Chủ Nhật 13/9 vừa qua, trường đua MADRING ở Madrid đã chứng kiến một sự kiện đặc biệt khi Formula 1 chính thức trở lại thủ đô Tây Ban Nha sau 45 năm vắng bóng, và điểm nhấn không thể bỏ qua chính là sự xuất hiện của gia đình hoàng gia Tây Ban Nha.

Điều đáng chú ý trong lần xuất hiện này là sự vắng mặt của Vương hậu Letizia. Theo Hello Magazine, bà đã chọn ở nhà trong dịp sum họp gia đình này, để bố con có không gian tự do tận hưởng niềm đam mê tốc độ cùng nhau. Trước khi cuộc đua chính thức bắt đầu, Vua Felipe và hai con gái đã có cuộc gặp gỡ đáng nhớ với hai tay đua huyền thoại của Tây Ban Nha là Fernando Alonso (Aston Martin) và Carlos Sainz Jr. (Williams) tại khu paddock. Cả năm người đã cùng nhau chụp hình, trao đổi những câu chuyện thân mật về chiến thuật thi đấu và áp lực khi đua trên sân nhà, đồng thời dành những lời chúc may mắn tốt đẹp nhất trước giờ G.

Một quan chức FIA nhận định đây không chỉ đơn thuần là sự kiện thể thao mà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu mốc lịch sử Formula 1 trở lại Madrid sau gần nửa thế kỷ, và việc gia đình hoàng gia có mặt chính là thông điệp mạnh mẽ về niềm tự hào quốc gia đối với thể thao nước nhà. Cuộc đua sau đó đã kết thúc với chiến thắng bất ngờ của tay đua trẻ người Ý Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), và người trao cúp vinh danh cho anh chính là Vua Felipe VI trong khoảnh khắc được truyền hình trực tiếp khắp Tây Ban Nha.

Sự kiện này còn được xem như một bước tiến trong việc hiện đại hóa hình ảnh của gia đình hoàng gia Tây Ban Nha khi Vua Felipe không mặc vest, hai công chúa không diện váy dạ hội mà chọn trang phục thoải mái, gần gũi với công chúng. Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều tháng bố con hoàng gia có một chuyến đi riêng tư, không nghi thức, không họp báo dài dòng, thể hiện sự gắn kết gia đình đáng quý. Thông qua cách ứng xử tự nhiên này, Leonor và Sofía đang chứng minh rằng làm hoàng gia không có nghĩa là phải sống trong khuôn khổ mà vẫn có thể theo đuổi đam mê, học tập và sinh hoạt như những người trẻ bình thường.

Ngoài gia đình hoàng gia, trường đua MADRING còn chào đón nhiều ngôi sao thể thao và giải trí khác như tay vợt huyền thoại Rafa Nadal, diễn viên Patrick Dempsey và hàng loạt nhân vật nổi tiếng khác, biến nơi đây thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế trong ngày Chủ Nhật. Với chiều dài 5,4km và 22 khúc cua, trường đua mới này hứa hẹn sẽ tiếp tục là địa điểm tổ chức Formula 1 hấp dẫn trong những năm tới, và sự kiện năm 2026 đã mở đầu thành công cho kỷ nguyên mới của môn thể thao tốc độ tại Tây Ban Nha.

Nguồn: Hello Magazine, El Confidencial, Infobae, Casa Real, EFE, La Razón