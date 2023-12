Another Saigon: Không gian trưng bày và trải nghiệm sản phẩm đầu tiên của LG tại Việt Nam

Những điều khác biệt của không gian "Another Saigon"

Sài Gòn vốn không thiếu những trung tâm trưng bày sản phẩm công nghệ hàng đầu, bởi lẽ đây chính là một trong những thành phố phát triển nhất trên cả nước. Thế nhưng, sự hiện diện của "Another Saigon" hứa hẹn sẽ mang đến cho người dùng một Sài Gòn vừa có phần quen thuộc, vừa mới mẻ, cuốn hút. Và thực tế là vậy, khi đặt chân đến trung tâm trưng bày và trải nghiệm sản phẩm LG tại số 96 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM, mọi người sẽ có cảm giác gần gũi như đặt chân vào ngôi nhà của chính mình.

Ngay tại khu vực "Hello, LG" ở tầng G, người tham quan có thể sử dụng thiết bị làm sạch đồ dùng cá nhân (quần áo, giày dép) chuyên dụng của LG, lựa chọn một loại thức uống hợp khẩu vị và bắt đầu cho chuyến hành trình trải nghiệm của mình. Có lẽ đây chính là điểm khác biệt đầy thú vị mà khó có thể tìm thấy ở bất kỳ một không gian trưng bày và trải nghiệm nào.

Hãy để công nghệ chăm sóc đồ dùng bằng vải tiên tiến nhất của LG giúp bạn làm sạch những món đồ mình yêu nhé!

Đặt chân đến khu vực "The Curation of Good Life" tại tầng 1, bạn sẽ được hòa mình vào một không gian hiện đại với sự kết hợp của công nghệ đỉnh cao và thiết kế thời thượng từ những thiết bị đáng tự hào của LG. Sự sắp xếp gọn gàng và liền mạch của vật dụng nhà bếp, thiết bị phòng giặt... ngay lập tức khiến bạn hình thành nên trong tâm tưởng hình ảnh về một không gian sống lý tưởng của riêng mình.

Tại đây, LG giới thiệu đến người tham quan về Bộ sưu tập LG Objet – Biểu tượng của thiết bị công nghệ mang tính thẩm mỹ cao đang được "săn đón" trên toàn cầu. Không chỉ vậy, "Another Saigon" chính là nơi mà bạn có thể tìm thấy những sản phẩm "bắt tai bắt mắt" không chỉ bởi tên gọi mà còn ở tính năng của nó, chẳng hạn như Tủ lạnh LG Objet InstaView, Máy lọc không khí LG PuriCare Aero Furniture, Tháp giặt sấy LG WashTower... Ngoài ra, cũng ở khu vực này, người tham quan còn được chạm tay đến những thiết bị chưa từng được giới thiệu rộng rãi tại thị trường Việt Nam, điển hình như "Tiiun" - thiết bị trồng cây tại gia với hệ thống đèn LED chuyên biệt mô phỏng ánh sáng tự nhiên, một sáng kiến vô cùng độc đáo của LG giúp mọi người có thể duy trì một cuộc sống xanh bền vững.

Những mảng màu thiết bị kết hợp hài hòa với nhau như thế này có khiến bạn nảy ra bất kỳ một ý tưởng nào để xây dựng một không gian sống lý tưởng?

Cũng ngay tại tầng này, bạn có thể thử sức "chiến game" trong khu vực "The Friend of Good Life" được trang bị các thiết bị màn hình giải trí sắc nét, cấu hình mạnh mẽ từ LG. Và khi sẵn sàng, hãy tiếp tục với chuyến hành trình khám phá với khu vực "The Solution of Good Life" tại tầng 3! Đây chính là nơi bạn sẽ đón nhận một điều khác lạ nữa của "Another Saigon", nơi tập hợp đầy đủ những thiết bị gia dụng tí hon đẹp mắt. Cụ thể, thế giới thu nhỏ của hệ sinh thái các thiết bị LG tại đây sẽ giúp bạn nắm bắt đầy đủ thông tin về các dòng sản phẩm, hiểu tường tận về những tính năng ưu việt của chúng.

Cửa hàng thu nhỏ trước tầm mắt với vô vàn những giải pháp công nghệ hàng đầu trên thế giới chờ bạn khám phá!

Một điểm khác biệt nữa mà bạn chẳng thể tìm thấy ở đâu khác ngoài "Another Saigon" chính là những bức tường ánh sáng và hình ảnh đầy sống động tại khu vực "The Joy of Good Life" ở tầng 5. Chỉ trong một khoảnh khắc trước đó, bạn đang bước đi giữa khung cảnh thiên nhiên ngập tràn hoa và lá, ngay sau đó, bạn đã đặt chân vào một không gian bếp sang trọng, nơi có sự hiện diện của thiết bị công nghệ đa sắc từ BST tủ lạnh MoodUP.

Bạn có thể thoải mái sáng tạo những hình ảnh và video theo phong cách cá nhân và đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội.

Những chiều không gian thay đổi linh hoạt mang lại cho bạn niềm thích thú chưa từng có trước đó!

Another Saigon: Nơi giúp bạn định hình về một ngôi nhà thông minh lý tưởng

Chia sẻ tại buổi ra mắt "Another Saigon", đại diện LG – Ông Song Ik Hwan – Tổng giám đốc Kinh Doanh & Marketing cho biết: "LG luôn hướng đến sứ mệnh hỗ trợ người dùng thiết lập nên cuộc sống tốt đẹp với sự giúp sức hiệu quả từ hệ sinh thái các thiết bị thông minh. Bên cạnh việc không ngừng nghiên cứu, cải tiến và cho ra mắt những giải pháp công nghệ mới, LG mong muốn gia tăng cơ hội để người dùng tiếp cận và trải nghiệm sản phẩm. Đây cũng chính là lý do chúng tôi giới thiệu ‘Another Saigon’ - một trong những bước đi của LG trên hành trình mang đến cuộc sống tươi đẹp hơn mỗi ngày cho người Việt Nam."

Một không gian sống lý tưởng với sự hiện diện của những thiết bị công nghệ giúp cho bản thân tiết kiệm thời gian hoàn tất công việc nhà, thoải mái tận hưởng từng khoảnh khắc thư giãn, giải trí chính là điều mà bất kỳ một cư dân hiện đại nào cũng mơ đến. Và nếu như bạn chưa biết phải bắt đầu từ đâu, hãy đến trải nghiệm tại "Another Saigon"!

Hãy đến và cùng khám phá một Sài Gòn vừa quen vừa lạ tại "Another Saigon"!