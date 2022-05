Bà Bích (Hương vị tình thân) trở thành mẹ của Thanh Sơn trong phim mới của VFC

Sau bộ phim Phố trong làng, Mặt nạ gương, VFC sắp sửa lên sóng bộ phim về lực lượng cảnh sát kinh tế mang tên Đấu trí, do đạo diễn Nguyễn Danh Dũng làm đạo diễn. Đây là bộ phim do Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Công an thực hiện nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022).



Diễn viên Tú Oanh bất ngờ chia sẻ hình ảnh chụp cùng Thanh Sơn và hé lộ cả hai sẽ cùng trở thành mẹ - con trong phim mới. “Chị - em thân thiết mà lúc thành mẹ - con khác ngay. Mẹ - con mà cũng đấu trí căng luôn”, - “bà Bích” Hương vị tình thân viết.

Diễn viên trẻ Anh Đào cũng tham gia phim mới của VFC, cô bày tỏ sự vui mừng khi đóng chung cùng đàn anh Thanh Sơn, đồng thời tiết lộ nam diễn viên sẽ vào vai đại úy Vũ.

Nữ diễn viên đăng tải nhiều hình ảnh cùng dàn diễn viên sẽ góp mặt trong Đấu trí.

Nhân vật có Anh Đào tên Phương Linh

Dàn diễn viên: Lưu Duy Khánh, Tô Dũng, Anh Đào, Xuân Phúc, Phan Thắng (từ trái sang)

Được biết, những cảnh quay đầu tiên của phim được bấm máy tại thành phố Lào Cai. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên 11 tháng 5 ngày, Lối về miền hoa,…được yêu mến như Thanh Sơn, Tô Dũng, Anh Đào, Lưu Duy Khánh…

Lần thứ 3 hóa thân thành chiến sĩ công an, diễn viên Lưu Duy Khánh chia sẻ: "Đây là một bộ phim về cảnh sát kinh tế cũng rất là mới và tôi cũng chưa từng làm bao giờ nên cần phải học hỏi, trau dồi những cái chưa biết. Chúng tôi cũng cố gắng phân tích kịch bản, tìm hiểu học hỏi, nhờ sự chỉ bảo của đạo diễn, các cố vấn tư vấn vai diễn với những đặc thù của ngành. Đây là lần đầu tiên tôi đến Lào Cai thấy rất gần gũi, thành phố Lào Cai rất đẹp".

Bộ phim dự kiến có khoảng 60 - 70 tập, nửa số tập sẽ ghi hình tại các địa phương của Lào Cai như: thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa, huyện Bát Xát… Phim sẽ lên sóng vào tháng 7 năm nay.