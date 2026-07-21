B2S Mall: Mang đến trải nghiệm mua sắm gia dụng chính hãng cho người tiêu dùng

Không chỉ tìm kiếm mức giá tốt, khách hàng còn kỳ vọng một trải nghiệm mua sắm minh bạch, an toàn và thuận tiện. Với định hướng phát triển lấy khách hàng làm trung tâm, B2S Mall từng bước xây dựng hệ sinh thái mua sắm gia dụng chính hãng, hướng đến mang lại giá trị bền vững cho người tiêu dùng Việt.

Giao diện website B2S Mall với đa dạng ngành hàng gia dụng chính hãng (Nguồn: B2S Mall)

Danh mục gia dụng chính hãng đa dạng từ nhiều thương hiệu uy tín

Là trang thương mại điện tử chuyên phân phối các sản phẩm gia dụng chính hãng, B2S Mall quy tụ nhiều thương hiệu uy tín đến từ Đức, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam như Philips, Panasonic, Tefal, Kalite, Elmich, Sunhouse, BlueStone, Bear, Fujihome, Gilux, Kalpen, Unie, Kangaroo... Danh mục sản phẩm đa dạng, từ máy xay sinh tố, máy làm sữa hạt, máy ép chậm, nồi chiên hơi nước, máy lọc không khí, quạt thông minh đến các thiết bị chăm sóc gia đình, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng.

Các thương hiệu được phân phối tại B2S Mall mang đến nhiều lựa chọn về công nghệ, tính năng và mức giá, giúp người tiêu dùng dễ dàng tìm được sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như ngân sách.

Theo đại diện B2S Mall, doanh nghiệp theo đuổi sứ mệnh "Mang công nghệ hiện đại và tiện nghi chuẩn quốc tế đến từng không gian gia đình Việt". Không chỉ tập trung vào việc cung cấp sản phẩm, B2S Mall còn mong muốn đồng hành cùng người tiêu dùng trong việc xây dựng phong cách sống hiện đại, tiện nghi và tối ưu trải nghiệm sử dụng.

B2S Mall lấy chất lượng và dịch vụ làm nền tảng phát triển

Một trong những điểm khác biệt mà B2S Mall hướng đến là xây dựng trải nghiệm mua sắm minh bạch ngay từ khâu lựa chọn sản phẩm. Thông tin về xuất xứ, thông số kỹ thuật, giá bán và chính sách bảo hành được công khai rõ ràng, giúp khách hàng dễ dàng so sánh trước khi đưa ra quyết định.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp lấy "Chất lượng thật - Giá trị thật" làm kim chỉ nam trong hoạt động kinh doanh. Các sản phẩm được lựa chọn đều hướng đến tiêu chí chính hãng, có nguồn gốc rõ ràng và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng trước khi đến tay người tiêu dùng.

B2S Mall chú trọng chính sách hậu mãi, bảo hành chính hãng dành cho khách hàng

Ngoài chế độ bảo hành từ nhà sản xuất, B2S Mall còn triển khai chính sách “Nhân đôi bảo hành”, góp phần gia tăng sự an tâm trong quá trình sử dụng sản phẩm. Song song với đó là các chính sách như giao hàng toàn quốc, đổi trả theo quy định, thanh toán linh hoạt cùng đội ngũ chăm sóc khách hàng luôn sẵn sàng hỗ trợ trước và sau bán hàng.

B2S Mall hướng đến trải nghiệm mua sắm toàn diện

Theo định hướng phát triển, B2S Mall đặt mục tiêu trở thành nền tảng phân phối gia dụng chính hãng hàng đầu tại Việt Nam. Thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá bán, doanh nghiệp hướng đến xây dựng một hệ sinh thái mua sắm nơi khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận các sản phẩm công nghệ mới, được tư vấn phù hợp với nhu cầu và tận hưởng dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp.

Song song với việc liên tục cập nhật các dòng sản phẩm mới từ nhiều thương hiệu uy tín trên thế giới, B2S Mall cũng thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi, miễn phí vận chuyển, quà tặng và nhiều chính sách dành cho khách hàng nhằm gia tăng giá trị trong mỗi lần mua sắm.

B2S Mall hướng đến xây dựng trải nghiệm mua sắm: chính hãng - minh bạch - tận tâm

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên những địa chỉ mua sắm đáng tin cậy, việc đầu tư vào trải nghiệm khách hàng được xem là một trong những yếu tố quan trọng để tạo dựng uy tín lâu dài. Với định hướng phát triển bền vững cùng hệ thống sản phẩm chính hãng và dịch vụ hậu mãi rõ ràng, B2S Mall từng bước khẳng định vị thế là một địa chỉ mua sắm gia dụng trực tuyến đáng tin cậy, đồng hành cùng các gia đình Việt trên hành trình nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thông tin và kênh mua sắm chính thức

Để cập nhật thông tin sản phẩm mới, chương trình ưu đãi và trải nghiệm mua sắm trực tuyến, khách hàng hãy truy cập các kênh chính thức của B2S Mall:

- Website: https://b2s.com.vn

- Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/b2small

Đối với các vấn đề về tư vấn, bảo hành, kỹ thuật và giao hàng, khách hàng có thể liên hệ Hotline 1800 4989 (miễn phí) hoặc email admin@b2s.group để được hỗ trợ.

B2S Mall luôn sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng với trải nghiệm mua sắm trực tuyến tiện lợi, minh bạch và dịch vụ hậu mãi tận tâm.