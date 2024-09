"Anh trai vượt chông gai" Jun Phạm: Đâu ai muốn mồ côi cả cha lẫn mẹ nhưng hiện tại tôi không quá bi lụy

Cùng với Soobin, Jun Phạm là một trong những anh tài được đánh giá cao nhất Anh trai vượt ngàn chông gai bởi sự đa năng. Jun Phạm có thể hát, nhảy, kết nối các thành viên và đặc biệt là thường xuyên đưa ra những ý tưởng dàn dựng công phu, nâng tầm màn trình diễn.



May là tôi không bị xấu hổ trước chị Ngô Thanh Vân

- Trong thời điểm “Anh trai vượt ngàn chông gai” lên sóng, một bộ phim khác có sự góp mặt của Jun Phạm là “7 năm chưa cưới sẽ chia tay” cũng trình chiếu. Chính điều này đã giúp cái tên Jun Phạm được quan tâm hơn. Anh có biết điều này không?

Mấy hôm trước tôi mới biết chuyện 7 năm chưa cưới sẽ chia tay đạt hơn 1 tỷ view. Đây là con số rất lớn. Cũng có thể vì phim và show cùng lên sóng nên khán giả quan tâm Jun Phạm hơn.

Tôi mất hơn 7 tháng quay phim. Vừa xong là nhận lời tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai luôn, vậy nên thời gian để tập luyện, chuẩn bị gần như không có. Trong phim, tôi xuất hiện với hình ảnh tóc đen, mặt đểu cáng, xấu tính, nhìn là chỉ muốn đánh. Còn với show thực tế, tôi lại có vẻ ngoài vui vẻ, năng động, thoải mái hơn. Có thể vì 2 hình tượng khác biệt cùng xuất hiện nên khán giả mới không bị nhàm. May mắn, cả show thực tế lẫn phim đều thành công và được thảo luận nhiều.

- Nói về “Anh trai vượt ngàn chông gai”, tôi thấy là Jun Phạm luôn là 1 trong những người được bình chọn nhiều nhất, dù chương trình này có đến 33 nghệ sĩ nổi tiếng cùng tham gia. Việc được bình chọn cao này mang đến cho Jun Phạm những thuận lợi và áp lực nào?

Rõ ràng, khán giả ưu ái nên mới bình chọn cho Jun Phạm nhiều. Tôi không hát hay bằng Soobin, không rap giỏi như Binz, cũng không duyên dáng như anh Tiến Luật. Nếu so về sáng tác, làm nhạc, tôi lại càng không giỏi như những nhạc sĩ, nhà sản xuất cùng tham gia chương trình. Tôi từng hy vọng mình lọt Top 15 thôi, được như thế thì sẽ không bị quê trước chị Ngô Thanh Vân, tôi sợ điều này. Do mình cũng từ nhóm nhạc 365 ra mà, nếu bình chọn thấp quá sẽ rất kỳ. Rất may, vì khán giả ưu ái quá nên tôi thực sự không bị xấu hổ với chị.

Với tôi, sân khấu không phải là nơi chỉ để hát, sân khấu là nơi để trình diễn thì đúng hơn. Từ nhiều năm trước, chị Ngô Thanh Vân đã xây dựng cho nhóm 365 tinh thần trình diễn, rất may là nó phù hợp với Anh trai vượt ngàn chông gai. Hồi xưa, chưa có nhiều tiền và cũng không có điều kiện về kỹ thuật, mọi người xem 365 hát đôi khi thấy rần rần quá, nhưng nếu so với bây giờ, ai cũng thấy nghệ sĩ giải trí cần những điều như 365 mà.

Mang theo tinh thần giải trí, trong khoảng thời gian làm đội trưởng của các công diễn đầu, cứ ra sân khấu là tôi làm rần rần. Được cái là các anh em trong đội đều thích thế nên chúng tôi luôn mang đến những màn trình diễn thật “lố lăng”.

- Anh cảm thấy những màn trình diễn như thế là “lố lăng” sao?

Tôi thấy khán giả nói nó “lố lăng”, mà bản thân tôi cũng thấy nó lố thật (Cười). Kiểu như là đã mang đến tinh thần giải trí thì phải rần rần, xem tiết mục là thấy vui rồi. Nhiều người nói các tiết mục của Jun Phạm không có ý nghĩa gì hết trơn, thì đúng là nó ít ý nghĩa thật nhưng xem chương trình giải trí, mình lố một chút cũng được chứ mọi người.

