Áp lực đồng trang lứa ở tuổi 17: Làm sao để con không tự ti khi thấy bạn bè giỏi hơn?

Trong môi trường giáo dục tại các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM, áp lực đồng lứa (peer pressure) không còn là khái niệm xa lạ. Ở độ tuổi 17, khi những kỳ thi quan trọng và quyết định hướng nghiệp đang cận kề, việc nhìn thấy bạn bè xung quanh đạt giải thưởng quốc tế, sở hữu chứng chỉ IELTS điểm cao hay nhận học bổng du học dễ khiến các em rơi vào trạng thái hoang mang. Áp lực này không chỉ đơn thuần là sự đố kỵ, mà là một cơ chế tâm lý phức tạp cần được thấu hiểu từ cả góc độ người trẻ lẫn phụ huynh.

Nguyên nhân cốt lõi của áp lực đồng lứa ở học sinh cấp 3 xuất phát từ nhu cầu được khẳng định bản thân và thuộc về một cộng đồng. Trong tâm lý học phát triển, thanh thiếu niên có xu hướng soi chiếu giá trị cá nhân thông qua sự đánh giá và thành tựu của bạn bè cùng trang lứa.

Áp lực đồng trang lứa là khái niệm không quá xa lạ

Tại các thành phố lớn, nơi thông tin về thành công của "con nhà người ta" tràn ngập trên mạng xã hội, sự so sánh này càng trở nên khốc liệt. Các em không chỉ áp lực về điểm số, mà còn về phong cách sống, kỹ năng mềm và cả những định hướng tương lai hào nhoáng. Khi cảm thấy mình tụt hậu, cảm giác tự ti và lo âu sẽ nảy sinh, khiến các em tin rằng mình là người thất bại dù thực tế vẫn đang nỗ lực hết mình.

5 bước thực tế để học sinh và phụ huynh cùng vượt qua áp lực

Thay vì để áp lực trở thành rào cản chia rẽ tình cảm gia đình, học sinh và phụ huynh có thể cùng nhau thực hiện các bước sau để chuyển hóa năng lượng tiêu cực thành động lực tự thân.

Bước 1: Chấp nhận và gọi tên cảm xúc một cách trung thực

Bước đầu tiên và quan trọng nhất là học sinh cần dũng cảm thừa nhận cảm giác tự ti hoặc lo lắng của mình thay vì kìm nén. Về phía phụ huynh, thay vì đưa ra những lời khuyên mang tính giáo điều như "con đừng nhìn người khác nữa", hãy tạo không gian an toàn để con được nói ra những bất an. Việc gọi tên được cảm xúc giúp giảm bớt cường độ của sự lo âu và giúp cả hai bên hiểu rằng đây là một phản ứng tâm lý bình thường trong quá trình trưởng thành.

Bước 2: Phân tách giữa "thành tựu bề nổi" và "quá trình cá nhân"

Học sinh thường chỉ nhìn thấy kết quả rực rỡ của bạn bè mà quên đi những nỗ lực thầm lặng phía sau. Phụ huynh nên giúp con hiểu rằng mỗi người có một "đường chạy" riêng với xuất phát điểm và mục tiêu khác nhau. Việc so sánh một chương đang dở dang của mình với chương rực rỡ nhất của người khác là sự khập khiễng. Hãy tập trung vào việc cải thiện 1% mỗi ngày thay vì cố gắng sao chép lộ trình của một ai đó trên mạng xã hội.

Phụ huynh cần hiểu rằng mỗi đứa trẻ có một "đường chạy" riêng

Bước 3: Xây dựng bộ tiêu chuẩn giá trị tự thân

Áp lực đồng lứa trở nên yếu đi khi một cá nhân biết rõ mình là ai và mình muốn gì. Học sinh cần được khuyến khích khám phá sở thích và thế mạnh riêng, dù đó không phải là những môn học truyền thống hay những thành tích có thể định lượng bằng huy chương. Khi các em tìm thấy niềm vui trong việc theo đuổi đam mê cá nhân, sự chú ý sẽ dịch chuyển từ "họ có gì" sang "mình có thể làm được gì".

Bước 4: Thiết lập giới hạn lành mạnh với mạng xã hội

Mạng xã hội là tác nhân hàng đầu khuếch đại áp lực đồng lứa. Phụ huynh và học sinh có thể cùng thảo luận về việc giảm thời gian theo dõi những tài khoản khiến bản thân cảm thấy tiêu cực. Thay vào đó, hãy tìm kiếm những cộng đồng chia sẻ về quá trình cố gắng, những thất bại và cách vượt qua khó khăn. Điều này giúp các em hiểu rằng thành công không phải là một đường thẳng và ai cũng có những khoảng lặng của riêng mình.

Bước 5: Thiết lập "liên minh" thay vì đối đầu

Để vượt qua áp lực, gia đình cần trở thành một hậu phương vững chắc. Phụ huynh nên thay thế những câu hỏi về điểm số bằng những câu hỏi về cảm xúc và trải nghiệm trong ngày của con. Khi trẻ cảm nhận được sự ủng hộ vô điều kiện từ cha mẹ, các em sẽ có đủ bản lĩnh để đối mặt với những phán xét từ bên ngoài. Một cái ôm hoặc một lời khẳng định "bố mẹ tự hào vì sự nỗ lực của con" có giá trị hơn bất kỳ bảng điểm hoàn hảo nào trong việc chữa lành tâm hồn trẻ.

Hy vọng với sự thấu hiểu và đồng hành đúng cách, áp lực đồng lứa sẽ không còn là một bóng đen tâm lý, mà trở thành một liều thuốc thử giúp các em học sinh cấp 3 vững vàng hơn trên con đường trưởng thành của chính mình.