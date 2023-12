Áp lực chi phí khám chữa bệnh ngày giao mùa không phải ai cũng thấu

Cuối năm là thời điểm bước vào giai đoạn mùa Đông Xuân, thời tiết chuyển mùa thay đổi liên tục đi liền với đó là những thách thức về sức khỏe. Thời tiết thất thường không chỉ khiến trẻ nhỏ, người cao tuổi, người có bệnh nền mà cả người khỏe mạnh cũng dễ mắc bệnh truyền nhiễm đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp gây suy giảm hệ miễn dịch.



Mệt mỏi vì bệnh tật cùng gánh nặng tài chính

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong 10 bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất tại Việt Nam, có tới 6 bệnh về đường hô hấp, trong đó 23-38% ở trẻ em. Nghiên cứu về gánh nặng bệnh tật toàn cầu được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet cho thấy tỷ lệ ca mắc bệnh cúm tại Việt Nam là hơn 3.700/100.000 dân, cao gấp 5 lần trung bình thế giới. Đặc biệt, thời điểm cuối năm 2023, tại khoa Nhi, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, tỷ lệ nhập viện dịch bệnh đường hô hấp tăng cao gấp đôi so với các tháng trước với nhiều ca mắc, nhập viện và gặp biến chứng nặng nề, nhiều phòng kín giường bệnh, nhiều trẻ viêm phổi nặng, phải thở máy.

Áp lực chồng áp lực mỗi khi con ốm

Không chỉ tổn hại về sức khỏe thể chất, chi phí khám chữa trị còn là gánh nặng kinh tế cho cả gia đình. Chi phí xét nghiệm bệnh thông thường như cúm có thể lên đến 800.000 VND/lần. Chi phí nằm viện bao gồm tiền giường, tiền thuốc dao động từ 250.0000 - 450.000 đồng/ngày tại bệnh viện công và từ 1 triệu - 5 triệu/ngày tại bệnh viện tư nhân.



Chị Bùi Tuyết Nhung (35 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ "Gia đình tôi có 2 cháu, một cháu 4 tuổi và 1 cháu 1,5 tuổi. Tôi rất sợ chuyển mùa, vì một cháu ốm là cả hai đều rủ nhau ốm. Thời tiết ở Miền Bắc đang thời điểm chuyển mùa nên các con ốm liên tục, hết bị ho, viêm họng rồi lại bị cảm cúm, sốt vi rút... Vợ chồng tôi phải thay phiên nhau xin nghỉ để trông con. Ngoài sự mệt mỏi vì chăm hai con, chúng tôi phải cố gồng gánh chi phí khám chữa và chấp nhận trừ lương ngày cuối năm."

Đối với gia đình anh Trần Quang Thắng (40 tuổi, TP. Hồ Chí Minh), mỗi lần con ốm, hai vợ chồng không tránh khỏi cãi vã căng thẳng vì xót con khi đưa con đi khám vất vả, xếp hàng chờ đợi mà bệnh viện kín giường.

Chủ động sống khỏe, sống hạnh phúc

Đối mặt với thời tiết giao mùa, bạn hãy áp dụng các biện pháp sau để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình: Giữ ấm cơ thể, tăng cường vận động nâng cao thể trạng; Chế độ ăn uống giàu vitamin và khoáng chất; Duy trì giấc ngủ đều đặn; Tập thể dục nhẹ hàng ngày để tăng cường hệ miễn dịch; Chăm sóc đường hô hấp bằng việc hít thở sâu mỗi ngày; Tránh khói thuốc lá và ô nhiễm không khí để bảo vệ đường hô hấp. Khi có biểu hiện bất thường, bạn đi khám chữa tại các cơ sở y tế uy tín để nhận được sự tư vấn kịp thời.

