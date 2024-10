Trước giờ G "đêm lịch sử" concert Việt, fan xếp hàng dài nô nức chờ gặp các anh trai

14h30: Ngay lúc này, tại 2 địa điểm hot nhất chắc chắn là nơi tổ chức concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và concert Anh Trai Say Hi. Ở công viên bờ sông Sài Gòn, nơi sắp diễn ra đêm concert hoành tráng với quy mô 20 nghìn khán giả cả 33 anh tài, hàng nghìn người đã tập trung check-in, chờ đến giờ vào cổng.

Hàng người check-in show Chông Gai được phát dù tránh nắng

Từ sáng sớm, đã có người hâm mộ xếp hàng. Dù thời tiết nắng nóng nhưng cũng không cản được tinh thần vui vẻ, tích cực của người hâm mộ. Giờ trưa, khi mặt trời lên đến đỉnh, BTC show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai có động thái khiến fan ấm lòng, cẩn thận chuẩn bị dù lớn, dù nhỏ cho fan tránh nắng.

Fan nô nức xếp hàng check-in

Khu vực check-in show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai trước giờ G

Cập nhật đến 14h30 chiều 19/10, khu vực xếp hàng của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai càng đông đúc hơn. Đáng chú ý, các Gai Con lên đồ như đi dự lễ thời trang, mỗi người một phong cách nhìn vô cùng bắt mắt.

Đến show diễn đáng nhớ nhất của 33 anh tài, mỗi người quyết "chơi lớn", chưng diện bản thân thật xinh đẹp để cùng thần tượng có một đêm thăng hoa trong âm nhạc. Dù rất đông người tập trung, nhưng các fan nghiêm túc xếp hàng, tạo nên không khí vui vẻ, khiến ai cũng đều hài lòng.

Dàn anh tài xuất hiện

Cường Seven

BB Trần

Neko Lê

Tuấn Hưng

Thiên Minh - Duy Khánh như sao Hàn

Anh tài Tiến Đạt giao lưu với fan

Đám đông bùng nổ trước giờ G

Trước giờ G, các anh tài cũng dành chút thời gian đến thăm thú các gian hàng, foodtruck được người hâm mộ chuẩn bị. Hình ảnh anh tài Tiến Đạt tươi cười giao lưu cùng fan khiến dân tình ấm lòng.

Khu vực check-in show Anh Trai Say Hi trưa 19/10

Ở một diễn biến khác, show Anh Trai Say Hi tại Vạn Phúc City cũng nô nức không kém. Hàng nghìn fan tập trung xếp hàng, chờ đến lượt check-in ngay ngắn. Trước đó, các FC đã thi nhau chuẩn bị project, foodtruck ủng hộ thần tượng, tạo nên "hội chợ mini" cực đông đúc phía ngoài khu vực sân khấu. HIEUTHUHAI, Rhyder,... và các anh trai cũng thay nhau xuất hiện tại đây, giao lưu cùng fan khiến không khí nóng hơn bao giờ hết.

Các anh trai có mặt tại khu vực tổ chức project của fan vào ngày hôm trước - 18/10

Càng gần đến giờ G, khu vực check-in càng đông. Thời tiết nắng nóng là một trở ngại, nhưng không phải vấn đề quá lớn. Đã có kinh nghiệm đu concert từ đêm 1, các fan Say Hi muốn "xí" chỗ đẹp tại concert đều đến tập trung trước hơn nửa ngày. Thậm chí, có người còn... cắm trại từ 5 giờ sáng.

16 giờ - bầu trời xám xịt báo hiệu thời tiết xấu: Sau hơn nửa ngày trời nắng to, thì ngay lúc này - lúc 16 giờ tại TP.HCM, bầu trời đang đổ màu xám xịt. Với tình hình này, người hâm mộ không khỏi lo lắng trời sẽ đổ mưa lớn. BTC hai show cũng bắt kịp vấn đề, nhanh chóng phát áo mưa cho khán giả tham dự.

Thời tiết ngay lúc này tại concert Anh Trai Say Hi

Bầu trời đen kịt ở show Chông Gai

Mây đen bao phủ thành phố

Người hâm mộ chuẩn bị áo mưa

BTC show Chông Gai phát áo mưa cho khán giả

16h45p: Trời chính thức đổ mưa. Người hâm mộ cả hai show Anh Trai đều nhanh chóng tìm chỗ trú. Mưa trước thềm show gây ra một số bất tiện, nhưng nhiều người cũng "thở phào". Để mưa xuống lúc này, mong rằng vào lúc chương trình diễn ra trời sẽ tạnh ráo, không gây cản trở đến sân khấu trình diễn của các nghệ sĩ.

Sau vài chục phút, trời tạnh mưa.

Mưa tại show Chông Gai

Khán giả show Say Hi chạy tán loạn

Tìm chỗ trú mưa

Khán giả Say Hi đội mưa

17h50: Gần đến giờ diễn ra concert, nhiều anh trai của show Anh Trai Say Hi đã đến địa điểm chuẩn bị trình diễn. Dù trời mưa khiến đường trơn trượt, nhưng vẫn không thể cản được khí thế người hâm mộ. Xe của các anh trai xuất hiện, người hâm mộ hú hét phấn khích, hứa hẹn còn cháy hơn khi show thực sự bắt đầu.

