tược nên thường cùng nhau trồng trọt, hái hoa, tỉa cành, thu hoạch rau củ. Trong những ngày ở nhà tránh dịch, nhiều thời gian rảnh rỗi, bà xã Quyền Linh lại càng vui hơn khi được cùng chồng con gặt hái thành quả làm vườn, với rau củ trái cây tươi ngon sai trĩu trịt. Hot mom nổi tiếng xuất hiện với bộ đồ mặc nhà giản dị, đội nón lá ra, ôm thành quả thu hoạch ôm nặng cả tay.

Dạ Thảo khoe với mọi người trên trang cá nhân: "Thật may mắn khi có mảnh vườn nhỏ để chăm, và mỗi ngày được hoa trái mỉm cười chào đón. Mùa này cứ muốn quanh quẩn ở đây chẳng vội đi đâu... Cầu mong bình an, may mắn đến với tất cả mọi người".

Có thể thấy, khu vườn sinh thái trên sân thượng nhà vợ chồng Quyền Linh được chăm sóc rất tốt nên các loại rau xanh, cây ăn quả như chanh, ổi, lựu, đậu bắp, khổ qua, mướp, khoai lang... đều rất đủ đầy, sạch sẽ. Thậm chí còn có cả cây bưởi, quả nào quả nấy to tròn như chú lợn con, nhìn thật thích mắt.

2 chị em Lọ Lem - Hạt Dẻ cũng yêu cây lá giống bố mẹ nên vui vẻ vào vườn phụ giúp, con gái lớn của Quyền Linh còn thừa hưởng đôi tay khéo léo giống mẹ nên cô bé tận dụng các loại hoa thu hái trong vườn để cắm hoa, trang trí nhà cửa.

Những góc xinh xắn nhờ hoa cỏ trong ngôi biệt thự xanh mát của gia đình Dạ Thảo.

Ở nhà tránh dịch mà được tận hưởng thú vui ngắm hoa lá, ăn cơm ngon sạch bằng rau củ thu hái trong vườn với cả gia đình như hot mom Dạ Thảo, còn gì hạnh phúc hơn!