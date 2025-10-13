Ánh sáng hy vọng từ tọa đàm về di truyền trong khiếm thị

Ngăn ngừa gen bệnh di truyền, chung tay vì đôi mắt sáng khỏe mạnh cho con

Mắt là cơ quan cảm thụ ánh sáng quan trọng nhất trên cơ thể, 79% thông tin từ bên ngoài được con người tiếp nhận thông qua hệ thống thị giác. Mỗi năm, hàng nghìn trẻ em Việt Nam chào đời phải đối diện với nguy cơ mất thị lực do các vấn đề liên quan đến di truyền. Các rối loạn như viêm võng mạc sắc tố, thoái hóa điểm vàng, đục thể thủy tinh hay glaucoma bẩm sinh, rung giật nhãn cầu,... lấy đi ánh sáng đôi mắt và cả tương lai của trẻ. Nhiều bệnh lý âm thầm di truyền qua các thế hệ khiến nhiều ba mẹ đau đáu: "Liệu con mình có lặp lại số phận khiếm thị?"

Tọa đàm quy tụ các chuyên gia hàng đầu về Di truyền - Hỗ Trợ sinh sản - Nhãn khoa

Thấu hiểu những lo lắng của gia đình, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh phối hợp CLB Khiếm thị RB tổ chức tọa đàm "Hiểu về di truyền trong khiếm thị - Ánh sáng của hy vọng". Tọa đàm không chỉ là không gian chia sẻ kiến thức mà quan trọng hơn là hướng tới cộng đồng người khiếm thị, mở ra cơ hội để thế hệ sau có đôi mắt sáng khỏe mạnh, một tương lai trọn vẹn hơn.

Các em nhỏ tại CLB Khiếm thị RB có tiết mục văn nghệ ý nghĩa tại tọa đàm

Hiểu về di truyền, chủ động lựa chọn tương lai

Với sự phát triển của y học hiện đại, khiếm thị do các nguyên nhân di truyền không còn là "bản án chung thân", con người hoàn toàn có thể can thiệp, sàng lọc và phòng ngừa sớm. Tại tọa đàm, TS.BS. Phạm Thị Minh Châu (Chuyên gia hơn 20 năm kinh nghiệm trong khám và điều trị mắt trẻ em) chia sẻ: "Nếu có đôi mắt sáng, chúng ta có cả tương lai tươi đẹp. CLB Khiếm thị RB phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn liên quan luôn cố gắng áp dụng phương pháp tiên tiến nhất để giảm thiểu tối đa những vấn đề về mắt các con đang gặp phải, giúp các gia đình khiếm thị tìm thấy tương lai hy vọng"

Bệnh lý di truyền về mắt thu hút nhiều gia đình quan tâm tham dự

Có hàng trăm gen tham gia vào việc hình thành võng mạc, giác mạc, dây thần kinh thị giác… trong đôi mắt. Khi một hoặc nhiều gen bị đột biến, cấu trúc hoặc chức năng của mắt có thể bị ảnh hưởng, dẫn tới các bệnh lý di truyền về mắt. Giải thích sự liên kết giữa gen và các bệnh lý về mắt, TS. Dương Quốc Chính (Cố vấn chuyên môn, Trung tâm Gene Hồng Ngọc, BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh) cho biết: "Trong hơn 7000 bệnh di truyền, bệnh mắt di truyền chiếm khoảng 15-20%. Việc hiểu cơ chế di truyền có ý nghĩa quan trọng trong dự đoán nguy cơ bệnh để từ đó tìm hướng ngăn ngừa gen bệnh di truyền trong gia đình và cộng đồng."

IVF x Sàng lọc phôi: Hành trình chạm tới giấc mơ sinh con khỏe mạnh

Để đạt được đích đến giúp cộng đồng người khiếm thị tìm thấy hy vọng, tọa đàm là bức tranh toàn cảnh đi từ các bệnh lý di truyền trong nhãn khoa, hiểu về gen đến tìm ra một giải pháp tối ưu. IVF (thụ tinh ống nghiệm) kết hợp sàng lọc phôi tiền làm tổ (PGT) là "chìa khóa" để hiểu rõ về nguy cơ di truyền, từ đó đưa ra quyết định đúng đắn. Nhờ kỹ thuật tiên tiến này, các cặp vợ chồng mang gen bệnh lý vẫn có thể lựa chọn được những phôi khỏe mạnh, không mang đột biến gây khiếm thị trước khi chuyển vào tử cung người phụ nữ.

Bác sĩ Bình Dương trình bày bài tham luận tại tọa đàm

"Kết hợp với ngành Di truyền, ngành Hỗ trợ Sinh sản hiện nay đã đạt tới một tầm cao mới, có thể giải quyết đa phần các bệnh lý di truyền, mở ra cơ hội sinh con khỏe mạnh" - Bác sĩ Nguyễn Bình Dương, Trưởng Trung tâm Y học Sinh sản và Hiếm muộn BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh nhấn mạnh

Ánh sáng không chỉ đến từ đôi mắt, mà còn từ niềm tin, khoa học và trách nhiệm, tình yêu thương đối với thế hệ tương lai. Tọa đàm "Hiểu về di truyền trong khiếm thị - Ánh sáng của hy vọng" vượt trên tất cả là "bảo chứng" cho cam kết đồng hành lâu dài của BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh đối với cộng đồng. Đây là sự sẻ chia với những gia đình khiếm thị đang mang trong mình khát khao cháy bỏng: Con được sinh ra với đôi mắt sáng, được đến trường, được nhìn ngắm cuộc đời.