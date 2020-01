Bà Tân Vlog làm kim chi củ cải nhưng cách bà mời "các cháu ăn" lại khiến nhiều người bất ngờ

Bà Tân Vlog đã cho ra đời khá nhiều các clip làm món ăn phục vụ người yêu mến thời gian vừa qua. Đa số là những món ăn "siêu to khổng lồ" theo đúng phong cách của bà Tân. Cách đây 1 tuần từng làm vại kim chi siêu to khổng lồ thì mới đây, bà Tân lại hướng dẫn người xem món kim chi củ cải do tự tay bà chế biến.

Để làm mâm kim chi củ cải siêu to khổng lồ này, bà Tân đã chuẩn bị tới 20 kg củ cải, các nguyên liệu gia vị khác gồm muối, đường, tỏi, gừng và bột ớt Hàn Quốc.

Do củ cải rất dễ gọt nên 20 kg củ cải này không làm khó được bà Tân. Bà nhanh chóng gọt hết và thái toàn bộ số củ cải, bóp muối chờ ráo nước. Tỏi và gừng thì được xay nhuyễn, sau đó trộn với củ cải, thêm đường và ớt bột...

Các công đoạn bà Tân làm kim chi củ cải

Sau khu ủ 2 ngày trong vại, mẻ kim chi củ cải đã ra lò. Dù được hẳn một mâm siêu to nhưng lần này bà Tân chỉ mời được 3 người cháu đến thưởng thức.

Bà Tân mời các cháu gái đến ăn nhưng lại bảo các cháu... ngồi xổm ăn cho ngon!

Đáng nói, lần này, vừa ăn chủ nhân clip vừa bảo các cháu gái: "Ngồi xổm ăn càng ngon", "Cay như mì 7 độ vậy" (mì cay 7 cấp độ)",... làm người xem cười mệt nghỉ. Quả nhiên vẫn là bà Tân với cách nói chuyện vui vẻ, hài hước, chẳng ai lại mời khách đến ăn lại cho khách ngồi xổm thế bao giờ. Nhưng có lẽ cũng bởi sự giản dị, chân chất như vậy mà clip của bà Tân đã thu hút người xem ngày càng nhiều hơn.

Sau khi thưởng thức, ai cũng thích thú bảo rằng món ăn này quá ngon.