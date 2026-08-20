Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 1h ngày 20/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 60km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 5-10km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km, khả năng mạnh thêm với cường độ mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Đến 1h ngày 22/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông vịnh Bắc Bộ, đổi hướng Tây Tây Bắc, di chuyện chậm với tốc độ 3-5km/h, cường độ duy trì cấp 6-7, giật cấp 9.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 3-5km.

Tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Nhận định thời tiết trên đất liền nước ta, cơ quan khí tượng cho hay, từ 20/8 đến 21/8, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ mưa rất to trên 180mm.

Từ ngày và đêm 21/8, ven biển Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 120mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, ngày và đêm 20/8, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 70mm; từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Huế, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 22/8, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Mưa lớn liên tục trút xuống, mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại hàng loạt các xã, phường thuộc các tỉnh này.

Sơn La: Chiềng Mai, Mai Sơn, Vân Hồ, Xuân Nha.

Phú Thọ: Võ Miếu, Bao La, Cự Đồng, Đại Đình, Đào Xá, Hoàng An, Hương Cần, Long Cốc, Lương Sơn, Mai Châu, Mường Hoa, Pà Cò, Tam Dương, Tam Dương Bắc, Tân Mai, Tân Pheo, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thung Nai, Tu Vũ, Văn Miếu, Xuân Đài.

Lào Cai: Bản Lầu, Bản Xèo, Bảo Thắng, Bát Xát, Cao Sơn, Mường Hum, Ngũ Chỉ Sơn, phường Sa Pa, Phong Hải, Tả Van.

Tuyên Quang: Phú Lương, Sơn Thủy, Tân Thanh.

Cao Bằng: Bạch Đằng, Đoài Dương, Độc Lập, Hạ Lang, Lý Quốc, Quang Long, Tam Kim, Trùng Khánh, Vinh Quý.

Thanh Hóa: Hóa Quỳ, Như Thanh, Thắng Lộc, Bát Mọt, Cẩm Thạch, Cẩm Vân, Công Chính, Hợp Tiến, Kiên Thọ, Luận Thành, Mậu Lâm, Ngọc Liên, Ngọc Trạo, Như Xuân, Phú Xuân, Tam Thanh, Tân Thành, Tây Đô, Thạch Bình, Thanh Kỳ, Thanh Phong, Thanh Quân, Thượng Ninh, Thường Xuân, Trường Lâm, Vạn Xuân, Xuân Bình, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Thái, Yên Khương, Yên Phú, Yên Thọ.

Nghệ An: Anh Sơn, Cam Phục, Châu Khê, Giai Xuân, Mường Chọng, Tam Quang, Tân Kỳ, Thành Bình Thọ, Tiên Đồng, Yên Xuân, Anh Sơn Đông, Bích Hào, Bình Chuẩn, Cát Ngạn, Châu Bình, Con Cuông, Đại Đồng, Đông Hiếu, Hạnh Lâm, Hoa Quân, Kim Bảng, Mậu Thạch, Minh Hợp, Môn Sơn, Mường Ham, Nga My, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Nhân Hòa, phường Tây Hiếu, phường Thái Hòa, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Sơn Lâm, Tam Đồng, Tam Hợp, Tam Thái, Tân An, Tân Phú, Thuần Trung, Vạn An, Vĩnh Tường, Xuân Lâm, Yên Na, Châu Hồng, Châu Lộc, Châu Tiến, Hùng Chân, Huồi Tụ, Hữu Khuông, Hữu Kiệm, Lượng Minh, Mường Lống, Mường Quàng, Mường Xén, Na Ngoi, Nậm Cắn, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ, Tương Dương, Yên Hòa.

Hà Tĩnh: Cẩm Hưng, Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Cổ Đạm, Đức Minh, Đức Quang, Hồng Lộc, Hương Phố, Hương Sơn, Hương Xuân, Kim Hoa, Kỳ Anh, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Mai Hoa, Mai Phụ, Nghi Xuân, phường Bắc Hồng Lĩnh, phường Hoành Sơn, phường Nam Hồng Lĩnh, phường Vũng Áng, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Tiến, Thạch Khê, Tùng Lộc, Cẩm Lạc, Đức Đồng, Đức Thọ, Hà Linh, Hương Bình, Hương Đô, Hương Khê, Kỳ Hoa, phường Hải Ninh, phường Sông Trí, Phúc Trạch, Sơn Giang, Sơn Hồng, Thượng Đức, Trường Lưu, Tứ Mỹ, Vũ Quang, Cẩm Duệ, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Sơn Kim 1, Thạch Xuân.

Quảng Trị: Lìa, Phú Trạch, Đồng Lê, Hướng Lập, Hướng Phùng, Lao Bảo, Minh Hóa, Tân Thành, Tuyên Bình, Tuyên Lâm, Tuyên Sơn.

Quảng Ngãi: Ia Tơi, Ia Đal, Mô Rai, Sa Thầy, Tu Mơ Rông.