"Bà đầm già" của làng dưỡng sinh châu Á: Giới thượng lưu chi hàng trăm triệu mỗi đêm chỉ để tập hít thở và được đọc vị tới từng mã gen

Hãy thử hình dung: Có những người sẵn lòng chi gần trăm triệu đồng cho một đêm, và hàng trăm triệu cho trọn một tuần, chỉ để được tập hít thở, ăn salad và đi ngủ đúng giờ. Nghe như một trò xa xỉ khó hiểu, cho đến khi bạn biết nơi họ tìm đến là Chiva-Som, khu nghỉ bên vịnh Thái Lan mà giới sành wellness trìu mến gọi là "bà đầm già" của làng dưỡng sinh châu Á, và biết thứ họ thật sự trả tiền cho không phải vài buổi yoga, mà là cả một cơ thể được đọc vị tới từng gen.

Danh sách khách quen của Chiva-Som đủ để dựng một tấm thảm đỏ. Siêu mẫu Kate Moss, vợ chồng David và Victoria Beckham, nữ hoàng nhạc pop Madonna đều là những cái tên gắn với nơi này, bên cạnh siêu mẫu Elle Macpherson và minh tinh Elizabeth Hurley, người mê các gói giảm cân ở đây.

Điều đáng nói là họ không đến một lần cho biết. Resort sống chủ yếu nhờ khách cũ, khoảng 80% khách quay lại, nhiều người trở đi trở lại hàng chục lần suốt một đến hai thập kỷ.

Dấu Chân Kiêu Kỳ là tuyến bài lần theo bước chân của những người phụ nữ độc lập và tinh tế, đến những điểm đến nơi sự sang trọng không được đong bằng giá tiền, mà bằng sự riêng tư, tính độc bản và một cách phục vụ chạm đến tận cảm xúc. Chiva-Som gần như được sinh ra cho định nghĩa ấy.

Vậy gần trăm triệu một đêm mua được gì? Mức khởi điểm cho một gói trọn gói, gồm phòng, trị liệu mỗi ngày và các bữa ăn wellness, rơi vào khoảng 3.000 USD một đêm cho một khách vào mùa cao điểm, còn một liệu trình chuyên sâu trọn tuần có thể đội lên hàng chục nghìn đô, tức hàng trăm triệu đồng.

Nhưng con số gây choáng nhất lại nằm ở khâu phục vụ: Chiva-Som duy trì tỷ lệ ba nhân viên cho mỗi một vị khách, và mọi liệu trình đều được thiết kế riêng theo thể trạng cùng mục tiêu của từng người, bắt đầu bằng một buổi khám và tư vấn sức khỏe ngay khi đến.

Một kỳ nghỉ bắt đầu bằng việc đọc cơ thể

Điều khiến Chiva-Som được xem là bài bản nằm ở chỗ mọi thứ đều bắt đầu bằng việc đo và hiểu cơ thể, thay vì phỏng đoán. Chương trình longevity của resort đưa hẳn biohacking vào cuộc. Khách có thể làm xét nghiệm gen và biểu sinh, chỉ với một mẫu nước bọt hoặc máu gửi tới phòng thí nghiệm chuyên biệt, vài tuần sau nhận kết quả kèm một buổi tư vấn riêng. Bài Longevity Gentest cho biết gen của mình ảnh hưởng thế nào đến chuyển hóa, khả năng hấp thu vitamin và nguy cơ với những căn bệnh của tuổi tác như Alzheimer, tiểu đường hay tim mạch, trong khi bài epigenetic soi cách lối sống và môi trường tác động lên biểu hiện gen và tốc độ lão hóa.

Song song là bài tập BlazePod làm nhạy lại tốc độ, phản xạ và sự phối hợp thần kinh cơ, các bài sàng lọc chuyển động và đo trở kháng điện sinh học InBody để đọc chính xác thành phần cơ thể, thiết bị Mag Sculpt phát sóng từ trường ngoại biên cường độ 300 Tesla giúp giảm đau thần kinh và làm khỏe cơ lõi mà không xâm lấn, cùng cả liệu pháp oxy cao áp. Từ tất cả những chỉ số đó, đội ngũ mới dựng nên chế độ ăn, vận động và trị liệu riêng cho từng người.

Đáng chú ý là chương trình Metabolic Reset, ra đời đúng lúc cả thế giới đang phát cuồng vì các loại thuốc giảm cân. Thay vì chạy theo trào lưu đó, Chiva-Som chọn hướng ngược lại: đưa khách trở về với chuyện giảm mỡ lành mạnh và từ từ cai thuốc. Khách được đánh giá sức khỏe toàn diện để đặt mục tiêu cá nhân, gặp chuyên gia dinh dưỡng định kỳ để điều chỉnh, và được hỗ trợ cả về mặt hành vi với các kỹ thuật quản lý căng thẳng như chánh niệm và thư giãn, mục tiêu là xây những thói quen bền vững chứ không phải một cú sụt cân chớp nhoáng.

