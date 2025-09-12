Apple ra mắt iPhone 17 và iPhone Air: Bước nhảy vọt lớn nhất từ trước đến nay với siêu phẩm iPhone Air và hệ thống camera đột phá

Không chỉ là một bản nâng cấp, đây là một cuộc cách mạng toàn diện, giới thiệu siêu phẩm iPhone Air mỏng nhẹ không tưởng, iPhone 17 Pro với sức mạnh vô song, cùng những cải tiến vượt bậc trên Apple Watch và AirPods, định hình lại hoàn toàn trải nghiệm người dùng.

iPhone Air: Siêu phẩm mỏng nhẹ không tưởng

Lần đầu tiên xuất hiện, iPhone Air đã định nghĩa lại khái niệm "mỏng nhẹ". Với độ mỏng chỉ 5,6 mm, đây là chiếc iPhone mỏng nhất từng được tạo ra, cho cảm giác gần như tan biến trong lòng bàn tay. Khung máy được chế tác từ Titan cấp 5 chuẩn hàng không vũ trụ, kết hợp cùng lớp kính Ceramic Shield siêu bền ở cả mặt trước và sau, tạo nên một thiết kế không chỉ thanh lịch mà còn bền bỉ vượt trội.

Bên trong thân hình mỏng manh đó là một sức mạnh đáng kinh ngạc. iPhone Air được trang bị chip A19 Pro mạnh mẽ, màn hình ProMotion 6,5 inch siêu sáng 3000 nits, và hệ thống camera Fusion 48MP tiên tiến. Đặc biệt, tính năng "Dual Capture" lần đầu xuất hiện cho phép quay video đồng thời bằng cả camera trước và sau, mở ra không gian sáng tạo vô tận cho người dùng. Đây thực sự là một nghịch lý công nghệ - một thiết bị siêu mỏng nhưng lại chứa đựng hiệu năng của một phiên bản Pro.

iPhone 17: Nâng cấp toàn diện cho trải nghiệm đỉnh cao

iPhone 17 tiêu chuẩn ghi dấu ấn với màn hình 6,3 inch viền mỏng, lần đầu tích hợp ProMotion 120Hz và Always-On Display cho trải nghiệm cuộn mượt, tiết kiệm pin. Độ sáng ngoài trời đạt 3000 nits, đi kèm lớp phủ Ceramic Shield 2 giúp chống trầy xước gấp 3 lần.

Cuộc cách mạng thực sự nằm ở camera trước. Hệ thống "Center Stage" hoàn toàn mới với cảm biến hình vuông cho phép chụp ảnh và quay video chất lượng cao ở mọi hướng mà không cần xoay điện thoại. Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tự động mở rộng khung hình khi có thêm người, đảm bảo không ai bị bỏ lỡ. Camera sau cũng được nâng cấp mạnh mẽ với hệ thống Fusion 48MP kép và camera Ultra Wide 48MP mới, cho độ phân giải cao gấp 4 lần so với iPhone 16.

iPhone 17 Pro & Pro Max: Sức mạnh chuyên nghiệp tối thượng

Dành cho những người dùng yêu cầu hiệu năng đỉnh cao, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đã được tái thiết kế từ trong ra ngoài. Thân máy unibody bằng nhôm hàng không vũ trụ kết hợp với buồng hơi tản nhiệt (vapor chamber) lần đầu tiên xuất hiện, giúp hiệu suất duy trì cao hơn tới 40% so với thế hệ trước. Điều này cho phép máy xử lý các tác vụ nặng như chơi game đồ họa cao hay chỉnh sửa video trong nhiều giờ liền mà không bị giảm hiệu năng.

Hệ thống camera Pro là điểm nhấn đắt giá nhất. Lần đầu tiên, cả ba camera sau đều là cảm biến Fusion 48MP. Đặc biệt, camera tele sử dụng hệ thống thấu kính tetraprism thế hệ mới, mang lại khả năng zoom quang học chất lượng cao 4x (100mm) và 8x (200mm) – mức zoom xa nhất từng có trên iPhone. Các nhà làm phim chuyên nghiệp sẽ hài lòng với khả năng quay video ProRes RAW và tính năng Genlock để đồng bộ hóa nhiều máy quay. Với thời lượng pin tốt bậc nhất từ trước đến nay (lên đến 39 giờ xem video trên Pro Max) và tùy chọn lưu trữ 2TB, đây là cỗ máy sáng tạo di động mạnh mẽ bậc nhất.

Hệ sinh thái Apple Watch và AirPods: Hoàn thiện hơn bao giờ hết

Apple Watch Series 11, SE 3 & Ultra 3: Apple Watch Series 11 mỏng hơn, bền hơn và bổ sung tính năng theo dõi tăng huyết áp đột phá. Apple Watch SE 3 lần đầu có màn hình Always-On. Đáng chú ý nhất, Apple Watch Ultra 3 được trang bị kết nối vệ tinh, cho phép gửi tin nhắn và SOS khẩn cấp ngay cả khi không có sóng di động.

AirPods Pro 3: Nâng cấp toàn diện với khả năng chống ồn chủ động (ANC) tốt gấp đôi thế hệ trước. Tính năng "Live Translation" sử dụng Apple Intelligence để dịch thuật cuộc trò chuyện trực tiếp. Đặc biệt, tai nghe giờ đây có thể cảm biến nhịp tim và theo dõi chỉ số calo, trở thành người bạn đồng hành hoàn hảo cho việc tập luyện.

