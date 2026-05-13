Ánh mắt của Miu Lê khiến bạn diễn ghê sợ

Ngày 10/5, Miu Lê bị cơ quan chức năng phát hiện đang sử dụng ma túy cùng một nhóm bạn tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, Cát Bà (Hải Phòng). Theo thông tin ban đầu, kết quả test nhanh cho thấy nữ ca sĩ dương tính với ba loại chất cấm khác nhau. Hiện, Miu Lê cùng các cá nhân liên quan đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Trước sự việc này, cư dân mạng bắt đầu tìm lại những dấu hiệu, biểu hiện lạ của Miu Lê trước khi vướng vào vòng lao lý. Một đoạn clip bất ngờ viral trở lại nhờ tương tác giữa Miu Lê và Liên Bỉnh Phát. Cụ thể, tại buổi showcase ra mắt Đại Tiệc Trăng Máu 8 hôm 19/3, dàn cast và ekip đã ngồi lại và cùng chia sẻ, giao lưu với khán giả tại rạp phim. Song, điều gây chú ý nhất lại chính là thái độ và phát hôn "lạc đề" của Miu Lê dành cho Liên Bỉnh Phát.

Tương tác giữa Miu Lê và Liên Bỉnh Phát một lần nữa viral vì thái độ khó hiểu từ nữ nghệ sĩ

Lúc này, có khán giả nữ xin cả hai thị phạm hát cải lương thì Miu Lê quay sang Liên Bỉnh Phát và nói với biểu cảm khá nghiêm trọng: " Hồi nãy chị nói nếu em làm thì anh cũng phải làm, nếu mà không làm thì cùng không làm.. .". Chưa dứt lời nhưng Miu Lê đã bị bạn diễn cắt ngang, Liên Bỉnh Phát vừa cười vừa nói: " Nói chuyện với thái độ đàng hoàng coi chứ không có kiểu đó. Mình phải yêu thương nhau, mình cùng team với nhau. Sao em nói chuyện mà nhướng mắt lên ghê vậy?".

Miu Lê liên tục bộc lộ biểu cảm nghiêm trọng, nhướn mắt khi nói chuyện với Liên Bỉnh Phát

Sau đó, Miu Lê thẳng thừng nói Liên Bỉnh Phát "có vấn đề về tâm lý". Rồi nữ diễn viên chuyển sang kể sự cố bị Liên Bỉnh Phát va chạm làm cô đau mắt. " Miu đang ngồi make up, người make up cầm cọ đánh phấn lên mặt. Ổng từ đằng sau vỗ cái đốp, cái cọ cắm vô mắt Miu, Miu tưởng 'đui' luôn. Ngày đó không phải vì khóc đâu mà vì mắt quá đau, cứ chảy nước mắt liên tục nên Miu không đi lên. Mọi người tưởng là Miu giận anh Phát khóc. Không phải vì khóc mà vì đau" , cô trình bày tiếp.

Chia sẻ của Miu Lê bị cho là không liên quan, ngày càng "chệch hướng" so với yêu cầu của nữ khán giả. Lúc này, cô chia sẻ bản thân hiện không làm được vì chưa chuẩn bị kỹ, rồi quay ra khen Liên Bỉnh Phát có thể làm tốt hơn, đồng thồi mời anh thực hiện phân đoạn hát cải lương trong phim.

Một số bình luận của netizen:

- Phát còn để ý rõ ánh mắt của Miu có vấn đề mà.

- Cổ đang cố tỉnh táo nhất có thể rồi mà anh Phát vẫn bắt bẻ bả.

- Ông phát hài thật sự.

- Hình như Liên Bỉnh Phát nhận ra gì đó.

- Nhưng nhìn biểu cảm bà Miu sợ thật ý.

Trong số 5 phim Việt ra mắt dịp lễ 30/4 năm nay, Đại Tiệc Trăng Máu 8 từng được xem là ứng viên sáng giá cho ngôi vương phòng vé. Tuy nhiên, tác phẩm nhanh chóng hụt hơi trên đường đua doanh thu. Sau 3 tuần công chiếu, phim mới thu về gần 33 tỷ đồng, đứng áp chót trong bảng xếp hạng doanh thu phim Việt mùa lễ. Hiện tại, số suất chiếu của phim đã giảm xuống còn hơn 200 suất/ngày và nhiều khả năng sẽ sớm rời rạp trong khoảng một tuần tới.

Không ít khán giả nhận định scandal của Miu Lê không tác động quá lớn đến doanh thu hiện tại của phim vì Đại Tiệc Trăng Máu 8 đã qua giai đoạn hút khách mạnh nhất sau 3 tuần phát hành. Ngoài ra, bộ phim cũng không bị gỡ khỏi rạp như nhiều đồn đoán trên mạng xã hội. Dù vậy, ảnh hưởng lâu dài từ sự việc này có thể nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì thể hiện ở phòng vé.

Bởi với một phim điện ảnh Việt, nguồn thu không chỉ đến từ vé bán tại rạp mà còn kéo dài ở các nền tảng trực tuyến, phát hành quốc tế hay các hình thức khai thác thương mại khác. Sau ồn ào liên quan đến Miu Lê, Đại Tiệc Trăng Máu 8 có nguy cơ gặp khó trong việc tiếp cận các đối tác phát hành khi nhiều đơn vị lo ngại phản ứng tiêu cực từ công chúng. Thậm chí, nhà sản xuất còn có thể đối mặt với những vấn đề liên quan đến hợp đồng tài trợ và bồi thường thiệt hại với các thương hiệu đồng hành cùng dự án.