Apollo Active – Mô hình học tiếng Anh tiên tiến giúp con khơi sáng tình yêu học tập

Đến Việt Nam từ những năm 90 với niềm tin giáo dục có thể thay đổi cuộc sống, ông Khalid Muhmood và bà Arabella Peters - những nhà sáng lập Apollo English thời bấy giờ đã sớm nhận ra sự hiếu học của người dân nơi đây. Vượt qua tất cả những khó khăn và rào cản ngôn ngữ của những người ngoại quốc trẻ tuổi còn nhiều lạ lẫm với một đất nước xa lạ, trung tâm tiếng Anh Apollo đầu tiên ra đời và cũng là trung tâm 100% giáo viên nước ngoài tiên phong.

Để từ đó với slogan "Where the Best Become Better", Apollo English tự hào thay đổi cuộc sống của hàng triệu trẻ em Việt Nam thông qua trải nghiệm học tập hàng đầu thế giới kết hợp văn hóa người Việt. Tôn chỉ này đã trở thành kim chỉ nam để Apollo không ngừng mở rộng và luôn là tổ chức tiên phong mang đến trải nghiệm học tập liên tục được cải tiến trong suốt gần 30 năm qua. Cho đến nay Apollo English đã có hơn 60 trung tâm trên cả nước và trong năm 2023 Apollo tự hào ra mắt Apollo Active - mô hình học tiên tiến giúp học sinh khơi sáng tình yêu học tập với kỳ vọng sẽ mang đến một cuộc cách mạng trong giáo dục…