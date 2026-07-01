"Anh luôn nghĩ em xứng đáng với người tốt hơn, vậy nên anh tốt hơn": Câu nói 6 năm trước của Thơm (Da LAB) bất ngờ gây bão

Status cũ bất ngờ viral giữa lúc Anh trai vượt ngàn chông gai lên sóng

Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 đang khiến cả mạng xã hội xôn xao vì màn đối đầu vui vẻ, hài hước nhưng không kém phần bất ngờ giữa hai anh em Da LAB là Thơm và Thỏ, lần đầu tiên đứng ở hai chiến tuyến sau gần 20 năm làm nhạc cùng nhau.

Cũng chính lúc Thơm đang được chú ý nhiều nhất, một bài đăng Facebook cũ từ năm 2019 của anh bất ngờ được cộng đồng mạng lục lại và chia sẻ khắp các diễn đàn. Chỉ với một câu ngắn gọn dành cho vợ, "Anh luôn nghĩ em xứng đáng với một người tốt hơn, vậy nên anh tốt hơn", nam ca sĩ khiến hàng loạt chị em phải thốt lên muốn xin vía một người chồng như thế.

Không phải ngẫu nhiên mà status sáu năm tuổi này lại được đào lại đúng thời điểm này. Kể từ khi Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 lên sóng, Thơm bất ngờ trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong dàn 34 Anh Tài, một phần vì diện mạo thay đổi rõ rệt so với hình ảnh quen thuộc trước đây, một phần vì những khoảnh khắc gần gũi, dí dỏm anh mang lại tại các sự kiện của chương trình.

Khán giả tò mò lục lại đời tư của anh, và thế là câu status ngọt ngào dành cho vợ năm nào lại một lần nữa gây bão.

Từ chàng phóng viên pháp luật đến chuyện tình bén duyên trên giảng đường

Càng tìm hiểu, người ta càng thấy câu nói ấy không phải một khoảnh khắc ngẫu hứng mà là cả một triết lý sống Thơm theo đuổi suốt nhiều năm bên vợ. Ít ai biết trước khi là thành viên Da LAB được yêu mến với những bản hit như Một nhà hay Về nhà, Quách Văn Thơm, tên thật Võ Việt Phương, từng có ba năm làm phóng viên pháp luật, xã hội. Vợ anh, Biện Thúy Linh, cũng làm biên tập viên truyền hình.

Hai người học cùng đại học nhưng mãi đến năm cuối mới thật sự để ý nhau. Họ nói chuyện với nhau nhiều đến mức, theo lời Thơm kể lại, "tưởng như nghiện nhau", còn Linh khi đó chỉ nghĩ đơn giản về anh chàng mắt cận này rằng giá như cậu ấy biến thành con gái thì cô chỉ cần một người bạn gái như vậy.

Tình yêu cứ thế nhen nhóm mà chẳng ai dám thừa nhận trước, cho đến khi cả hai nhận ra người kia đã trở thành một phần không thể thiếu trong ngày của mình.

Ca khúc Một nhà, một trong những bản tình ca được yêu thích nhất của Da LAB và cũng là bài hát được phát ở hàng ngàn đám cưới khắp Việt Nam, ra đời chỉ trong đúng một ngày. Điều ít người biết là sau khi bài hát nổi tiếng, Da LAB nhận được hàng trăm lời mời hát tại các đám cưới nhưng đều từ chối, vì Thơm muốn để dành màn trình diễn ấy cho chính đám cưới của mình.

Con gái đầu lòng của cặp đôi, bé An Vy, chào đời vào tháng 1 năm 2017. Thơm từng chia sẻ đó là cột mốc hạnh phúc nhất trong đời anh, một niềm vui chưa từng xuất hiện trước đó, cảm giác như vừa tạo ra được một điều gì đó rất vĩ đại, vừa dễ chịu vừa phổng mũi. Đến nay tổ ấm nhỏ của anh đã có thêm cô con gái thứ hai, và những mẩu chuyện đời thường vẫn được Thơm đăng đều đặn trên trang cá nhân, trở thành nguồn cảm hứng cho không ít cặp đôi trẻ.

Hôn nhân không nặng nề như từng tưởng

Điều khiến câu chuyện của Thơm và Linh chạm đến nhiều người không chỉ nằm ở sự ngọt ngào mà còn ở cách anh nói về hôn nhân rất thật, không tô vẽ. Từng thẳng thắn thừa nhận trước khi cưới bản thân rất sợ bị bó buộc, Thơm kể lại rằng lúc yêu nhau cả hai đều không đặt nặng chuyện cưới xin, chỉ nghĩ đơn giản cưới là về sống chung, thậm chí còn lo sau khi cưới sẽ sớm rời xa nhau.

Nhưng nhìn lại, Thơm nói hôn nhân hóa ra không nặng nề như anh từng tưởng, mà chính khoảng thời gian làm vợ chồng đã giúp cả hai trưởng thành và hiểu nhau hơn.

Bí quyết giữ lửa hôn nhân theo anh cũng rất giản dị, chỉ là nói chuyện với nhau nhiều mỗi ngày, biết đối phương đang trải qua điều gì để dễ cảm thông hơn. Anh từng khẳng định Linh luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho âm nhạc của mình, dù có cưới nhau hay không thì cô vẫn là người quan trọng nhất và là động lực lớn nhất trong sự nghiệp của anh, một người thú vị bền bỉ đến mức dù bao nhiêu năm trôi qua anh vẫn không thấy chán.

Giữa thời điểm mạng xã hội ngập tràn những câu chuyện tình yêu chóng vánh, không khó hiểu vì sao một câu nói giản dị nhưng đủ chân thành như của Thơm lại chạm đến trái tim nhiều chị em đến vậy.

Đôi khi hạnh phúc không cần những lời hoa mỹ hay những cột mốc hào nhoáng, chỉ cần một người luôn tự nhắc mình phải tốt hơn mỗi ngày, vì người bên cạnh xứng đáng với điều đó.

Và giờ đây, khi Thơm đang bước vào một hành trình hoàn toàn mới, vừa duyên dáng vừa hài hước trên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai, câu chuyện tình yêu bền bỉ của anh cũng đang được nhắc lại như một lời nhắc dịu dàng rằng yêu thương thật sự luôn nở hoa xung quanh chúng ta.