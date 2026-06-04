Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 4-6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 650 km về phía Đông Bắc.



Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 14 giờ ngày 4-6. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Dự báo tới 13 giờ ngày 5-6, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 121,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ phía Đông Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm 17,5-23,0 độ Vĩ Bắc; 116 độ Kinh Đông; khu vực chịu ảnh hưởng phía Đông Bắc Biển Đông.

Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới gây gió mạnh, sóng lớn trên biển. Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2-4 m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 đối với vùng biển phía Đông và Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Ngày 4-6, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia gửi công điện tới UBND các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa; các Bộ, ngành về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi.

Tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Từ vĩ tuyến 16,0 - 22,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 114,0 - 119,5 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với áp thấp nhiệt đới.