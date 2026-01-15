Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão Nokaen

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đây là cơn bão số 1 trong năm nay trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.



Áp thấp nhiệt đới ở khu vực phía Đông Philippines mạnh lên thành bão Nokaen. Ảnh: Windy.com

Lúc 13 giờ chiều 15-1, vị trí tâm bão Nokaen ở vào khoảng 9,9 độ vĩ bắc; 128,9 độ kinh đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo, trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ và tiếp tục mạnh thêm. Sau đó, bão di chuyển chủ yếu hướng bắc, dọc theo khu vực vùng biển phía đông của Philippines.

Bão xuất hiện tháng 1 sớm hơn hơn mọi năm nhưng không phải hiếm vì từ năm 1950 đến nay, Tây Bắc Thái Bình Dương có hơn 30 cơn bão xuất hiện trong tháng 1.

Bão Nokaen khó đi vào Biển Đông

Đáng chú ý, do ở khu vực Biển Đông đang có khối không khí lạnh chi phối nên bão Nokaen hầu như không có khả năng di chuyển vào Biển Đông, khả năng cao sẽ tan trên vùng biển phía đông của Philippines.

Trên đất liền, theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc có cường độ mạnh, từ ngày 21 đến 25-1-2026, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ C, khu vực đồng bằng Bắc Bộ từ 11-13 độ C.

Từ gần sáng ngày 21-1-2026, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; từ đêm 22 đến 23-1-2026, vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; từ ngày 23 đến 25-1-2026, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển, ngày 15-1, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Rà soát phương án ứng phó với rét đậm, rét hại, trong đó đặc biệt tăng cường hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân và học sinh tại các trường nội trú; không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người.

Đối với gió mạnh trên biển (các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang), các địa phương cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất 2 phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.