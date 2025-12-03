Bà mẹ TP.HCM than "học phí trường công cao quá, em đuối sức rồi", phụ huynh vào xem liền… chưng hửng: "Ủa, chỗ nào là học phí?"

Một bài đăng của một phụ huynh ở TP.Thủ Đức, TP.HCM bất ngờ gây xôn xao trong một nhóm cha mẹ tiểu học. Người mẹ than thở rằng chi phí nuôi con ăn học tại một trường công lập "quá sức chịu đựng", đi kèm hình ảnh bảng thu các khoản đầu năm hơn 2 triệu đồng.

Bà mẹ nói mình kiệt quệ, sợ không thể lo cho con bằng bạn bè, thậm chí stress vì "vỡ kế hoạch", đang mang thai bé thứ hai khi con đầu mới học lớp 4. "Một đứa đã thấy mệt, giờ thêm đứa nữa không biết xoay xở thế nào", chị viết.

Bài đăng ngay lập tức thu hút hàng trăm phụ huynh vào xem kỹ bảng thu và phần đông đều… ngỡ ngàng. Bởi trong danh sách các khoản phải đóng ấy, hoàn toàn không hề xuất hiện mục "học phí", vì theo quy định, học phí cấp tiểu học trường công đã được miễn hoàn toàn.

Phiếu thu gây chú ý

Vậy nhưng, vì đâu người mẹ lại cảm thấy quá tải trước một bảng chi phí được nhiều người cho là "bình thường"?

Chi phí ngoài học phí: chuyện không mới nhưng dễ gây hiểu nhầm

Nhiều phụ huynh bắt đầu phân tích: con số 2 triệu đồng mà người mẹ đăng tải thực tế gồm nhiều khoản tùy chọn: tiền bán trú, tiền ăn trưa, tiếng Anh tăng cường, một số môn bổ trợ và một vài hoạt động ngoại khóa đầu năm.

Theo chia sẻ của một số cha mẹ có con học trong khu vực, mức thu này nằm trong mặt bằng chung của các trường tiểu học công lập ở đô thị lớn. Nhất là với học sinh bán trú, vốn tiền ăn sẽ chiếm phần lớn tổng số tiền. Chỉ riêng tiền ăn và chăm sóc buổi trưa đã hơn 1 triệu đồng, tức chiếm hơn một nửa hóa đơn. "Nếu không đăng ký bán trú, con nghỉ trưa ở nhà, chi phí sẽ giảm ngay một nửa", nhiều cha mẹ nhận định.

Một số ý kiến còn cho rằng nhiều mục trong bảng thu là do chính phụ huynh đăng ký từ đầu năm. Những môn tăng cường như Toán - Khoa học hay các câu lạc bộ năng khiếu đều là tự nguyện. Gia đình nào muốn con phát triển toàn diện thì đăng ký, còn muốn tiết kiệm thì giữ lại những khoản thật sự cần thiết. Không ai bị ép buộc.

Một số phụ huynh thẳng thắn khuyên: nếu thực sự khó khăn, hoàn toàn có thể chọn giải pháp tiết kiệm hơn. Cho con về nhà buổi trưa, bỏ môn tăng cường, không học ngoại khóa, giữ lại chương trình chính khóa, chi phí sẽ giảm xuống rất nhiều. Còn nếu cuộc sống ở thành phố quá nặng nề, việc cho con về quê học cũng là một lựa chọn không hề tệ: chi phí thấp hơn, môi trường chậm rãi hơn, trẻ vẫn có thể học tốt mà không phải chịu áp lực chi tiêu như ở đô thị lớn.

Cần phân biệt rõ HỌC PHÍ và các khoản thu ngoài học phí

Việc một người mẹ thấy chi phí cao không có nghĩa là chị sai hay cường điệu, mà chỉ là cảm giác của một người đang lo lắng cho kinh tế gia đình. Nhưng cũng vì vậy, chị cần phân biệt rõ đâu là học phí, khoản nhà nước đã miễn toàn bộ và đâu là dịch vụ tự chọn, khoản do chính phụ huynh quyết định có tham gia hay không.

Nhiều người còn chỉ ra rằng nếu hoàn cảnh thật sự khó khăn, phụ huynh hoàn toàn có thể xin hỗ trợ: nhà trường có quỹ khuyến học, có chính sách miễn giảm cho học sinh hoàn cảnh đặc biệt, miễn là gia đình trình bày rõ ràng, học sinh có ý thức học tập tốt.

Một phụ huynh khác cho rằng sự hoảng loạn của người mẹ không chỉ đến từ bảng thu 2 triệu, mà còn từ cú sốc tinh thần khi bất ngờ biết mình mang thai bé thứ hai. Trong khi đứa lớn còn đang học cấp 1, thu nhập gia đình không dư dả, tất nhiên nỗi lo chồng chất.

Chi phí cho con đi học ở thành phố ngày nay không chỉ nằm trong vài khoản này, mà còn là bao gánh nặng khác như thực phẩm, y tế, đi lại, quần áo… Vì vậy, việc người mẹ bối rối khi bất ngờ mang thai bé thứ hai là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nỗi lo đó không thể quy hoàn toàn cho bảng chi phí của trường, mà đến từ tổng áp lực tài chính của cả gia đình.

Làm cha mẹ, ai cũng mệt. Nhưng chỉ cần bình tĩnh chọn lựa, yêu thương con và hiểu đúng vấn đề, chúng ta đều sẽ vượt qua được.