Một vụ tai nạn hy hữu ở Farrukhabad, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã cướp đi sinh mạng của một cụ bà khi bị một chiếc SUV Thar cán tử vong ngay trước nhà. Toàn bộ sự việc kinh hoàng đã được camera giám sát ghi lại.

Người phụ nữ đang hướng dẫn cháu trai mình đỗ xe vào khuôn viên nhà. Sau khi xe đã vào trong, người phụ nữ tiến hành đóng cổng nhà.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy tài xế đã mất kiểm soát xe khi cổng đang đóng và chiếc xe bắt đầu lăn ngược về phía sau.

Người phụ nữ bị chiếc xe ô tô cán trúng.

Người phụ nữ lớn tuổi liên tục la hét cầu cứu khi chiếc Thar lao tới với tốc độ cao. Cuối cùng, người phụ nữ này đã bị chiếc xe tông mạnh vào bức tường.

Các thành viên trong gia đình đã vội vã chạy đến hiện trường để cứu người phụ nữ. Tuy nhiên, người phụ nữ đã tử vong tại chỗ do những vết thương nghiêm trọng trong vụ việc.

Vì vụ việc liên quan đến người thân trong gia đình, nên gia đình người phụ nữ không khởi kiện. Clip về vụ việc thương tâm này đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và nhanh chóng nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý.