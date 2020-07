Annabel Yao: Ái nữ của ông trùm Huawei đã từng từ chối trở thành con dâu Vua sòng bài Macau, nhường "suất đặc biệt" cho nàng siêu mẫu thị phi

Sau khi Vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân qua đời, tin tức về gia tộc danh giá nhất Hồng Kông này đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận và truyền thông. Trong đó, người gây tranh cãi nhiều nhất chính là Hề Mộng Dao (Ming Xi), vợ Hà Du Quân.



Trong buổi gặp mặt truyền thông sau khi Hà Hồng Sân mất, Hề Mộng Dao đã mặc một chiếc áo len màu đỏ gạch và bị dư luận chỉ trích nặng nề. Sau đó, vài ngày trước khi diễn ra tang lễ Vua sòng bài Macau, cô và Hà Du Quân bị bắt gặp đang vui chơi tại Disney Land.

Không những là con dâu của một gia tộc hào môn, bản thân Hề Mộng Dao lại là người nổi tiếng, tuy nhiên hết lần này đến lần khác, cô luôn trở thành chủ đề nóng trên các mặt báo. Không ít người thắc mắc, tại sao một người con dâu "nổi loạn" như thế lại khiến bà Tư Lương An Kỳ yên lòng?

Hề Mộng Dao và Hà Du Quân trong tang lễ Vua sòng bài Macau vừa qua.

Tuy nhiên, trên thực tế, người con dâu mà bà Tư vốn muốn cưới cho con trai Hà Du Quân chính là Annabel Yao, con gái út của người sáng lập tập đoàn đa quốc gia Huawei, Nhậm Chính Phi.

Annabel Yao, tên tiếng Trung là Diêu Anna (lấy họ mẹ) sinh năm 1998, là ái nữ của người sáng lập tập đoàn đa quốc gia Huawei, Nhậm Chính Phi. Năm 2018, nàng tiểu thư này đã vinh dự được chọn để biểu diễn điệu nhảy Waltz mở màn đêm hội Le Bal des Débutantes dành cho giới siêu giàu.

Le Bal des Débutantes là đêm hội xa hoa nhất hành tinh và con gái út Vua sòng bài Macau Hà Siêu Hân cũng nổi tiếng qua vũ hội trên vào năm 2017.

Annabel Yao do người vợ thứ 2 của Nhậm Chính Phi sinh ra và nhỏ hơn 26 tuổi so với chị gái cùng cha khác mẹ. So với người chị gái này, Annabel Yao ra đời trong thời kỳ sự nghiệp của bố phát triển rực rỡ, cô được nuôi nấng như một vị công chúa và tận hưởng hết thảy tình yêu từ những người thân xung quanh.

Annabel Yao.

Đến tuổi trưởng thành, Annabel Yao đã lọt vào mắt xanh của người vợ thứ 4 của Vua sòng bài Macau - Lương An Kỳ. Với tình hình tài chính hiện tại của nhà họ Nhậm, nếu con trai Hà Du Quân kết hôn cùng "viên ngọc" mà ông Nhậm yêu thương nhất thì sẽ rất có lợi trong vấn đề củng cố vị trí của bà trong gia tộc Vua sòng bài Macau.

Trong 3 con trai của bà Tư chỉ có Hà Du Quân là trạc tuổi với Annabel Yao, chính vì thế bà đã sớm chọn tiểu thư "ngậm thìa bạc" này trở thành con dâu của mình.

Sau đó, bà Tư tìm cơ hội để Hà Du Quân làm quen với Annabel Yao và Hà Du Quân cũng không cãi lời mẹ. Tuy nhiên, ái nữ của ông trùm Huawei đã không đáp lại sự theo đuổi này, cô vẫn giữ lịch sự tối thiểu và tiết chế cảm xúc của mình. Lấy lý do vẫn muốn theo đuổi con đường học vấn, Annabel Yao cứ thế mà bay sang Mỹ tiếp tục rèn luyện tại trường Harvard.

Theo truyền thông, lý do Annabel không thích Hà Du Quân là bởi vì thấy được địa vị trong gia tộc của đối phương không hề cao dù xuất thân từ danh gia vọng tộc. Mẹ ruột của Hà Du Quân là bà Tư Lương An Kỳ không có danh phận chính thức. Theo lời của Hà Siêu Nghi, con gái của bà Hai Lam Quỳnh Anh: "Lương An Kỳ chỉ là người tình của bố tôi mà thôi!".

Về phía Annabel Yao, dù mẹ cô không phải người vợ đầu tiên của Nhậm Chính Phi nhưng cũng là người được cưới hỏi đàng hoàng, danh chính ngôn thuận bước vào nhà họ Nhậm. Thân phận cao quý như thế thì làm sao Annabel Yao chấp nhận gả cho con trai của một người phụ nữ không có danh phận chính thức.

Ngoài ra, sự phức tạp trong gia tộc Vua sòng bài Macau cũng là một trong những lý do khiến Annabel Yao từ chối tiến sâu vào mối quan hệ với Hà Du Quân. Hà Hồng Sân có đến 4 người vợ và 17 người con, dù hiện tại chỉ còn 15 người con nhưng đây quả thật là một con số lớn. Mối quan hệ giữa những người con trong gia tộc họ Hà cũng có mâu thuẫn lớn nhỏ khác nhau.

Không thể khiến Annabel Yao trở thành con dâu của mình, mộng đẹp của bà Tư Lương An Kỳ đã tan vỡ. Sau đó, Hà Du Quân đã gặp gỡ và phải lòng Hề Mộng Dao, cuối cùng tiến đến hôn nhân. Tuy nhiên, rất may mắn là nàng siêu mẫu thị phi đã sinh cháu nội trai đầu tiên cho Vua sòng bài Macau. Đứa bé này đã khiến bà Tư lấy lại thể diện và cũng giúp Hề Mộng Dao có thể sống tốt trong gia tộc đầy phức tạp.

Nguồn: Sohu