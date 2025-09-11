AQUA Việt Nam và bước tiến mới: Tấn công thị trường máy giặt sấy bán công nghiệp

Đây không chỉ là một màn ra mắt sản phẩm thông thường, mà còn là cột mốc đánh dấu chiến lược mở rộng thị trường của một thương hiệu vốn đã quen thuộc với người tiêu dùng trong mảng điện gia dụng.

Mô hình giặt ủi bán công nghiệp Haier phổ biến tại quốc gia Đông Nam Á

Học hỏi từ thành công của tập đoàn mẹ

Để lý giải, cần nhắc đến tập đoàn mẹ của AQUA – Haier. Là thương hiệu toàn cầu, Haier đã triển khai thành công cả dòng giặt sấy bán công nghiệp lẫn công nghiệp tại nhiều thị trường Đông Nam Á, trong đó Philippines là một minh chứng rõ nét. Tại đây, máy giặt công nghiệp của Haier nhanh chóng được đón nhận, trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều cơ sở dịch vụ giặt sấy, khách sạn và bệnh viện.

Sự thành công đó đã tạo tiền đề để AQUA Việt Nam tự tin nối bước. Như giám đốc ngành hàng máy giặt bán công nghiệp AQUA chia sẻ trong sự kiện: "Việt Nam là thị trường năng động, với sự phát triển nhanh chóng của các dịch vụ lưu trú, y tế và giáo dục. Chúng tôi tin rằng việc đưa dòng giặt sấy bán công nghiệp vào thị trường đúng lúc sẽ không chỉ đáp ứng nhu cầu đang tăng cao, mà còn mở đường cho những bước đi xa hơn trong tương lai."

Đúng nhu cầu – đúng thời điểm

Thực tế cho thấy, thị trường giặt sấy tại Việt Nam đang phân hóa rõ rệt. Ở một đầu, người tiêu dùng cá nhân và hộ gia đình chiếm thị phần lớn, nơi AQUA hiện đang giữ vị trí vững chắc với 27% thị phần máy giặt theo số liệu Gfk tháng 7/2025. Ở đầu kia, các cơ sở quy mô lớn chọn giải pháp công nghiệp với chi phí đầu tư cao và vận hành phức tạp.

Khoảng trống thị trường nằm ở giữa: các cơ sở vừa và nhỏ như dịch vụ giặt ủi, nhà nghỉ, spa, trường học, bệnh viện nhỏ, những đơn vị có yêu cầu cao về hiệu suất và độ bền, nhưng chưa cần đến hệ thống công nghiệp toàn diện. Đây chính là tệp khách hàng mục tiêu mà dòng sản phẩm mới của AQUA nhắm đến.

Lễ ký kết hợp tác giữa AQUA và OMP – khẳng định cam kết phát triển bền vững và mang công nghệ giặt sấy toàn cầu đến Việt Nam

Tại sự kiện, AQUA giới thiệu máy giặt bán công nghiệp 13kg, được thiết kế bền bỉ với tuổi thọ hơn 16.000 chu kỳ giặt, đáp ứng nhu cầu vận hành liên tục của các cơ sở giặt ủi, spa hay bệnh viện nhỏ. Đây là lựa chọn tin cậy cho những đơn vị cần sự ổn định lâu dài trong môi trường cường độ cao.

Bổ trợ cho quy trình giặt là hai dòng máy sấy 12kg dùng điện và dùng gas, mang đến sự linh hoạt cho nhiều mô hình kinh doanh. Phiên bản dùng điện nhỏ gọn, có thể xếp chồng, giúp tiết kiệm diện tích và dễ lắp đặt, phù hợp không gian hạn chế. Trong khi đó, phiên bản dùng gas lại nổi bật với công suất lớn, tối ưu chi phí vận hành dài hạn, đặc biệt ở những nơi có nhu cầu sấy liên tục và khối lượng lớn.

