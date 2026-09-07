Bà Phạm Thu Hương vừa rời top 1000 người giàu nhất hành tinh

Theo cập nhật mới nhất từ Forbes, khối tài sản của bà Phạm Thu Hương hiện được ước tính ở mức 4,3 tỷ USD, xếp thứ 1.014 thế giới. Với thứ hạng này, nữ Phó Chủ tịch Vingroup đã rời nhóm 1.000 người giàu nhất hành tinh chỉ ít ngày sau khi lần đầu góp mặt.

Trước đó, vào cuối tuần qua, tài sản của bà Hương tăng mạnh theo đà đi lên của cổ phiếu Vingroup. Bà từng vươn lên quanh vị trí 963-965 thế giới, đánh dấu lần đầu tiên lọt top 1.000 kể từ khi được Forbes công nhận là tỷ phú USD vào đầu năm 2026.

Dù vừa rời top 1.000 thế giới, tài sản của bà Phạm Thu Hương vẫn tăng mạnh so với đầu năm. Trong danh sách tỷ phú thế giới năm 2026 được Forbes công bố hồi tháng 3, bà lần đầu xuất hiện với khối tài sản 3 tỷ USD, đứng thứ 1.406 thế giới. Như vậy, so với thời điểm đó, tài sản hiện tại của bà vẫn cao hơn khoảng 1,3 tỷ USD, còn thứ hạng đã cải thiện gần 400 bậc.﻿

Trong khi đó, ông Phạm Nhật Vượng vẫn giữ vị trí người giàu nhất Việt Nam. Dữ liệu Forbes cập nhật ngày 7/9 ghi nhận tài sản của Chủ tịch Vingroup ở khoảng 37,8 tỷ USD, xếp thứ 59 thế giới.﻿

Sự thay đổi thứ hạng mới nhất diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu VIC có phiên điều chỉnh mạnh ngày 7/9. Sau khi tăng gần 3,5% trong phiên sáng, VIC bất ngờ đảo chiều và đóng cửa giảm 4,33% xuống 245.000 đồng/cổ phiếu. Chỉ trong một phiên, vốn hóa Vingroup giảm hơn 86.000 tỷ đồng xuống khoảng 1,9 triệu tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm, Vingroup ghi nhận doanh thu thuần đạt 221.920 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 20.905 tỷ đồng, tăng 16.365 tỷ đồng, tương ứng 360,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ, Vingroup ghi nhận khoảng 12.542 tỷ đồng lợi nhuận từ việc chuyển nhượng 99,9% vốn tại CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast sau quá trình tái cấu trúc pháp nhân.

Với kết quả đạt được sau 6 tháng đầu năm, Vingroup đã thực hiện gần 46% kế hoạch doanh thu và 60% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm.﻿