Tôi biết điểm mạnh và điểm yếu của mình ở đâu, vậy nên tốt khoe xấu che. Cái này tôi nói riêng cho 2 công đầu khi Jun Phạm làm đội trưởng thôi nhé, rõ ràng thời điểm đó đội của tôi không thể so với các nhà khác ở nhiều mảng, chẳng hạn như hát, sẽ không hay bằng đội anh Quốc Thiên hay đội anh Bằng Kiều. Về mảng miếng hài hước và sức ảnh hưởng, chúng tôi cũng không bằng đội anh Tự Long hay đội anh Tiến Luật. Mình phải tự lượng sức mà chia công việc ra cho các thành viên khác. Tôi không ngại bị khán giả nói là lố lăng, tôi thấy lố cũng được miễn sao mình mang đến yếu tố giải trí đúng với tinh thần chơi hết sức mà chúng tôi đặt ra cho đội mình.

Nhiều anh tài còn không biết Jun Phạm là ai

- Chị Ngô Thanh Vân có nói gì với Jun Phạm khi xem anh trình diễn trong “Anh trai vượt ngàn chông gai” không?

Chị Vân bất ngờ, xúc động. Chị xem tôi trình diễn rồi nhắn tin nói nhiều lắm. Chị đăng lên story cá nhân và còn chia sẻ thông tin về tôi lẫn chương trình khắp nơi. Chính những lời động viên từ chị Vân, người thầy đầu tiên trong sự nghiệp đã khiến tôi càng muốn lố lăng bung nóc hơn. Tôi nghĩ là chị Vân vẫn luôn dõi theo mình. Dù có nói ra hay không, điều này vẫn vô cùng có giá trị với tôi.

Nhưng nói thật, ở vòng solo đầu tiên, tôi run lắm, vì đã lâu không xuất hiện trên sân khấu ca nhạc với vai trò ca sĩ mà. Tôi cố gắng động viên Bùi Công Nam, Tăng Phúc, Huy R nhưng thực tế các bạn ấy đi diễn còn nhiều hơn tôi. Bản thân mình là anh, không thể nói run hay hồi hộp quá được.

Tôi nghĩ, chương trình mời Jun Phạm tham gia cũng là vì tôi từng là thành viên của nhóm 365. Tuy nhiên, do nhóm tan rã từ lâu quá rồi nên nhiều anh em không biết tôi. Chẳng hạn, anh Hồng Sơn là cầu thủ bóng đá, anh ấy đâu có biết Jun Phạm là ai. Hay như anh Phan Đinh Tùng chỉ toàn hát ở nước ngoài, cũng ít biết về Jun Phạm.

- Bên cạnh lời khen, cũng có không ít ý kiến trái chiều cho rằng các tiết mục có Jun Phạm tham gia bị ôm đồm và rối quá. Anh nghĩ sao về ý kiến này?

Thì nó lố thiệt mà, tôi không phủ nhận. Nhưng trên tinh thần giải trí, tôi thấy rất hài lòng. Nếu tiết mục chỉ có một mình Jun Phạm thì nó khác, còn đây là phần trình diễn chung, mỗi người sẽ nêm nếm theo chút ít. Việc bị chê lố, rối rắm, ôm đồm chắc là đến từ các công diễn đầu, khi tôi mang đến concept Gánh xiếc và Ninja. Thời điểm này, tôi chung đội với BB Trần, Kiên Ứng, Trương Thế Vinh, Huy R. Mọi người bảo Jun Phạm lố nhưng nhìn lại thử xem, BB Trần cũng lố, anh Trương Thế Vinh cũng lố mà (Cười).

Trên 1 bàn ăn, cần có món này món kia. Mình không thể làm nghiêm túc, ngọt ngào hay như anh Bằng Kiều thì mình phải lố. Việc tạo ra ý kiến tranh luận trái chiều cũng là điều tốt mà, trong chương trình giải trí, điều này cần để tạo thảo luận. Bản thân tôi chỉ hát được vài câu trong những bài thi, nếu không làm lố thì đâu thể nào tạo ấn tượng với khán giả.

Tôi ví dụ như trong tiết mục hóa thân thành Ninja, tôi tự viết lại lời Nhật cho phần hát của mình. Thời điểm này, tất cả mọi người đều cản với lý do hát tiếng Nhật thì không ai hiểu đâu. Nhưng tôi vẫn làm, tôi xác định mình đến đây không phải để thi. Tôi đến để flex tất cả những gì mình có, cứ chơi thoải mái, thua thì thôi.

- Tôi thấy nhiều khán giả bày tỏ sự bất bình, phẫn nộ khi Jun Phạm và các thành viên trong đội Cá Lớn đã trình diễn rất hay, rất cố gắng ở công diễn 4 nhưng cuối cùng nhận về kết quả không ưng ý. Cuối cùng, còn có thành viên bị loại nữa. Jun Phạm nghĩ sao về điều này?

