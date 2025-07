Hiện nay, tên cơn bão do Việt Nam đề xuất đặt tên trên hệ thống Ủy ban bão và Tổ chức WMO (đến thời điểm tháng 10-2024) có 10 tên, bao gồm: SonTinh (Sơn Tinh); Co - May (Cỏ May); Bavi (Ba Vì); Luc - Binh (Lục Bình); Sonca (Sơn Ca); Trami (Trà Mi); Halong (Hạ Long); Bang - Lang (Bằng Lăng); Songda (Sông Đà); Saola (Sao La).