Ngay trước giờ G, sân khấu của Anh Trai Say Hi bất ngờ tắt đèn trong khi khán đài đã sáng lightstick. Cả tiếng nhạc đang chơi cũng dừng. Fan Say Hi không khỏi bất ngờ trước điều này.

Các lightstick show Say Hi đã sáng đèn

Nhưng sân khấu lại đang tắt đèn

Tại concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, khán đài đã sáng đèn. Biển lightstick hứa hẹn một đêm bùng nổ. Phía trong hậu trường, các anh tài gấp rút chuẩn bị những khâu cuối cùng. Ai nấy đều khẩn trương, nhưng vẫn vô cùng vui vẻ, phấn khích chờ đến khoảnh khắc quan trọng nhất đêm nay.

Khán đài show Chông Gai sáng đèn

Jun Phạm và Duy Khánh hồ hởi

Các anh tài trong hậu trường

Concert chính thức diễn ra, đêm "lịch sử" showbiz Việt bắt đầu!

Đúng 18h58 - concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai khai màn: Bắt đầu sớm 2 phút so với dự kiến, dàn anh tài đã chính thức phá đảo đêm concert quy mô 20 nghìn người với tiết mục mở màn Hoả Ca. 32 anh tài chiêu đãi khán giả màn trình diễn full năng lượng, hát live cùng sân khấu hùng hồn đỉnh nóc kịch trần.

Không ngoài dự đoán, âm thanh và ánh sáng choáng ngợp ngay từ giây phút các anh tài bước ra sân khấu. Chính là những siêu sao trở lại, sân khấu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai khiến dân tình hú hét không ngừng.

Cảm động nhất chính là khoảnh khắc NSND Tự Long quỳ lạy. Anh chia sẻ đã khóc ngay trước khi lên sân khấu. Anh tài nào cũng để lại ấn tượng khó phai, đốt cháy khán đài bằng chính năng lượng của mình.

Hình ảnh cảm động nhất màn mở đầu của NSND Tự Long

Hoàng tử SOOBIN đẹp trai đỉnh nóc

Tiết mục Hoả ca ấn tượng

19h30: Sau hơn 1 tiếng tắt đèn sân khấu, Anh Trai Say Hi cuối cùng cũng sáng đèn, nhạc vang trở lại. Xuất hiện đầu tiên trên sân khấu là bộ đôi JSOL và Gemini Hùng Huỳnh. Đảm đương luôn vai trò khuấy động stage mở màn, bộ đôi trai đẹp của Anh Trai Say Hi đang ấp ủ điều bất ngờ gì đó khiến fan tò mò không thôi. Show diễn sẽ còn tiếp tục với nhiều khoảnh khắc thú vị trong đêm nay.

Các anh trai đã xuất hiện

Concert Chông Gai công khai các "couple", Say Hi gặp sự cố âm thanh

20h15: Concert 2 show Anh Trai diễn ra cùng lúc đang chứng kiến nhiều diễn biến thú vị. Ở "trận địa" Chông Gai, các anh tài liên tục chiêu đãi khán giả stage từng gây sốt qua các công diễn. Đứng trước 20 nghìn khán giả, kỹ năng hát live, đốt cháy sân khấu của các anh tài là điểm sáng rực rỡ nhất. Loạt bộ đôi được fan yêu thích cũng liên tục tương tác, khiến fan hú hét không ngừng.

Những sân khấu đỉnh nóc của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Đáng chú ý là tiết mục "trào phúng" Cường Seven đứng trên sân khấu gọi tên từng anh tài theo cặp. Những "couple" được dân tình đẩy thuyền như Duy Khánh - Bùi Công Nam, ST - Neko Lê, SOOBIN - Kay Trần,... khiến dân tình phấn khích. Moment khán giả yêu cầu ST hôn Neko Lê không thành, sau đó hai anh tài cởi đồ gài trên áo ném tặng fan làm không khí nóng lên không ít.

20h30: Chị đẹp LUNAS xuất hiện. Như đã thông báo, LUNAS chính là khách mời đặc biệt tại concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. 5 chị đẹp khoe trọn sắc vóc vạn người mê, visual toả sáng như nữ thần.

Các chị đẹp LUNAS

Mang đến 2 ca khúc Moonlight và Hoa Xương Rồng, các chị đẹp thuyết phục khán giả bởi giọng live đáng ngưỡng mộ và khả năng vũ đạo không kém các idol Kpop. Sau sân khấu này, dân tình lại càng mong các chị đẹp LUNAS sớm comeback, ca khúc chưa phát hành - Hoa Xương Rồng hứa hẹn là một hit đáng chú ý trong thời gian tới.

Trong khi đó, ở show Anh Trai Say Hi, sự cố âm thanh làm màn trình trễn Anh Trai Nước Việt trục trặc. Khán giả không thể nghe rõ giọng hát của các ca sĩ. Trước đó, Anh Trai Say Hi đã gặp vấn đề về âm thanh ánh sáng trước show. Tận 1 tiếng đồng hồ chìm trong im lặng. MC Trấn Thành cũng cho biết vì khu vực tổ chức có đôi chút khó khăn về đường truyền điện, nên sự cố xảy ra khó lường.

