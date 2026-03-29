Sau khi giải nghệ và dành thời gian cho bản thân, "tiểu tiên cá" Nguyễn Thị Ánh Viên đã có một cuộc "lột xác" ngoạn mục về nhan sắc, khiến dân tình không khỏi trầm trồ. Không còn là cô gái mạnh mẽ trên đường đua xanh, Ánh Viên xuất hiện tại các sự kiện với diện mạo dịu dàng, trang điểm cầu kỳ, đúng chuẩn "nàng thơ". Thế nhưng, một bức ảnh mới đây của cô khi rũ bỏ lớp son phấn lại khiến người hâm mộ bất ngờ vì "vibe" (phong cách) hoàn toàn khác biệt.

Nàng thơ "gây thương nhớ" tại các sự kiện

Hẳn công chúng vẫn còn nhớ hình ảnh Ánh Viên xuất hiện lộng lẫy trong những bộ váy thướt tha, trang điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế, tôn lên đường nét gương mặt thanh tú. Nụ cười rạng rỡ, thần thái sang trọng, "vibe" dịu dàng đã khiến Ánh Viên nhận được vô số lời khen ngợi từ netizen. Nhiều người thậm chí còn ví von cô như một "nàng thơ" thực thụ, khác hẳn với hình ảnh cô gái bơi lội mạnh mẽ trước kia. Những bức ảnh đi sự kiện của Ánh Viên luôn nhận được lượt tương tác "khủng" trên mạng xã hội.

Ánh Viên khi đi sự kiện mang vibe "nàng thơ" ngọt ngào

Tuy nhiên, bức ảnh mới đây cho thấy một Ánh Viên rất khác. Hình ảnh cho thấy hai trạng thái cảm xúc đối lập. Một bên là Ánh Viên với gương mặt mộc hoàn toàn, mái tóc buộc gọn gàng, chắp tay và mỉm cười, ánh mắt nhìn lên cao với biểu cảm như đang cầu nguyện hoặc ngưỡng mộ điều gì đó. Làn da của cô tuy không còn "căng bóng" như khi đã trang điểm nhưng lại rất thật, rất mộc mạc và gần gũi. Biểu cảm này mang đến một cảm giác hiền lành, giản dị đến lạ.

Bên cạnh đó là một trạng thái khác, Ánh Viên khoanh tay, gương mặt có chút bĩu môi, ánh mắt nhìn sang một bên, tạo nên một "vibe" hơi "khó chiều", mạnh mẽ và thẳng thắn hơn. Cả hai bức ảnh đều cho thấy Ánh Viên không trang điểm, và so với hình ảnh "nàng thơ" lấp lánh tại sự kiện, sự khác biệt là rất lớn.

Ánh Viên tự tin đăng ảnh mặt mộc dù khác hẳn vibe nàng thơ mọi khi

Phản ứng của netizen: Ngạc nhiên nhưng vẫn ủng hộ

Sự khác biệt giữa mặt mộc và khi đi sự kiện của Ánh Viên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi ngạc nhiên và bình luận rằng: "Khác quá, nhìn không ra luôn", "Đúng là trang điểm thay đổi con người", "Vibe 'nàng thơ' bay đâu mất tiêu rồi"...

Tuy nhiên, phần lớn netizen vẫn dành lời khen cho sự mộc mạc, giản dị và gần gũi của Ánh Viên. Họ cho rằng: "Dù sao thì nhìn cũng hiền lành, mộc mạc", "Đẹp tự nhiên là đây", "Quan trọng là thần thái, chứ mặt mộc cũng ổn mà", "Cứ tự tin với chính mình là đẹp nhất", "Mặt mộc bây giờ vẫn đẹp hơn xưa rất nhiều rồi mà"...

Có thể thấy, Ánh Viên dù ở bất kỳ "vibe" nào, dù là nàng thơ kiêu sa hay cô gái mộc mạc, cô vẫn luôn giữ được sự chân thành và gần gũi. Dù nhan sắc có thay đổi như thế nào, sự mộc mạc và giản dị của cô vẫn luôn là điều mà công chúng yêu mến.