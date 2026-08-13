Chị Kim Hồng, chủ quán Hủ tiếu Bà Dậu tại số 292 Trần Hưng Đạo, Sa Đéc, Đồng Tháp, bất ngờ trở thành nhân vật được chú ý trên mạng xã hội sau một đoạn video thu hút hơn 500.000 lượt xem. Lý do không nằm ở một món ăn mới hay màn quảng cáo cầu kỳ, mà đến từ sự đối lập thú vị giữa hình ảnh của chị khi đứng bán hủ tiếu và lúc tận hưởng những chuyến du lịch.

Trong đoạn video đang được chia sẻ, chị Hồng xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng giản dị: áo đã sờn vai, chiếc quần cũ có phần lỗi mốt, đi ủng, đội nón kín mít và cặm cụi cầm giẻ lau từng chiếc bàn trong quán. Không có vẻ ngoài hào nhoáng, cũng chẳng có hình ảnh “bà chủ sang chảnh”, chị tự nhận mình là người “bán hủ tiếu bần bần”.

Thế nhưng, phần sau của video mới thực sự khiến người xem bất ngờ.

Từ một bà chủ quán hủ tiếu giản dị, chị Hồng nhanh chóng “biến hình” thành một quý cô có gu thời trang khá ấn tượng trong những chuyến đi. Khi xuất hiện tại Thượng Hải, lúc dùng bữa ở Hàng Châu, khi ngắm The Bund lung linh về đêm, đi thuyền ở Thái Lan hay ghé thăm các ngôi chùa tại Đài Loan, chị đều xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn khác.

Không còn chiếc áo sờn vai hay bộ quần áo cũ thường thấy ở quán, chị Hồng diện áo khoác lông, mang theo những món phụ kiện nổi bật, có lúc đeo nhẫn kim cương, trang điểm chỉn chu. Khi lại khoác măng tô, đội mũ lông, xách túi đồng điệu với trang phục, tạo nên hình ảnh chẳng khác gì một nhân vật bước ra từ những bộ ảnh du lịch.

Điều khiến dân mạng thích thú là gần như mỗi điểm đến, chị lại có một outfit khác. Sự tương phản giữa một bên là bà chủ quán hủ tiếu bình dân, hàng ngày tự tay lau bàn, phục vụ khách; một bên là hình ảnh ăn mặc chỉn chu, liên tục vi vu nước ngoài khiến màn “biến hình” càng trở nên hài hước.

Không chỉ những chuyến đi trong đoạn video, trên trang cá nhân, chị Hồng cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh du lịch. Từ Đà Nẵng, Phước Hải, Bình Thuận, Nha Trang cho tới Pattaya (Thái Lan) và nhiều địa điểm khác, trang cá nhân của chị có khi còn xuất hiện ảnh đi chơi nhiều hơn cả ảnh về quán hủ tiếu.

Chính sự đối lập này khiến cộng đồng mạng không khỏi “choáng” và liên tục để lại những bình luận hài hước: “Bán hủ tiếu gõ nay cạnh tranh vầy rồi sao chị?’’, “Hết hồn, mai ra ăn tô hủ tiếu để bình tĩnh lại mới được”, “Hèn chi thấy gắn bảng tạm nghỉ bán hoài”, “Bán vì đam mê thôi hả chị?”, “Chắc chị nhiều tiền gửi ngân hàng lắm ha chị”, “Quá khủng rồi chị ruột ơi”...

Một số thực khách địa phương thậm chí nhanh chóng nhận ra nhân vật trong video chính là bà chủ quán hủ tiếu quen thuộc ở Sa Đéc. “Dân Sa Đéc nhìn cái biết ở đâu liền”, một người bình luận. Người khác hài hước ví mình như “cổ đông” cho những chuyến đi của chị: “Hai đứa mình đóng góp không ít cho chuyến đi của chị ấy”, hay “Tui là cổ đông cho chuyến đi của dì”.