Màn trượt tay khiến dân tình thót tim

Khoảnh khắc Erik đu dây có chút trượt tay cũng khiến dân tình "thót tim" khi xem. Nhưng rất may, nam ca sĩ đã lấy lại được phong độ và hoàn thành màn biểu diễn, không để lại sự cố gì lớn.

Nhạc Việt quá đỉnh, chưa bao giờ fanchant bùng nổ thế này!

9h30: Hai concert Anh Trai đang đến hồi cao trào với những stage đỉnh cao, hot nhất của mỗi show. Một lần nữa, khán giả được chiêm ngưỡng sân khấu Trống Cơm - màn giao hoà tuyệt vời giữa văn hoá dân tộc và tư duy xử lý âm nhạc hiện đại của bộ ba NSND Tự Long - SOOBIN - Cường Seven.

Đưa stage từ truyền hình ra đến sân khấu live, 3 nghệ sĩ thể hiện bản lĩnh với khả năng xử lý sân khấu đỉnh nóc. Tiếp thêm lửa cho các anh tài là fanchant bùng nổ đến từ 20 nghìn khán giả tham dự.

Tiết mục Trống Cơm 1 lần nữa phá đảo

Ở concert Anh Trai Say Hi, bản hit Catch Me If You Can cũng giúp sân khấu nóng lên không ít. Tuy nhiên, lần này vì không có sự tham gia của Negav, Catch Me If You Can để lại lỗ hổng khó lấp trong lòng khán giả yêu thích ca khúc này. NSX còn bổ sung thêm 3 anh trai vào stage Catch Me If You Can. Quyết định này đã dấy lên không ít tranh cãi trước đó.

3 anh trai thay thế Negav: Quân A.P, Phạm Đình Thái Ngân và Ali Hoàng Dương

Fanchant bùng nổ

Bù lại, sân khấu concert Anh Trai Say Hi được khán giả trẻ cổ vũ vô cùng nồng nhiệt. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, dân tình chưa một lần ngừng quẩy. Fanchant của hàng nghìn fan giúp cho các anh trai được tiếp thêm động lực. Thế này mới thấy, nhạc Việt hiện nay đỉnh thế nào. Fan đi đu idol bùng cháy không kém Kpop là bao nhiêu!

Kết thúc 2 concert Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai khép lại mùa hè quá đỗi tuyệt vời!

Sau 4 tiếng trình diễn hết mình, concert "đỉnh nóc, kịch trần" của 32 đi đến kết thúc không thể trọn vẹn hơn với ca khúc Khiến Nó Ngầu. Bữa tiệc âm nhạc đa thanh, đa sắc đã khép lại, là tổng hợp cả hành trình 3 tháng vượt chông gai của các nghệ sĩ. Những stage từng ghi dấu ấn trên truyền hình, nay được tái hiện chân thực và bùng nổ hơn bao giờ hết.

Âm nhạc thăng hoa, không gian rộng lớn hơn 20 nghìn người cùng chung nhịp đập, tình yêu hướng về 1 phía cùng các anh tài. Kết thúc show, màn pháo hoa rực rỡ đã để lại hình ảnh đẹp nhất cho một mùa hè không thể nào quên.

Pháo hoa khép lại concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Cuối show, các Gai Con còn để lại một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ, chính là ý thức gom rác về thành các tụ lớn, để công tác vệ sinh đỡ vất vả. Hình ảnh các anh tài đứng trên sân khấu nhìn người hâm mộ, ai nấy đều luyến tiếc không muốn rời đi chính là ký ức đẹp nhất.

Hình ảnh đẹp sau show Chông Gai

Ở sân khấu Anh Trai Say Hi, càng về cuối càng bùng nổ. Không kém gì so với đêm 1, các anh trai liên tục chiêu đãi người hâm mộ trải nghiệm thú vị chưa từng có như mặc đồ siêu nhân diễn Ngáo Ngơ, "phóng zìn zìn" trên sân khấu bằng motor,... Kết thúc show trễ hơn Chông Gai, nhưng tinh thần và nhiệt huyết của các fan Say Hi vẫn hừng hực cho đến nửa đêm.

Kết màn, các anh trai mang đến ca khúc mới, chỉ có trong đêm concert 2 này. Sân khấu khép lại với màn pháo hoa rợp trời và những ánh mắt luyến tiếc của người hâm mộ. Cuối cùng, mùa hè đẹp nhất cũng kết thúc.

Sân khấu Say Hi càng về cuối càng cháy

Ngày 19/10/2024 sẽ đi vào ký ức của nhiều fan nhạc, đánh dấu mốc son chói lọi trong hành trình phát triển ngành công nghiệp giải trí nước nhà. Lần đầu tiên, 2 show diễn quốc nội với quy mô hàng chục nghìn fan diễn ra cùng lúc, thành công tốt đẹp và chiếm trọn spotlight như hôm nay!