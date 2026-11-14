Avril Lavigne vừa bí mật đón con đầu lòng ở tuổi 42, hình ảnh người bạn đời bí ẩn của cô gây sốt cả MXH

Sáng 14/11, tờ Pagesix đưa tin, Avril Lavigne vừa đón con gái đầu lòng ở tuổi 42 sau thời gian dài ở ẩn. Thông tin này đã khiến cho công chúng vô cùng ngỡ ngàng, bởi lẽ trong suốt 3 năm qua, nữ ca sĩ 8X không công khai hẹn hò với bất cứ ai.

Trên trang cá nhân mới đây, Avril Lavigne cũng vừa xác nhận đã lên chức mẹ. Cô chia sẻ hình ảnh đầu tiên về đứa con đầu lòng, đồng thời bày tỏ niềm hạnh phúc qua dòng thông điệp ngắn: “Nàng công chúa bé bỏng của chúng tôi đã chào đời”.

Song song với đó, nữ ca sĩ sinh năm 1984 còn đăng luôn hình ảnh đầu tiên về bố của đứa trẻ lên trang Instagram cá nhân có 14 triệu người theo dõi. Trong hình, cô cùng người bạn đời bí ẩn nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cô con gái bé bỏng vừa mới chào đời. Trong 1 hình ảnh khác, Avril Lavigne chia sẻ tới người hâm mộ bức ảnh chụp 3 đôi giày thể thao tượng trưng cho tổ ấm 3 người gồm cô, người bạn đời và con gái đầu lòng.

Avril Lavigne vừa thông báo đón con đầu lòng, đồng thời công bố luôn hình ảnh em bé được cô bế trên tay. Ảnh: IGNV

Avril Lavigne khoe ảnh người bạn đời bí ẩn cùng cô nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, dễ thương của cô con gái vừa mới chào đời. Ảnh: IGNV

Ngoài ra, Avril Lavigne cũng chia sẻ với fan bức ảnh chụp 3 đôi giày thể thao tượng trưng cho tổ ấm hạnh phúc của nữ ca sĩ. Ảnh: IGNV

Lần cuối cùng Avril Lavigne xuất hiện công khai là vào hồi tháng 4 khi cô rời khách sạn Chateau Marmont ở Los Angeles sau buổi 1 buổi tiệc tùng với bạn bè.

Mối quan hệ tình cảm được công khai gần nhất của Avril Lavigne là với rapper gốc Việt Tyga. Cả 2 bắt đầu hẹn hò vào đầu năm 2023, từng được bắt gặp hôn nhau tại Tuần lễ Thời trang Paris hồi tháng 3 năm đó. 1 nguồn tin thân cận khi ấy tiết lộ với People rằng Avril Lavigne - Tyga vô cùng say đắm đối phương và dành rất nhiều thời gian ở bên nhau.

Tới tháng 6/2023, Avril Lavigne - Tyga chia tay nhau, nhưng họ đã tái hợp tại Las Vegas trong tháng 7 cùng năm. Và phải đến tháng 10/2023, mối quan hệ tình cảm của 2 ngôi sao mới hoàn toàn khép lại.

Trước khi đến với Tyga, Avril Lavigne từng đính hôn với nam ca sĩ Mod Sun. Đáng tiếc, cặp đôi hủy hôn vào tháng 2/2023.

Ngoái ra, nữ ca sĩ đình đám thế giới từng trải qua 2 lần đổ vỡ hôn nhân. Cô cưới rocker Deryck Whibley hồi năm 2006 rồi ly dị sau đó 4 năm. Tiếp đó, Avril Lavigne tái hôn với rocker Chad Kroeger song cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài được vỏn vẹn có 2 năm.

Avril Lavigne chia tay Tyga hồi tháng 10/2023. Từ đó tới nay, nữ ca sĩ 8X không xác nhận hẹn hò thêm với bất cứ ai, vậy nên thông báo mang thai mới đây của cô mới gây ngỡ ngàng tới như vậy. Ảnh: Dailymail

Avril Lavigne sinh năm 1984 tại Canada. Nữ ca sĩ nổi tiếng với phong cách Pop Punk đầu thập niên 2000, từng “làm mưa làm gió” với các bản hit đình đám bao gồm Complicated, Sk8er boy, Girlfriend... Bên cạnh đó, cô còn sáng tác nhạc cho 1 số bộ phim nổi tiếng như Eragon, Alice in Wonderland.