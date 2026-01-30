Bà mẹ diễn lại cảnh con trai tiểu học làm bài tập: 1 phút 100 động tác, Oscar không có chị, tụi tui không coi!

Dạy con dù con ở độ tuổi nào cũng đều là thử thách nhưng nếu con bạn đang ở độ tuổi tiểu học thì thử thách ấy lại còn thêm chút dở khóc dở cười, vừa bực vừa hài, nói chung là lạ! Mới đây, một bà mẹ ở Trung Quốc đã thể hiện lại sự "bất lực" lạ lùng này của mình bằng cách nhập vai đóng giả chính con trai mình.

Theo đó, sau chuỗi ngày mệt mỏi với việc học hành của cậu con trai đang học cấp 1, bà mẹ này đã quyết định cho ra đời series video mang tên "Tái hiện cảnh con trai yêu của tôi làm bài tập". Đúng như tên gọi, trong suốt độ dài các video, người mẹ thực sự hóa thân thành cậu con trai của mình bằng cách diễn lại từng động tác, cử chỉ cũng như thói quen, biểu cảm của cậu nhóc trong lúc làm bài tập.

Bà mẹ quay clip mô phỏng con trai mình và gây sốt vì diễn quá giống (Ảnh chụp màn hình)

Không xem không sao, xem rồi thì không thể không thừa nhận bà mẹ có diễn xuất quá xuất sắc. Có thể nói, bà mẹ đã nắm bắt được hết các "tinh túy" trong việc làm bài tập về nhà của tụi trẻ, từ việc không bao giờ ngồi ngoan ngoãn một chỗ đến viết được một chữ thì làm việc riêng 10 phút.

Không biết vì lý do gì mà học sinh tiểu học không thể ngồi yên khi làm bài (Ảnh chụp màn hình)

Nếu không phải làm đủ tư thế thì cũng là ngậm đủ thứ vào miệng (Ảnh chụp màn hình)

Nhìn thế này thì ông bố bà mẹ nào không "tăng xông"? (Ảnh chụp màn hình)

1 phút 100 động tác là có thật! (Ảnh chụp màn hình)

Cư dân mạng sau khi xem đoạn clip thừa nhận dù các đoạn video không một lời thoại nhưng bà mẹ vẫn thành công khiến họ "nóng máu" nhìn thấy bóng dáng con nhà mình trong đó.

- Bảo chị diễn con chị, không bảo chị vượt qua nó!

- Oscar mà không có chị, tui không xem đâu. Diễn gì mà giống hệt thằng con cả nhà tôi, trời ơi, ngày tăng xông 10 bận vì nó.

- Rốt cuộc cái đám cấp 1 này bị làm sao mà nó không thể ngồi yên làm bài được thế nhỉ? Cứ nhất định là phải ngồi nghiêng, ngồi đặt chân lên bàn, ngồi theo n dáng mới viết được, đấy là còn chưa kể viết 10 chữ thì sai mất 9.

- Mỗi lần kèm con học là một lần phải niệm chú trong đầu: "Nó là con mình, không được đánh. Nó là con mình, mình yêu con mình. Nó là con mình, đánh nó là không đúng".

Tuy nhiên, bên cạnh các bình luận than thở, kể khổ, cũng có không ít phụ huynh để lại tâm sự kèm lời khuyên khi có con cái ở độ tuổi này. Nhiều ý kiến cho rằng cha mẹ nên tách không gian học tập riêng, tránh để trẻ làm bài trên giường hay sofa để hạn chế xao nhãng, đồng thời bớt thúc giục, bớt nói, chỉ giao rõ thời gian học rồi để con tự chịu trách nhiệm.

Một số giáo viên nhấn mạnh việc không nên kèm sát hay sửa bài cho con, bởi nhiệm vụ dạy kiến thức thuộc về nhà trường, còn gia đình nên tập trung giúp trẻ hình thành thói quen học tập và tinh thần tự lập ngay từ đầu, nếu không cha mẹ sẽ "đuối sức" về lâu dài.

Cũng có phụ huynh chia sẻ góc nhìn mềm hơn, cho rằng nhiều đứa trẻ chán nản vì bài tập lặp lại, kém hiệu quả, bị ép ngồi yên quá sớm nên phản kháng theo cách riêng. Theo họ, điều quan trọng không phải là làm cho đủ bài hay đúng hết, mà là giữ được sự hứng thú, an toàn tâm lý và niềm tin của con vào bản thân. Một netizen chốt lại bằng câu nói được nhiều người đồng tình: "Gia đình không phải nơi ép con trở nên xuất sắc mà là nơi giúp con có nội lực. Khi trẻ biết mình luôn được yêu thương, con mới dám đứng dậy sau những lần vấp ngã".