Ba mẹ có đang lãng phí "độ tuổi vàng" phát triển của con?

Tuy nhiên, nên học ngoại ngữ ở đâu với môi trường học như thế nào vẫn là điều cần bàn.



Theo nhiều chuyên gia, việc để trẻ làm quen tiếng Anh từ bé, đặc biệt trong giai đoạn 4-6 tuổi sẽ giúp trẻ tiếp thu ngoại ngữ tự nhiên như tiếng mẹ đẻ, tăng phản xạ và phát triển tư duy tốt hơn như tăng khả năng tập trung, ghi nhớ, giải quyết vấn đề, thích ứng với tình huống…

Thông qua quá trình học ngôn ngữ, bé còn được tiếp thu văn hóa bản xứ và những kỹ năng chuẩn toàn cầu một cách tự nhiên. Cùng quan điểm, bà Elaine Schneider, chuyên gia ngôn ngữ của Hoa Kỳ cho rằng, việc tiếp xúc tiếng Anh từ nhỏ cũng giúp trẻ phát âm chuẩn xác hơn bởi sự phát triển của não bộ, cơ quan nghe và phát âm. Giai đoạn này, cấu tạo các cơ quan rất nhạy cảm, bé lắng nghe và có thể bắt chước dễ dàng.

Với tâm lý đó, nhiều bậc phụ huynh nhanh chóng đầu tư tiếng Anh cho con từ tuổi mầm non, nhưng vì nhiều lý do đã lãng phí giai đoạn vàng này.

Sợ con mình thua kém bạn bè, chị T.Lành (Q.4 TP.HCM) đã gửi con 4 tuổi đến học tại lớp học gần nhà. "Tôi gửi con học thử vài buổi, lớp khá đông và phải ghép lớp với các anh chị sắp vào lớp 1. Sau vài buổi con bắt đầu sợ đi học, hay tìm cớ đòi nghỉ mỗi lần đến giờ học. Tôi đành phải cho bé nghỉ sớm hơn dự kiến" - chị Lành chia sẻ.

Nhiều phụ huynh chia sẻ đã từng "mắc sai lầm" khi chọn trường Anh ngữ cho con

Câu chuyện của chị Lành không phải là trường hợp hiếm gặp. Thực tế cho thấy đào tạo trẻ mầm non đòi hỏi những kỹ năng và phương pháp đặc thù. Một cán bộ của Sở GD-ĐT TP. HCM cho biết: "Nếu cho trẻ học với thầy cô không đủ chuyên môn, không có chứng chỉ giảng dạy, với giọng đọc khác hoàn toàn với người bản xứ, con phát âm sai, ngọng và sẽ ảnh hưởng rất nặng nề cho nền tảng Anh ngữ về sau."



Nếu không cân nhắc kỹ càng, việc quá nóng vội đầu tư cho trẻ mầm non ở những địa chỉ không phù hợp dễ mang đến tác dụng ngược, đánh đổi giai đoạn vàng của con. Chưa kể đến rủi ro khi gửi con ở những trung tâm không có giấy phép, giáo viên không được kiểm định sẽ để lại những hậu quả dai dẳng, khó sửa trong tương lai.

Chọn khóa học Tiếng Anh mẫu giáo: không được thỏa hiệp!

Từ góc độ chuyên môn, chị Huỳnh Thị Ái Nguyên - Tiến sĩ Ngôn ngữ học, hiện là Quản lý Cấp cao Phát triển chương trình của VUS cho biết: "Điều tiên quyết của giáo dục mầm non là phải xây dựng được niềm vui thích học tập ở trẻ, giúp trẻ tiếp thu kiến thức và phát triển kỹ năng một cách tự nhiên và hào hứng. Tại VUS, bên cạnh việc phát triển chương trình bài bản theo khung chuẩn quốc tế, chúng tôi còn đặt nhiều tâm huyết trong việc thiết kế các hoạt động trong lớp học để giúp trẻ luôn vui vẻ, hào hứng trong mỗi tiết học."

Cũng theo chị Nguyên, phụ huynh nên dành thời gian tham khảo và nghiên cứu chọn các thương hiệu uy tín, áp dụng phương pháp tiên tiến để không tạo cảm giác nhồi nhét, chán học ở trẻ. Vì những trải nghiệm đầu tiên sẽ ảnh hưởng lớn đến niềm say mê và vui thích học tập dài lâu của trẻ sau này.

"Theo học tiếng Anh tại VUS từ năm 4 tuổi, con tôi đã đạt IELTS 8.0 ngay từ lần đầu thi chứng chỉ ở tuổi 14. Trong suốt thời gian qua con tôi rất thích đi học, tuần nào cũng háo hức chờ đến buổi học tại VUS." - Chị Thanh Thủy, mẹ của bạn Nguyễn Thanh Tùng theo học tại VUS từ khóa Tiếng Anh mẫu giáo đến khóa luyện thi IELTS tự hào chia sẻ.

Nguyễn Thanh Tùng - học viên VUS đạt band điểm 8.0 IELTS ở tuổi 14

Phương pháp học sinh động giúp bé tiếp thu Anh ngữ hiệu quả

Đến với VUS SmartKids - Khoá tiếng Anh mẫu giáo dành riêng cho bé từ 4-6 tuổi với phương pháp học thông qua khám phá, các bé được vừa học vừa chơi trong môi trường tiếng Anh chuẩn quốc tế, giúp con phát âm chuẩn, phản xạ nhanh, thêm tự tin và phát triển tư duy nhạy bén.



Môi trường học hiện đại, đa sắc màu phù hợp với tâm lý trẻ mầm non tại VUS

Hơn hết, 100% đội ngũ giáo viên - trợ giảng giàu kinh nghiệm, am hiểu tâm lý trẻ, luôn theo sát con trong giờ học. Để có thể đứng lớp dạy tiếng Anh mẫu giáo SmartKids tại VUS, ngoài các bằng cấp giảng dạy tiếng Anh quốc tế: TESOL, TEFL, CELTA… các thầy cô tại VUS đều phải hoàn tất các khóa đào tạo nội bộ và huấn luyện chuyên sâu về giảng dạy trẻ em trong độ tuổi mầm non.