Bên cạnh những màn trêu chọc, nhiều thực khách cũng tranh thủ dành lời khen cho quán. Có người nhận xét quán bán ngon, chồng chị Hồng thân thiện, nhân viên niềm nở với khách. Một số người còn hài hước xin vía “bần bần” của bà chủ để vừa có cuộc sống giản dị, vừa có thể thoải mái đi du lịch nhiều nơi.

Quán hủ tiếu bình dân đã có nhiều năm ở Sa Đéc

Hủ tiếu Bà Dậu vốn là một địa chỉ quen thuộc với nhiều người dân Sa Đéc. Quán không sở hữu không gian sang trọng hay biển hiệu hoành tráng mà khá nhỏ, được bài trí đơn giản với cả bàn ghế cao và thấp. Điểm được nhiều thực khách nhắc đến là quán sạch sẽ, tạo cảm giác gần gũi và mang màu sắc của một hàng ăn địa phương lâu năm.

Quán phục vụ cả hủ tiếu nước và hủ tiếu khô. Sợi hủ tiếu có kích thước khá lớn, mềm nhưng vẫn giữ được độ dai đặc trưng. Một tô thông thường có thịt heo, gan, tim, tóp mỡ cùng hành phi, lượng đồ ăn được nhận xét khá đầy đặn so với mức giá.

Nước lèo được nấu từ xương heo kết hợp với khô mực và tôm khô, tạo vị ngọt đậm. Tuy nhiên, đây cũng là điểm khiến khẩu vị thực khách có phần chia đôi. Một số người thích vị ngọt đặc trưng của hủ tiếu miền Tây, trong khi không ít thực khách cho rằng nước dùng và phần nêm nếm khá ngọt, thậm chí có người ví von “ăn như chè” nếu không dặn giảm đường.

Giá món ăn cũng là một trong những yếu tố khiến quán được nhiều người tìm đến. Hủ tiếu có giá từ khoảng 20.000 đồng/tô; nếu muốn ăn thêm, khách có thể gọi phần xương nạc khoảng 15.000 đồng. Quán còn bán nui và hoành thánh. Một số thực khách cho biết sau khi ăn hủ tiếu có thể gọi thêm ly nước mía giá khoảng 5.000 đồng để giải nhiệt.

Theo thông tin được chia sẻ, quán thường bán buổi sáng từ khoảng 6h đến 11h, nhưng những ngày đông khách có thể hết món từ khoảng 10h. Buổi chiều quán mở lại từ khoảng 14h đến 21h. Vì được nhiều người địa phương yêu thích nên quán thường xuyên đông khách, đặc biệt vào các khung giờ ăn sáng.

Trên các nền tảng đánh giá, Hủ tiếu Bà Dậu nhận được nhiều phản hồi tích cực về mức giá và hương vị. Một thực khách cho biết hủ tiếu “ngon, rẻ”, đặc biệt thích các món ăn kèm như óc heo và xương ống; gia đình đã ăn một lần vào buổi sáng rồi khi quay lại TP.HCM vẫn muốn ghé ăn thêm lần nữa. Một số người khác đánh giá cao vị trí quán và sự thuận tiện khi đi ô tô.

Dù vậy, cũng có những ý kiến cho rằng món ăn được nêm khá ngọt và không phải ai cũng hợp khẩu vị. Đây cũng là đặc điểm mà thực khách nên lưu ý nếu lần đầu thử hủ tiếu theo phong cách miền Tây.

Giữa một quán ăn nhỏ, giá bình dân và hình ảnh bà chủ ngày ngày tự tay lau bàn, phục vụ khách, những màn “biến hình” với hàng loạt chuyến du lịch và outfit chỉn chu của chị Kim Hồng vì thế càng tạo cảm giác thú vị. Câu chuyện nhanh chóng được chia sẻ không chỉ vì “bà chủ hủ tiếu có cuộc sống khiến dân mạng bất ngờ”, mà còn bởi sự duyên dáng, hài hước của chính nhân vật khi tự nhận mình “bần bần” nhưng lại có một album du lịch chẳng hề “bần” chút nào.