Chăm theo giới, theo mùa và theo cảm xúc

Với phụ nữ tuổi trung niên, phần đáng giá nhất có lẽ là nhóm chương trình thiết kế riêng theo giới và theo từng giai đoạn cơ thể. Chiva-Som có các bài tập chuyên biệt cho tiền mãn kinh và mãn kinh, giai đoạn mà nội tiết, giấc ngủ và vóc dáng thay đổi nhiều nhất, bên cạnh yoga tiền và hậu sản, massage vùng chậu và bài tập Kegel để giảm đau, cải thiện tuần hoàn và phục hồi chức năng cơ sàn chậu.

Đây là những thứ hiếm resort nào làm tới nơi tới chốn, và cũng là lý do nơi này hợp với người phụ nữ vừa bước qua ngưỡng 40, đang muốn hiểu và đồng hành cùng cơ thể mình thay vì chống lại nó.

Một hướng đi khá lạ khác là Weather-Responsive Wellness, thiết kế trị liệu theo những "cơn đỏng đảnh" của thời tiết và khí hậu, dựa trên quan sát rằng biến đổi môi trường tác động trực tiếp lên tâm trạng, giấc ngủ và cả làn da. Chương trình gồm tắm âm thanh, các lớp vận động, cùng những buổi trò chuyện và hội thảo về rủi ro môi trường và sức khỏe làn da, kèm bài đánh giá da toàn thân do bác sĩ da liễu tại Niranlada Medi-Spa thực hiện, đưa ra lời khuyên chăm da riêng theo loại da và điều kiện môi trường của từng khách.

Sức khỏe ở đây cũng không dừng ở phần thân thể: nhóm retreat Emotional Growth dẫn khách vào hành trình tự khám phá qua trò chuyện sâu, biểu đạt bằng nghệ thuật, trị liệu bằng âm thanh và âm nhạc. Xuyên suốt, hơn 200 chuyên gia gồm bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng, nhà vật lý trị liệu và trị liệu viên phối hợp theo tinh thần vừa Đông vừa Tây, cùng một thực đơn wellness được tính toán để nuôi lại cơ thể từ bên trong.

Sự riêng tư mới là thứ đắt nhất

Điều làm nên sức hút bền bỉ của Chiva-Som không nằm ở quy mô, mà ở sự nhỏ bé có chủ đích. Cả resort chỉ có 54 phòng kiểu Thái trải trên bảy mẫu đất ven biển, đủ ít để giữ một bầu không khí tĩnh gần như tuyệt đối và để mỗi khách được chăm như thể mình là người duy nhất. Chính sự riêng tư ấy níu chân lớp khách siêu giàu vốn có thể mua gần như mọi thứ, nhưng lại hiếm khi mua được cảm giác được lắng nghe. Ở một nơi như thế này, thứ người ta trả tiền cho không phải tiện nghi, mà là sự thấu cảm và một lộ trình chỉ dành cho riêng mình.

Cái tên Chiva-Som trong tiếng Thái nghĩa là "chốn an trú của sự sống", và câu chuyện của nó cũng bắt đầu từ một khao khát rất người. Năm 1993, doanh nhân kiêm cựu Phó Thủ tướng Thái Lan Boonchu Rojanastien phá bỏ căn nhà nghỉ bên biển Hua Hin của mình để dựng một nơi mà nhiều người có thể cùng tìm về sự khỏe khoắn, mang theo cảm hứng từ những "health farm" ông từng mê ở châu Âu hồi thập niên 1970. Resort mở cửa ngày 19 tháng 4 năm 1995, cách Bangkok 185 cây số về phía nam, trở thành khu nghỉ wellness đầu tiên của châu Á, dưới phương châm sống của người sáng lập: "trên hết, hãy tận hưởng cuộc đời". Sau khi ông qua đời, con trai Krip tiếp quản ghế chủ tịch từ năm 2007, còn cháu nội Win nay lo phần vận hành.

Nói cho cùng, ở Chiva-Som, thứ đắt nhất không phải căn phòng hay cỗ máy trị liệu, mà là quyền được sống chậm lại đủ lâu để hiểu chính mình, được một đội ngũ lắng nghe cơ thể mình tới từng chỉ số. Đó là món mà tiền nào cũng khó mua ở nơi khác, và cũng là lý do những người có tất cả vẫn đều đặn bay nửa vòng trái đất để quay về đây.