Không phải chỉ riêng công diễn 4 tôi mới chia tay đồng đội, mà từ sau công diễn 2 tôi đã chịu cảm giác này rồi. Lúc trước, tôi chia tay Huy R, đó là cảm giác bất lực và buồn khủng khiếp. Mình biết đó là đứa em chăm chỉ, cố gắng, khát khao được cống hiến nhưng mình không có cách nào giữ Huy R lại vì luật chơi quy định như thế.

Chương trình này rất hay, nó đi sâu vào tâm lý chúng tôi. Ở những công diễn đầu, chúng tôi còn dạo chơi và vui vẻ lắm nhưng từ khi loại thành viên, chúng tôi bị vỡ mộng. Mất đi bất cứ ai cũng là điều vô cùng đáng tiếc. Nếu được bình chọn nhiều ở công diễn này chứng tỏ là chúng tôi đang được khán giả thương, sự yêu thích của khán giả cùng tần số với chúng tôi, còn nếu như thua và chịu cảnh mất thành viên, điều này cũng phải chấp nhận thôi. Không thể làm hài lòng tất cả mọi người, quan trọng là khi mọi việc xảy đến, chúng tôi biết nó đã diễn ra thế nào và vì sao lại như thế.

Bạn nghĩ xem, đó là kiểu bầy sói này đấu với bầy cọp kia, 2 bên sẽ tìm cách bảo vệ đồng đội của mình và làm mọi thứ để bầy cọp mất thành viên, còn bầy sói giữ nguyên đội hình. Chúng tôi phải chơi tâm lý với nhau nữa. Dĩ nhiên nó không hề drama, chúng tôi không có vấn đề gì với nhau cả, chỉ là từ khi loại thành viên thì tính chiến đấu sẽ tăng lên.

Trò chơi nào cũng có luật hết, chúng tôi thấy vui vẻ với luật đó mà. Tôi vẫn hay nói mình chơi trò chơi hay để trò chơi chơi mình, đừng tưởng rằng bị loại là mất hết cuộc đời, mất hết tất cả nhưng thực tế thì có gì đâu. Ai bị loại thì sớm quay lại với cuộc sống thường ngày, về với vợ con. Mà các anh bị loại chạy show ác chiến lắm, mọi người đừng lo. Trò chơi thôi mà, loại hay ở lại thì cuối cùng cũng vậy thôi, hết show ai về nhà nấy!

- Ngoài công việc, Jun Phạm còn dành thời gian cho việc gì? Từ sau khi bố mất, tôi thấy anh có phần trầm lặng hơn. Nhận xét này không biết có đúng không?

Sau khi bố mất, trong lòng tôi có nhiều khoảng trống. Đó là thứ cảm giác không thể diễn tả được, đâu ai muốn mình mồ côi cả cha lẫn mẹ. Đến thời điểm hiện tại, khi mọi chuyện đã qua đi, tôi không quá khắc khoải và bi lụy.

Người ta chỉ tiếc thương khi cảm thấy hối hận vì chưa thể làm nhiều điều cho bố lúc ông còn sống. Với bản thân mình, tôi tự hào vì đã nói với bố được nhiều chuyện, đưa bố đến những nơi ông muốn, tạo ra không gian ấm áp cho gia đình.

Mẹ tôi mất đã 15 năm, sau biến cố này, tôi toàn tâm toàn ý lo cho bố. Bao nhiêu tình thương và bao nhiêu điều chưa thể làm trọn vẹn với mẹ tôi đều dành cho bố cả. Đến lúc bố mất, tôi nghĩ mình lo liệu chu toàn nhất có thể rồi. Tôi chỉ hơi buồn vì nếu bố còn sống, tôi sẽ có nhiều thời gian ở bên ông hơn.

Ngày xưa, tôi làm việc vì gia đình, tôi muốn bố tự hào, chị Vân hãnh diện. Còn bây giờ, tôi cố gắng cho khán giả và những người luôn yêu thương cái tên Jun Phạm. Khi biến cố mất bố xảy đến, tôi chỉ có một khoảng thời gian để buồn, sau đó công việc ập đến liên tục, tôi không còn thời gian để nghĩ ngợi nhiều.

Ổn hay không thì thực sự tôi cũng không biết nhưng tôi vẫn đang học cách chấp nhận và làm cho mình tốt hơn, tích cực hơn mỗi ngày.

- Xin cảm ơn Jun Phạm!