Apple vừa công bố một video mới trên kênh YouTube chính thức, giới thiệu các tính năng an toàn mới nhất dành cho iPhone, iPad và Mac. Những tính năng này được thiết kế nhằm bảo vệ trẻ em, cho phép phụ huynh kiểm soát các trò chơi và ứng dụng mà con cái họ có thể sử dụng.

Apple tập trung vào sự an toàn của trẻ em trong iOS 27. (Ảnh: PixaBay)

Video hướng dẫn phụ huynh cách thiết lập Tài khoản Trẻ em và lựa chọn các tùy chọn bảo vệ phù hợp với độ tuổi của trẻ. Một trong những tính năng nổi bật là “Hỏi để duyệt web”, cho phép phụ huynh phê duyệt hoặc từ chối quyền truy cập vào các trang web cụ thể trên Safari.

Tính năng này bổ sung cho tính năng “Hỏi để mua”, yêu cầu phụ huynh phê duyệt các lượt tải xuống và mua ứng dụng.

Với hai biện pháp bảo vệ này, phụ huynh có thể kiểm soát nội dung mà con cái họ tiếp xúc, từ ứng dụng và trò chơi đến các trang web trên internet. Ngoài ra, phụ huynh cũng có thể chấp thuận hoặc từ chối các liên lạc mới thông qua tính năng An toàn Giao tiếp được mở rộng.

Các công cụ Giới hạn Thời gian và Lịch trình mới cũng được giới thiệu, hoàn thiện bộ tính năng an toàn này.

Các tính năng mới này có thể dễ dàng điều chỉnh theo độ tuổi của trẻ và hoạt động trên các thiết bị chạy iOS 27, iPadOS 27 và macOS 27. Trong bối cảnh này, nhiều chính phủ trên thế giới đang nỗ lực bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi các rủi ro trên mạng xã hội.

Tại Texas, người dùng phải đủ 18 tuổi mới được tạo tài khoản trên App Store, trong khi tại Anh, Thủ tướng Keir Starmer đã tuyên bố kế hoạch “thiết lập một chuẩn mực mới cho các thế hệ tương lai” bằng cách chặn quyền truy cập mạng xã hội đối với tất cả người dùng dưới 16 tuổi.