Sự kết hợp giữa máy giặt 13kg cùng hai lựa chọn máy sấy 12kg tạo thành giải pháp giặt sấy toàn diện, vừa đảm bảo hiệu suất, vừa phù hợp với nhiều quy mô dịch vụ. Đây chính là lợi thế giúp các đơn vị kinh doanh giặt ủi nâng cao năng suất, kiểm soát chi phí và gia tăng chất lượng phục vụ khách hàng.

Có thể thấy AQUA Việt Nam đã chọn cách đi "vừa sức" nhưng khôn ngoan: không nhảy ngay vào mảng giặt sấy công nghiệp đầy cạnh tranh, mà bắt đầu từ phân khúc bán công nghiệp, nơi nhu cầu ngày càng rõ rệt nhưng chưa có quá nhiều thương hiệu lớn tham gia.

Sự kiện ra mắt với hơn 250 khách mời trong ngành

Trạm trung chuyển cho kế hoạch dài hạn

Điểm đáng chú ý là AQUA không che giấu tham vọng của mình. Ban lãnh đạo cho biết, việc ra mắt dòng bán công nghiệp chỉ là bước tiến trước khi doanh nghiệp tung ra dòng giặt sấy công nghiệp trong thời gian tới. Nhìn nhận ở góc độ thị trường, chiến lược này thể hiện sự thận trọng nhưng có tính toán. Thay vì chỉ chạy theo trào lưu "đánh lớn", AQUA chọn cách tiến từng nấc thang, vừa thử nghiệm, vừa tích lũy kinh nghiệm và dữ liệu thị trường.

Đi kèm với ra mắt sản phẩm, AQUA cũng công bố ký kết hợp tác chiến lược với OMP Alliance – công ty dày dạn kinh nghiệm về lĩnh vực giặt sấy chuyên nghiệp, OMP là một trong những đối tác phân phối, lắp đặt đáng tin cậy của các chuỗi nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, khách sạn, cơ sở y tế, trường học với nhiều dự án tiêu biểu. Đối với hệ sinh thái giặt ủi công nghiệp và bán công nghiệp, OMP Alliance là cái tên không hề xa lạ khi là đơn vị đồng hành với công ty TNHH TMDV Vương Lực, cung cấp thành công các dự án trải dài từ các vùng miền, hàng trăm đơn vị, hệ thống khách sạn, hệ thống bệnh viện, các trung tâm giặt ủi, hệ thống tàu du lịch... Hiện tại, công ty cũng đã mở rộng thị trường kinh doanh đến các nước Đông Dương như Lào và Campuchia.

Theo quan sát, sự kiện ký kết không chỉ mang ý nghĩa thương mại, mà còn là cam kết dài hạn: AQUA và OMP sẽ cùng phát triển các giải pháp giặt sấy bền vững, hiện đại, theo chuẩn quốc tế nhưng phù hợp điều kiện thị trường Việt Nam.

Máy giặt 13kg, máy sấy 12kg dùng điện và máy sấy 12kg dùng gas – giải pháp toàn diện cho nhu cầu giặt sấy bán công nghiệp.

Có thể nói sự kiện vừa qua đã vượt xa khuôn khổ của một buổi ra mắt sản phẩm. Nó là bản tuyên bố chiến lược: AQUA không chỉ dừng ở vai trò thương hiệu điện gia dụng, mà muốn mở rộng ảnh hưởng sang những mảng có giá trị cao hơn, bền vững hơn và có sức tác động lớn hơn đến toàn thị trường.

Trong vài năm tới, nếu chiến lược này được triển khai một cách bài bản, AQUA hứa hẹn sẽ trở thành một trong những cái tên quan trọng định hình lại ngành giặt sấy tại Việt Nam, nơi mà ranh giới giữa gia dụng, bán công nghiệp và công nghiệp ngày càng mờ đi, nhường chỗ cho những giải pháp toàn diện và bền vững hơn.