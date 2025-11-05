Bà mẹ sinh 9 đứa con để khỏi "lãng phí" gen chồng, soi danh tính chồng, nhiều người kinh ngạc!

Một người phụ nữ ở Chiết Giang (Trung Quốc) có tên Điền Đông Hà đã sinh 9 đứa con trong 13 năm, chỉ vì "không muốn lãng phí gen của chồng". Câu chuyện này từng khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi, nhiều người đoán rằng cô sinh nhiều con vì mục đích đặc biệt nào đó, thậm chí còn đùa rằng "chẳng lẽ nhà này có ngai vàng cần người kế vị?".

Mãi đến sau này, khi danh tính của người chồng được tiết lộ, công chúng mới vỡ lẽ: hóa ra phía sau họ có một bí mật không ai biết đến.

Một số hình ảnh của Điền Đông Hà

Điền Đông Hà sinh năm 1991, khi còn trẻ không phải là con nhà giàu. Câu chuyện tình của cô và chồng là Triệu Vạn Long bắt đầu từ thời trung học. Họ kết hôn khi Điền Đông Hà ở độ tuổi còn rất trẻ.

Sau đó, họ quyết định cùng nhau khởi nghiệp, nhưng chẳng bao lâu, Điền Đông Hà phát hiện mình mang thai. Đứa con sắp chào đời, cô vừa vui vừa lo lắng: sự nghiệp đang ở giai đoạn then chốt, chẳng lẽ phải dừng lại để sinh con?

Tuy nhiên, sự ủng hộ của chồng khiến cô yên tâm. Triệu Vạn Long khích lệ vợ yên tâm dưỡng thai, nói rằng anh sẽ gánh vác mọi trách nhiệm. Cuối cùng, vào năm 2010, Điền Đông Hà thuận lợi sinh con gái đầu lòng, một bé tuổi Dần (con hổ). Không ngờ rằng sau khi con gái ra đời, sự nghiệp của Triệu Vạn Long cũng thăng hoa. Điền Đông Hà cảm thấy có lẽ chính đứa con này đã mang lại may mắn cho gia đình, nên cô bắt đầu nghĩ đến việc sinh đứa thứ hai.

Năm 2012, Điền Đông Hà lại mang thai và sinh một cặp song sinh trai, hai bé tuổi Thìn (rồng). Lúc này, công việc làm ăn của Triệu Vạn Long cũng phát triển mạnh mẽ, thu nhập tăng vọt. Trước cuộc sống gia đình ấm êm, Điền Đông Hà tràn đầy mong đợi, cô đề nghị với chồng tiếp tục sinh con, vừa để nhà thêm đông vui, vừa tin rằng những đứa trẻ sẽ giúp công việc làm ăn thuận lợi hơn.

Dù ban đầu Triệu Vạn Long có phần do dự, nhưng cuối cùng anh vẫn đồng ý và hành trình "sinh nở không ngừng" bắt đầu. Năm 2016, Điền Đông Hà lại mang thai và sinh đứa con thứ tư. Sau đó, từ năm 2017 đến 2020, cô lần lượt sinh thêm ba gái một trai, con cái ngày càng đông, khiến cô trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng. Nhiều người nghi ngờ rằng cô "phát cuồng vì sinh đẻ", hay có lý do bí ẩn nào khác.

Điền Đông Hà và chồng

Tuy nhiên, Điền Đông Hà luôn khẳng định rằng mình tự nguyện sinh con và nói rằng cô chỉ "không muốn lãng phí gen ưu tú của chồng". Cô thậm chí còn tuyên bố muốn sinh đủ 12 đứa để tròn 12 con giáp. Những lời này khiến cư dân mạng kinh ngạc, nhưng khi thân phận của chồng cô được công bố, mọi người lập tức choáng váng:

Triệu Vạn Long là Chủ tịch Tập đoàn Vạn Chính Điện Nguyên, với tài sản lên tới 40 tỷ nhân dân tệ (khoảng 140 nghìn tỷ đồng Việt Nam).

Nhờ có nền tảng kinh tế vững chắc, Điền Đông Hà đương nhiên có đủ điều kiện để tiếp tục kế hoạch sinh con. Triệu Vạn Long không chỉ cung cấp cho vợ mọi thứ về vật chất, mà còn thuê bảo mẫu, y tá, trung tâm chăm sóc sau sinh cao cấp, cùng huấn luyện viên phục hồi vóc dáng. Dù sinh nhiều con, Điền Đông Hà vẫn giữ được thân hình hoàn hảo, tất cả là nhờ sự sắp xếp chu đáo của chồng.

Điền Đông Hà bên các con

Ngoài việc sinh con, Điền Đông Hà còn đóng vai trò quan trọng trong gia đình. Cô không chỉ chăm sóc con cái, mà còn giúp chồng xử lý công việc trong công ty, tham gia quảng bá sản phẩm. Trên mạng xã hội, cô thường xuất hiện để giới thiệu sản phẩm, thể hiện hình ảnh "bà chủ doanh nghiệp" năng động và bản lĩnh.

Hiện nay, gia đình họ sở hữu biệt thự hơn 1000 mét vuông, có 6 bảo mẫu và chuyên gia dinh dưỡng, mỗi khi ra ngoài đều có tài xế riêng. Cuộc sống vô cùng tiện nghi. Dù kế hoạch sinh con của Điền Đông Hà trông có vẻ "khác thường", nhưng thành công của cô trong cả gia đình lẫn sự nghiệp đã chứng minh rằng cô không chỉ là một "cỗ máy sinh đẻ" mà là người phụ nữ tìm thấy vị trí của mình giữa hôn nhân và công việc.

Câu chuyện của cô khiến nhiều người bàn luận và về "kế hoạch sinh con theo 12 con giáp" của cô, mọi người cũng có nhiều ý kiến khác nhau.

Một bên cho rằng việc cô "liên tiếp sinh con" chỉ vì "không muốn lãng phí gen tốt của chồng" là quan điểm khá lạc hậu trong thời đại hiện nay. Nhiều người nhận xét, dù có điều kiện vật chất, việc sinh dày và nuôi con liên tục trong hơn một thập kỷ cũng tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe người mẹ, cũng như khó đảm bảo mỗi đứa trẻ đều nhận được sự chăm sóc, giáo dục trọn vẹn.

Ở chiều ngược lại, một số người lại nhìn nhận đây đơn thuần là lựa chọn cá nhân, trong điều kiện gia đình có đủ tiềm lực kinh tế và hỗ trợ. "Nếu cô ấy hạnh phúc và được tôn trọng, đó vẫn là quyền tự do của người phụ nữ", một ý kiến bình luận.

Cuộc sống của Điền Đông Hà cho chúng ta thấy rằng, bất kể người khác đánh giá thế nào, mỗi người đều có quyền sống theo cách riêng, và có thể tạo nên cuộc đời rực rỡ của riêng mình. Câu chuyện của cô thể hiện hình ảnh một người phụ nữ hiện đại biết cân bằng giữa tình yêu, trách nhiệm, gia đình và sự nghiệp.